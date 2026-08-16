Amorim teve um reencontro vitorioso com o United, enquanto o Milan venceu por 4 a 2 em um amistoso de pré-temporada movimentado em Wroclaw. Apesar de o United ter saído na frente com um gol de cabeça de Harry Maguire, o Milan demonstrou maior eficiência no terço final. Samuel Chukwueze empatou inicialmente a partida, antes de um período frenético no segundo tempo fazer o gigante italiano disparar no placar. Patrick Dorgu recolocou o United em vantagem aos 51 minutos, mas Alphadjo Cisse empatou seis minutos depois. O Milan acabou saindo vencedor graças aos gols de Goncalo Ramos e Ruben Loftus-Cheek.

Para Amorim, a partida marcou seu primeiro encontro com o United desde sua saída de Old Trafford, em janeiro. Sua passagem pela Inglaterra foi estatisticamente desafiadora, terminando com um aproveitamento de apenas 31,9% na liga, após conquistar somente 15 vitórias em 47 jogos na elite. No entanto, o técnico de 41 anos fez questão de destacar que não vê seu sucesso na Polônia como um ato de vingança.