Ruben Amorim mira reencontro surpreendente com zagueiro do Manchester United enquanto o Milan planeja uma investida sensacional de última hora

De acordo com o Tuttosport, o técnico do Milan, Amorim, está explorando ativamente a possibilidade de levar Yoro para San Siro. O treinador português, que recentemente assumiu o comando do gigante italiano, teria realizado no sábado uma longa reunião de cinco horas com os diretores do Rossoneri, Hendrik Almstadt e Bobby Gardiner, para definir seus alvos finais antes do prazo de transferências.

O zagueiro de 20 anos tem enfrentado dificuldades para manter regularidade de desempenho e condição física desde que chegou a Old Trafford em uma transferência de £52 milhões, há dois anos. Uma grave lesão no tornozelo durante sua campanha de estreia prejudicou significativamente seu desenvolvimento, e ele se viu à margem do time titular sob o comando de Michael Carrick.



