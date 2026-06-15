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Ruben Amorim está de volta! O ex-técnico do Manchester United assina contrato inicial de dois anos com o AC Milan
Detalhes do contrato e salário no San Siro revelados
O técnico de 41 anos assinou um contrato de dois anos que o manterá no San Siro até 2028, com uma opção de renovação por mais uma temporada incluída no acordo, segundo ojornal A Bola. Apesar dos planos iniciais de tirar um período sabático após sua saída de Old Trafford, a atração exercida pelo clube heptacampeão europeu revelou-se impossível de ignorar para Amorim.
Os termos financeiros também foram acertados, com o ex-técnico do Sporting CP previsto para receber € 3,5 milhões por temporada. Esse salário base será complementado por bônus de desempenho vinculados à conquista de títulos e à garantia do retorno à Liga dos Campeões, competição para a qual o Milan não conseguiu se classificar nas duas últimas temporadas.
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Espera-se que Cardinale dê o aval final
Embora a parte mais difícil das negociações já tenha sido concluída, Amorim aguarda atualmente a aprovação final de Gerry Cardinale, diretor da RedBird Capital e proprietário do gigante italiano. Assim que receber a autorização, o técnico deverá viajar imediatamente para Milão para assinar seu contrato e iniciar os preparativos para a próxima temporada.
O Milan havia considerado várias alternativas, incluindo Matthias Jaissle, de 38 anos, mas o status de Amorim como agente livre lhe deu vantagem. A escolha do português significou que o clube poderia evitar o pagamento de uma cláusula de rescisão elevada, uma complicação que teria surgido caso tivessem contratado o técnico do Al-Ahli.
O Manchester United deve obter um grande alívio financeiro
O rápido retorno de Amorim à gestão também deve dar um impulso significativo às finanças do Manchester United. O clube da Premier League vinha enfrentando um custo astronômico de 16,7 milhões de libras pela demissão do técnico e de sua extensa comissão técnica no início deste ano.
Ao assumir um novo cargo tão rapidamente, Amorim efetivamente renuncia a uma grande parte dos pagamentos de indenização que os Red Devils ainda lhe deviam. Esse alívio financeiro chega em um momento perfeito para o United, que já conseguiu reverter sua situação em campo sob a orientação de Michael Carrick.
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A reestruturação continua no Milan
O relatório acrescenta que a contratação de um novo técnico é apenas uma parte do quebra-cabeça para os Rossoneri. O clube também está em processo de contratação de um novo diretor esportivo para reformular o elenco da equipe principal. Markus Krosche, do Eintracht Frankfurt, e Devin Ozek, do Fenerbahçe, são os principais candidatos ao cargo.
Ozek é particularmente bem conceituado por seu papel na construção do time do Bayer Leverkusen, que ficou famoso por acabar com o domínio do Bayern de Munique na Bundesliga. Com Amorim no comando e um novo especialista em contratações chegando, os torcedores do Milan esperam um rápido retorno ao topo da tabela da Série A.