AFP
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Ruben Amorim insiste que "ainda ama" o Manchester United apesar de comandar a vitória do AC Milan sobre o ex-clube
Amorim comanda virada do Milan contra antigo clube
Amorim teve um reencontro vitorioso com o United, enquanto o Milan venceu por 4 a 2 em um amistoso de pré-temporada movimentado em Wroclaw. Apesar de o United ter saído na frente com um gol de cabeça de Harry Maguire, o Milan demonstrou maior eficiência no terço final. Samuel Chukwueze empatou inicialmente a partida, antes de um período frenético no segundo tempo fazer o gigante italiano disparar no placar. Patrick Dorgu recolocou o United em vantagem aos 51 minutos, mas Alphadjo Cisse empatou seis minutos depois. O Milan acabou saindo vencedor graças aos gols de Goncalo Ramos e Ruben Loftus-Cheek.
Para Amorim, a partida marcou seu primeiro encontro com o United desde sua saída de Old Trafford, em janeiro. Sua passagem pela Inglaterra foi estatisticamente desafiadora, terminando com um aproveitamento de apenas 31,9% na liga, após conquistar somente 15 vitórias em 47 jogos na elite. No entanto, o técnico de 41 anos fez questão de destacar que não vê seu sucesso na Polônia como um ato de vingança.
- Getty Images Sport
Sem espaço para sentimentalismo para o técnico português
Em entrevista à Sky Sport Italia, Amorim descartou as sugestões de que a vitória teve um peso extra por causa de sua história com o Manchester United. Ao ser questionado sobre seu estado emocional em relação ao United, Amorim manteve uma postura notavelmente diplomática e positiva. "Não. Para mim, foi uma partida normal. Desde que assinei com o Milan, não senti nada pelo Manchester United. Só tenho orgulho de ter estado no Manchester United e ainda amo o clube, mas, depois de assinar com o Milan, não sinto nada negativo em relação a nada porque estou muito feliz, porque estou onde quero estar. Só quero continuar aqui", afirmou.
"Claro, foi especial jogar contra eles novamente, mas eu queria vencer um jogo nesta pré-temporada para nos apresentarmos bem na nossa liga, para dar uma boa imagem aos nossos torcedores, para que eles possam nos apoiar em nossa primeira partida."
Preocupações defensivas apesar da marca de quatro gols
Amorim deixou claro que seu foco agora está totalmente voltado para seu novo projeto em San Siro. Embora a atuação ofensiva tenha sido clínica, o Milan precisou superar um início de pesadelo, que o deixou em desvantagem logo no começo. A defesa rossonera pareceu vulnerável em alguns momentos, particularmente nos minutos iniciais e durante um começo instável do segundo tempo, algo que continua sendo uma área de preocupação para a comissão técnica. Amorim observou que, embora o resultado agrade, as falhas defensivas precisam ser corrigidas antes do início das competições.
"Hoje tivemos mais espaço para jogar. Então, vai ser diferente, mas obviamente a sensação do time é completamente diferente quando você vence do que quando vence jogando bem. No entanto, acho que temos que nos preocupar com a forma como estamos sofrendo gols. Porque estamos cedendo gols, tanto contra o Celtic quanto hoje. Mas, fora isso, acho que estamos melhorando, mas isso não importa."
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Explicando a redução do elenco
O técnico do Milan também aproveitou para explicar as recentes ausências de peso de suas listas para os jogos, com nomes como Fikayo Tomori, Youssouf Fofana e Christopher Nkunku ficando à margem. Amorim explicou que a decisão de deixar de fora nomes estabelecidos foi um passo necessário para enxugar um elenco que havia se tornado grande demais para ser administrado de forma eficaz.
"Estamos no início de um projeto e temos jogadores jovens que precisam de tempo de jogo; temos que criar esse espaço para eles. Dito isso, quero enfatizar que eles fizeram um grande trabalho durante a pré-temporada. No entanto, como eu disse a vocês quando voltamos de Jacarta, temos que nos preparar para a temporada que está por vir. É impossível fazer isso com um elenco de quase 40 jogadores. Então, sinto pelos rapazes, mas é algo que temos que fazer."
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