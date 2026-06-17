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Leeds United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Ruben Amorim espera surpreender o Manchester United e o Manchester City na disputa por transferências, já que o novo técnico do AC Milan está de olho em duas estrelas do Sporting CP

Milan
Rúben Amorim
Mercado da bola
M. Hjulmand
Trincao
Sporting
Manchester United
Manchester City

O novo técnico do AC Milan, Ruben Amorim, teria colocado como alvo a dupla do Sporting CP, Morten Hjulmand e Francisco Trincão, para dar início à sua era no San Siro. O técnico português está interessado em se reunir com seus ex-jogadores, o que poderia atrapalhar os planos de transferência do Manchester United e do Manchester City, clubes que vinham sendo fortemente associados a uma possível contratação do promissor meio-campista dinamarquês.

  • Amorim identifica seus principais alvos

    De acordo com uma reportagem da Sky Sport Italia, Amorim já identificou seus principais alvos de transferência em conjunto com a diretoria do Rossoneri. O recém-nomeado técnico quer trazer para a Itália dois rostos conhecidos que se destacaram sob sua orientação em Lisboa. Hjulmand, atual capitão do Sporting, e o versátil atacante Trincão surgiram como as principais prioridades do gigante italiano.

    Isso coloca o gigante da Série A em direta competição com o Manchester City, campeão da Premier League, que já havia demonstrado interesse pelo meio-campista de 26 anos no passado.


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    O valor tático da dupla do Sporting

    A busca por Hjulmand é particularmente intrigante, dado o interesse do Manchester United, que também tem sido associado ao jogador nos últimos meses. O Sporting insistiu inicialmente que a cláusula de rescisão de 80 milhões de euros do jogador deveria ser paga, à medida que o interesse por ele ganhava força no ano passado, mas o clube português estaria agora aberto a negociar um valor entre 40 milhões e 50 milhões de euros.

    Enquanto isso, Trincão é muito valorizado pelo técnico por sua excepcional versatilidade tática, já que pode atuar com eficácia em todas as três posições de ataque atrás do centroavante. O Milan acredita que essas contratações podem transformar sua estrutura tática em uma força mais dinâmica, atendendo ao desejo da diretoria por um estilo de jogo moderno e espetacular na próxima temporada.

  • Cardinale apoia a nova visão ofensiva

    O proprietário do clube, Gerry Cardinale, apoiou veementemente a contratação de Amorim, destacando uma visão comum de longo prazo para uma filosofia de futebol agressiva e de jogo avançado. Cardinale explicou a decisão afirmando: “Ele é um dos treinadores mais bem preparados e inovadores da nova geração europeia: jovem, ambicioso, com uma identidade futebolística clara e uma abordagem tática bem definida. Rúben acredita no futebol ofensivo e de alta intensidade. Sua filosofia se encaixa perfeitamente com a nossa visão.”

    O empresário americano continua confiante de que proporcionar ao técnico os reforços que ele mais deseja acelerará o desenvolvimento da equipe tanto no campeonato nacional quanto na Europa, marcando o início de um novo e ousado capítulo para o time histórico.

  • Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    O que o futuro reserva para os Rossoneri?

    Com a pré-temporada se aproximando, espera-se que o Milan apresente ofertas iniciais oficiais para testar a determinação do Sporting antes que os rivais reajam. As negociações devem se acelerar rapidamente, já que o clube italiano pretende garantir as contratações de ambos os jogadores antes do início da pré-temporada de verão. A contratação de Hjulmand e Trincão seria um forte recado aos rivais europeus, confirmando que os Rossoneri estão prontos para dominar sob sua nova liderança.