Ruben Amorim deve contratar ex-alvo do Manchester United, já que o AC Milan entra na disputa por Ederson após o fracasso da negociação na Premier League

Em uma reviravolta dramática, a esperada transferência de Ederson para o United fracassou. Esperava-se que o jogador de 27 anos se juntasse ao gigante da Premier League, mas a transferência esbarrou em um obstáculo inesperado na reta final. O acordo foi cancelado mesmo depois que o jogador já havia passado pelos exames médicos de rotina.

O fracasso da transferência deixou o ex-jogador da Salernitana em uma situação de incerteza, já que ele estava preparado para trocar Bergamo por Manchester. No entanto, o rompimento das negociações com os Red Devils despertou imediatamente o interesse de outros grandes clubes europeus.



