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Ruben Amorim mira reencontro surpreendente com zagueiro do Manchester United enquanto o Milan planeja uma investida sensacional de última hora
Amorim mira reforço para a defesa
De acordo com o Tuttosport, o técnico do Milan, Amorim, está explorando ativamente a possibilidade de levar Yoro para San Siro. O treinador português, que recentemente assumiu o comando do gigante italiano, teria realizado no sábado uma longa reunião de cinco horas com os diretores do Rossoneri, Hendrik Almstadt e Bobby Gardiner, para definir seus alvos finais antes do prazo de transferências.
O zagueiro de 20 anos tem enfrentado dificuldades para manter regularidade de desempenho e condição física desde que chegou a Old Trafford em uma transferência de £52 milhões, há dois anos. Uma grave lesão no tornozelo durante sua campanha de estreia prejudicou significativamente seu desenvolvimento, e ele se viu à margem do time titular sob o comando de Michael Carrick.
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Yoro enfrenta futuro incerto no United
A situação atual de Yoro no Manchester United tem chamado atenção, principalmente depois de ele ter ficado no banco sem ser utilizado na derrota do clube na rodada de abertura para o Hull City. Embora tenha feito uma aparição tardia contra o Ipswich Town, ao entrar no lugar de Diogo Dalot aos 73 minutos, ele parece ter caído na ordem de preferência.
Apesar da falta de titularidades nesta temporada, Yoro soma 67 partidas pelo Manchester United, com um gol e três assistências durante sua passagem. No entanto, a perspectiva de um recomeço na Serie A sob o comando de um técnico que claramente admira seu talento pode se mostrar tentadora.
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Ambições na Champions League e empolgação
Antes do início da atual temporada, Yoro expressou seu enorme orgulho por representar o United no cenário europeu. Em entrevista ao site oficial do clube, ele disse: "Todos os jogadores do mundo querem jogar nesta competição. Eu disputei a Conference League, a Liga Europa, e agora vou jogar a Champions League. Então, sim, acho que esse passo é muito bom. É uma competição com os melhores jogadores do mundo."
O defensor também destacou como seus companheiros alimentaram a expectativa de jogar sob os refletores. "Os outros jogadores falaram sobre quando você treina com a bola da Champions League e ouve a música da Champions League, é simplesmente uma atmosfera diferente da liga", acrescentou. "Jogamos contra clubes diferentes de todo o mundo, então [eles falaram comigo] sobre a atmosfera e a magia desta competição."
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A agressiva estratégia de transferências do Milan
O AC Milan tem sido um dos clubes mais ativos da Europa neste verão, com seus gastos já ultrapassando a marca de £ 128 milhões. O Rossoneri identificou três áreas-chave para resolver antes de a janela se fechar na terça-feira: um meia-atacante, um lateral-esquerdo, com Alejandro Balde, do Barcelona, ligado ao clube, e um zagueiro.
Embora o próprio Yoro não tenha dado nenhuma indicação pública de que quer deixar a Premier League, o cenário pode mudar rapidamente se o Milan formalizar seu interesse. O gigante italiano busca montar um elenco capaz de competir em várias frentes, e Amorim claramente vê Yoro como um jogador que se encaixa em seu plano tático.
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