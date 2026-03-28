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Ruben Amorim foi visto jogando padel com o diretor do Manchester City dois meses após sua demissão brutal do Manchester United
De volta ao sol
Amorim voltou a aparecer em sua terra natal, Portugal, demonstrando-se relaxado e animado durante uma visita ao clube Padel Expo, em Lisboa. Esta marca uma das poucas aparições públicas do técnico de 41 anos desde que sua passagem de 14 meses pelo Manchester United chegou ao fim em janeiro. O ex-técnico do Sporting CP foi demitido após um decepcionante empate em 1 a 1 contra o Leeds United. Esse resultado, aliado a relatos de atritos internos em Carrington, levou a diretoria do United a pagar uma indenização de 12 milhões de libras para romper os laços com o técnico que havia chegado com tantas expectativas.
Um encontro de mentes brilhantes de Manchester
O aspecto mais intrigante da aparição de Amorim foi a escolha de quem o acompanhava. Ele foi fotografado na quadra ao lado de Viana, diretor esportivo do Manchester City. Os dois têm uma longa história em comum, tendo jogado juntos no Braga antes de Viana nomear Amorim como técnico do Sporting durante a fase de sucesso do clube em Lisboa.
O clube celebrou a visita de alto nível nas redes sociais com uma publicação bem-humorada. “Tentamos entrar em contato com vocês para reforçar nossa comissão técnica, mas não deu certo desta vez!”, dizia a legenda. “Muito obrigado pela visita, Ruben Amorim e Hugo Viana, foi um prazer recebê-los na Padel Expo.”
O respeito permanece, apesar da saída
Embora as últimas semanas de Amorim em Manchester tenham sido marcadas por maus resultados, sua reputação entre os ex-jogadores permanece intacta. Matheus Cunha defendeu recentemente o legado do técnico durante uma entrevista à DAZN.
“Sempre fui muito grato por tudo o que o Ruben fez”, disse Cunha. “Acho que é muito fácil, quando as coisas mudam, ver o passado apenas como problemas, mas é exatamente o contrário; ele era uma pessoa incrível. Muitos jogadores novos vieram por causa dele, então acho que ele também tem um papel importante no sucesso que estamos tendo agora.”
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À espera do próximo passo
Amorim também foi visto no Aberto do Catar no mês passado, onde as câmeras de televisão o flagraram assistindo à vitória de Carlos Alcaraz sobre Karen Khachanov. Sua presença em Doha pegou os comentaristas de surpresa, com um deles observando: “Ele tem um tempinho livre por aí ultimamente. Aproveitando o tênis, o ex-treinador do Manchester United.”
O ex-técnico do Sporting tem sido associado a vários cargos de destaque em toda a Europa desde sua demissão, mas parece não ter pressa em voltar ao banco de reservas. À medida que a temporada chega ao fim, seu nome provavelmente continuará sendo um assunto em alta e seu próximo clube será, sem dúvida, motivo de debate.