Getty Images Sport
Traduzido por
Ruben Amorim faz rodízio no elenco do AC Milan para duelo fora de casa contra o RB Salzburg pela Liga Europa
Pressão na Áustria
O Milan chega ao confronto com o Salzburg pela Liga Europa sob pressão imediata após um início desastroso de campanha europeia. A decepcionante derrota por 2 a 0 em casa para o Benfica na estreia deixou a equipe italiana em busca urgente de pontos na Áustria.
O técnico Amorim enfrenta uma tarefa delicada na Red Bull Arena. Ele precisa administrar o desgaste do elenco e conseguir um resultado positivo na Europa, sem perder de vista o jogo contra a Atalanta pela Serie A neste fim de semana.
Apesar da necessidade de vencer, Amorim optou por fazer mudanças significativas na equipe. O treinador português poupou vários jogadores importantes enquanto lida com uma lista crescente de lesionados, preparando o Milan para um confronto decisivo em Salzburg.
- Getty Images Sport
Grandes apostas na escalação
A escalação titular traz mudanças importantes, com o jovem atacante Francesco Camarda entre os titulares pela primeira vez na temporada. Alphadjo Cisse, Ruben Loftus-Cheek e Omari Hutchinson dão apoio no ataque, enquanto jogadores experientes como Luka Modric e Goncalo Ramos são poupados.
Fikayo Tomori também retorna à escalação titular para sua primeira partida na temporada. O defensor havia sido deixado de lado durante a janela de transferências de verão, mas Amorim voltou a contar com ele para reforçar a defesa. Taticamente, o Milan deve começar com uma linha de três defensores flexível, formada por Tomori, Koni De Winter e Strahinja Pavlovic.
Desempenhos e trajetórias contrastantes
Em contraste com os visitantes, o Salzburg chega ao confronto em ótima fase após vencer o Levski Sofia por 1 a 0 na estreia da fase de grupos. O centroavante de referência Haris Tabakovic decidiu aquela partida e deu à equipe austríaca o embalo ideal.
O Salzburg segue invicto em seus cinco jogos por competições da UEFA nesta temporada, com quatro vitórias e um empate, além de não ter sofrido gols nas últimas três partidas. Recuperado de um problema no adutor, o goleiro Christian Zawieschitzky começa como titular em uma equipe que conta com o ponta Jesper Lindstrom, pertencente ao Napoli.
O histórico favorece o visitante: os dois clubes já se enfrentaram quatro vezes em competições europeias. O Milan leva vantagem no confronto direto, com três vitórias e um empate diante da equipe austríaca.
- Getty Images Sport
Escalação titular
RB Salzburg (4-2-3-1): Zawieschitzky; Morgalla, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Lindstrom, Kitano, Baidoo; Tabakovic
AC Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.