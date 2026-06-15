Ruben Amorim está de volta! O ex-técnico do Manchester United assina contrato inicial de dois anos com o AC Milan

O técnico de 41 anos assinou um contrato de dois anos que o manterá no San Siro até 2028, com uma opção de renovação por mais uma temporada incluída no acordo, segundo ojornal A Bola. Apesar dos planos iniciais de tirar um período sabático após sua saída de Old Trafford, a atração exercida pelo clube heptacampeão europeu revelou-se impossível de ignorar para Amorim.

Os termos financeiros também foram acertados, com o ex-técnico do Sporting CP previsto para receber € 3,5 milhões por temporada. Esse salário base será complementado por bônus de desempenho vinculados à conquista de títulos e à garantia do retorno à Liga dos Campeões, competição para a qual o Milan não conseguiu se classificar nas duas últimas temporadas.