Ruben Amorim foi contratado! O ex-técnico do Manchester United deve assumir o comando do AC Milan, à frente de Oliver Glasner, após uma recente reunião com os dirigentes da Série A

O panorama da busca do AC Milan por um novo treinador mudou drasticamente nas últimas 24 horas. Embora vários nomes tenham sido associados à vaga no San Siro, Ruben Amorim passou a ocupar a posição de favorito após uma longa e produtiva reunião com a diretoria do clube hoje. O técnico português, que busca reconstruir sua reputação após uma passagem difícil pela Premier League, é agora apontado como a principal opção para suceder a atual comissão técnica.

De acordo com o La Gazzetta dello Sport, o Milan apresentou uma proposta de contrato provisório de dois anos, que inclui uma opção de renovação para uma terceira temporada. Esse compromisso de longo prazo sinaliza a intenção de Gerry Cardinale de proporcionar estabilidade a um projeto que vacilou durante a campanha anterior. Paradoxalmente, o fracasso de uma possível contratação de Ralf Rangnick permitiu que a diretoria do Milan se voltasse mais livremente para Amorim, que agora é o principal candidato a assumir o comando.