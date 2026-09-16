Amorim não tem nenhuma ilusão em relação às expectativas colocadas sobre ele. Apesar de um início estável de temporada na Serie A, os empates consecutivos contra Juventus e Lazio provocaram debate precoce entre os torcedores do Milan. Amorim abordou a onda de escrutínio em torno de seu início de trabalho no Milan, afirmando que expectativas altas são uma parte inerente de representar um gigante europeu. Falando antes da estreia na fase de liga da Liga Europa contra o Benfica, o treinador permaneceu impassível diante do barulho externo após as atuações recentes.

"É normal receber críticas, eu não me preocupo, não é um problema: às vezes quero proteger meus jogadores e é isso que eu quero. A coisa boa dos momentos difíceis que você viveu em outros clubes é que eles lhe dão experiência. Esse é o preço que você precisa pagar por ser treinador de um grande clube, então eu entendo tudo isso muito bem; é normal para mim. Vou fazer as coisas do meu jeito, e acho que isso está claro para todos", disse Amorim à Sky Sport Italia.