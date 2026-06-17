Ruben Amorim espera surpreender o Manchester United e o Manchester City na disputa por transferências, já que o novo técnico do AC Milan está de olho em duas estrelas do Sporting CP

A busca por Hjulmand é particularmente intrigante, dado o interesse do Manchester United, que também tem sido associado ao jogador nos últimos meses. O Sporting insistiu inicialmente que a cláusula de rescisão de 80 milhões de euros do jogador deveria ser paga, à medida que o interesse por ele ganhava força no ano passado, mas o clube português estaria agora aberto a negociar um valor entre 40 milhões e 50 milhões de euros.

Enquanto isso, Trincão é muito valorizado pelo técnico por sua excepcional versatilidade tática, já que pode atuar com eficácia em todas as três posições de ataque atrás do centroavante. O Milan acredita que essas contratações podem transformar sua estrutura tática em uma força mais dinâmica, atendendo ao desejo da diretoria por um estilo de jogo moderno e espetacular na próxima temporada.