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Ruben Amorim espera surpreender o Manchester United e o Manchester City na disputa por transferências, já que o novo técnico do AC Milan está de olho em duas estrelas do Sporting CP
Amorim identifica seus principais alvos
De acordo com uma reportagem da Sky Sport Italia, Amorim já identificou seus principais alvos de transferência em conjunto com a diretoria do Rossoneri. O recém-nomeado técnico quer trazer para a Itália dois rostos conhecidos que se destacaram sob sua orientação em Lisboa. Hjulmand, atual capitão do Sporting, e o versátil atacante Trincão surgiram como as principais prioridades do gigante italiano.
Isso coloca o gigante da Série A em direta competição com o Manchester City, campeão da Premier League, que já havia demonstrado interesse pelo meio-campista de 26 anos no passado.
- AFP
O valor tático da dupla do Sporting
A busca por Hjulmand é particularmente intrigante, dado o interesse do Manchester United, que também tem sido associado ao jogador nos últimos meses. O Sporting insistiu inicialmente que a cláusula de rescisão de 80 milhões de euros do jogador deveria ser paga, à medida que o interesse por ele ganhava força no ano passado, mas o clube português estaria agora aberto a negociar um valor entre 40 milhões e 50 milhões de euros.
Enquanto isso, Trincão é muito valorizado pelo técnico por sua excepcional versatilidade tática, já que pode atuar com eficácia em todas as três posições de ataque atrás do centroavante. O Milan acredita que essas contratações podem transformar sua estrutura tática em uma força mais dinâmica, atendendo ao desejo da diretoria por um estilo de jogo moderno e espetacular na próxima temporada.
Cardinale apoia a nova visão ofensiva
O proprietário do clube, Gerry Cardinale, apoiou veementemente a contratação de Amorim, destacando uma visão comum de longo prazo para uma filosofia de futebol agressiva e de jogo avançado. Cardinale explicou a decisão afirmando: “Ele é um dos treinadores mais bem preparados e inovadores da nova geração europeia: jovem, ambicioso, com uma identidade futebolística clara e uma abordagem tática bem definida. Rúben acredita no futebol ofensivo e de alta intensidade. Sua filosofia se encaixa perfeitamente com a nossa visão.”
O empresário americano continua confiante de que proporcionar ao técnico os reforços que ele mais deseja acelerará o desenvolvimento da equipe tanto no campeonato nacional quanto na Europa, marcando o início de um novo e ousado capítulo para o time histórico.
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O que o futuro reserva para os Rossoneri?
Com a pré-temporada se aproximando, espera-se que o Milan apresente ofertas iniciais oficiais para testar a determinação do Sporting antes que os rivais reajam. As negociações devem se acelerar rapidamente, já que o clube italiano pretende garantir as contratações de ambos os jogadores antes do início da pré-temporada de verão. A contratação de Hjulmand e Trincão seria um forte recado aos rivais europeus, confirmando que os Rossoneri estão prontos para dominar sob sua nova liderança.