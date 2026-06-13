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Ruben Amorim foi contratado! O ex-técnico do Manchester United deve assumir o comando do AC Milan, à frente de Oliver Glasner, após uma recente reunião com os dirigentes da Série A
Amorim assume a liderança
O panorama da busca do AC Milan por um novo treinador mudou drasticamente nas últimas 24 horas. Embora vários nomes tenham sido associados à vaga no San Siro, Ruben Amorim passou a ocupar a posição de favorito após uma longa e produtiva reunião com a diretoria do clube hoje. O técnico português, que busca reconstruir sua reputação após uma passagem difícil pela Premier League, é agora apontado como a principal opção para suceder a atual comissão técnica.
De acordo com o La Gazzetta dello Sport, o Milan apresentou uma proposta de contrato provisório de dois anos, que inclui uma opção de renovação para uma terceira temporada. Esse compromisso de longo prazo sinaliza a intenção de Gerry Cardinale de proporcionar estabilidade a um projeto que vacilou durante a campanha anterior. Paradoxalmente, o fracasso de uma possível contratação de Ralf Rangnick permitiu que a diretoria do Milan se voltasse mais livremente para Amorim, que agora é o principal candidato a assumir o comando.
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Glasner cai na lista de finalistas
A ascensão de Amorim ocorreu às custas de Oliver Glasner, que até recentemente parecia ser o favorito para o cargo. Glasner contava com forte apoio de Rangnick, mas, como o experiente técnico alemão não terá mais influência na direção técnica do clube, seus candidatos preferidos perderam terreno significativo. A busca do Milan tornou-se mais independente, levando a uma “queda acentuada” nas perspectivas de Glasner, apesar de seu sucesso anterior.
A diretoria está agora priorizando uma identidade tática muito específica. O proprietário Gerry Cardinale expressou o desejo de ter uma equipe que jogue com uma linha defensiva alta, permaneça agressiva nas transições e execute a recuperação imediata da bola. O perfil tático de Amorim é visto como mais adequado para essa visão “proativa” do que outros nomes da lista. Curiosamente, o ex-técnico do Sporting CP já estava no radar do Milan há dois anos, antes de o clube finalmente decidir contratar Paulo Fonseca.
Dificuldades financeiras e decisões finais
À medida que o processo de entrevistas avança, Matthias Jaissle continua sendo uma alternativa, embora represente um desafio financeiro significativo. O técnico do Al-Ahli está atualmente protegido por uma cláusula de rescisão de € 6 milhões, valor que o Milan provavelmente preferiria investir no elenco de jogadores em vez de na rescisão do contrato de um técnico. Essa realidade financeira reforça ainda mais a posição de Amorim como a opção mais viável para o clube.
Além de Amorim e Jaissle, Cardinale também sondou Álvaro Arbeloa, que está disponível após se despedir do Real Madrid.
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O Milan corre contra o tempo para contratar o sucessor de Allegri
Com a temporada 2026-27 da Série A se aproximando e a janela de transferências de verão prestes a ganhar ritmo, o Milan precisa tomar uma decisão rapidamente, especialmente porque o clube continua sem um sucessor para Massimiliano Allegri após não ter conseguido a classificação para a Liga dos Campeões na última temporada.
Diante da pressão de uma torcida que se tornou inquieta e exige uma direção clara para o futuro, o Milan espera que, ao contratar um novo técnico, possa finalmente proporcionar a “reconstrução” que as antigas lendas do clube têm reivindicado, estabelecendo uma estratégia coesa antes que os treinos de pré-temporada comecem para valer.