Ruben Amorim foi visto jogando padel com o diretor do Manchester City dois meses após sua demissão brutal do Manchester United

O aspecto mais intrigante da aparição de Amorim foi a escolha de quem o acompanhava. Ele foi fotografado na quadra ao lado de Viana, diretor esportivo do Manchester City. Os dois têm uma longa história em comum, tendo jogado juntos no Braga antes de Viana nomear Amorim como técnico do Sporting durante a fase de sucesso do clube em Lisboa.

O clube celebrou a visita de alto nível nas redes sociais com uma publicação bem-humorada. “Tentamos entrar em contato com vocês para reforçar nossa comissão técnica, mas não deu certo desta vez!”, dizia a legenda. “Muito obrigado pela visita, Ruben Amorim e Hugo Viana, foi um prazer recebê-los na Padel Expo.”