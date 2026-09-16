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Ruben Amorim minimiza críticas ao Milan apesar do início invicto, enquanto o Rossoneri se prepara para duelo com o Benfica
Amorim abraça a pressão em San Siro
Amorim não tem nenhuma ilusão em relação às expectativas colocadas sobre ele. Apesar de um início estável de temporada na Serie A, os empates consecutivos contra Juventus e Lazio provocaram debate precoce entre os torcedores do Milan. Amorim abordou a onda de escrutínio em torno de seu início de trabalho no Milan, afirmando que expectativas altas são uma parte inerente de representar um gigante europeu. Falando antes da estreia na fase de liga da Liga Europa contra o Benfica, o treinador permaneceu impassível diante do barulho externo após as atuações recentes.
"É normal receber críticas, eu não me preocupo, não é um problema: às vezes quero proteger meus jogadores e é isso que eu quero. A coisa boa dos momentos difíceis que você viveu em outros clubes é que eles lhe dão experiência. Esse é o preço que você precisa pagar por ser treinador de um grande clube, então eu entendo tudo isso muito bem; é normal para mim. Vou fazer as coisas do meu jeito, e acho que isso está claro para todos", disse Amorim à Sky Sport Italia.
- AFP
Exige foco total
O técnico também tratou rapidamente de descartar a ideia de um "objetivo mínimo" para o clube na competição secundária da Uefa, destacando o peso histórico da camisa do Milan. Questionado sobre suas metas específicas para o torneio, Amorim foi categórico sobre o padrão exigido em San Siro.
"Em grandes clubes como o Milan, o conceito de objetivo mínimo não existe. Ou você vence ou não vence e, se não vence, há críticas. O único objetivo é vencer, para evitá-las. Essa é a minha experiência. Também vivi isso em Portugal: quando você não chega a uma final ou, se não vence, é um fracasso", disse o ex-técnico do Manchester United.
Um reencontro sentimental com o Benfica
O confronto marca um momento pessoal significativo para Amorim, que passou boa parte da carreira como jogador no gigante de Lisboa. Apesar dos laços emocionais com o Benfica, o técnico de 41 anos foi categórico ao afirmar que suas obrigações profissionais superam qualquer nostalgia quando a bola rolar em San Siro.
"Obviamente é um pouco especial, mas eu só quero vencer, honestamente. Sinto a mesma ansiedade jogando com o Benfica ou contra outro time, sinto a responsabilidade de ajudar a equipe a vencer, é difícil e especial, mas é para vencer", admitiu.
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O treinador detalha as ambições europeias
À medida que a Liga Europa passa para seu novo formato, a importância de um início forte em casa não pode ser subestimada. O treinador tem plena consciência do prestígio do clube. Embora a Liga dos Campeões continue sendo o objetivo de longo prazo, Amorim quer que sua equipe abrace totalmente a Liga Europa. "Antes de mais nada, começamos a temporada e jogamos apenas uma partida em casa. Queremos ainda sentir aquela atmosfera especial do primeiro jogo. Sabemos o que significa para nossos torcedores jogar na Europa, isso é muito importante. No futuro queremos jogar a Champions, mas precisamos nos concentrar nesta competição e será difícil", observou Amorim.
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