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Ruben Amorim deve contratar ex-alvo do Manchester United, já que o AC Milan entra na disputa por Ederson após o fracasso da negociação na Premier League
A transferência para o United não se concretizou
Em uma reviravolta dramática, a esperada transferência de Ederson para o United fracassou. Esperava-se que o jogador de 27 anos se juntasse ao gigante da Premier League, mas a transferência esbarrou em um obstáculo inesperado na reta final. O acordo foi cancelado mesmo depois que o jogador já havia passado pelos exames médicos de rotina.
O fracasso da transferência deixou o ex-jogador da Salernitana em uma situação de incerteza, já que ele estava preparado para trocar Bergamo por Manchester. No entanto, o rompimento das negociações com os Red Devils despertou imediatamente o interesse de outros grandes clubes europeus.
- AFP
Amorim identifica o principal alvo
De acordo com o Calciomercato, o novo técnico do Milan, Amorim, não perdeu tempo para identificar os jogadores de que precisa para reformular o meio-campo dos Rossoneri. O técnico português é considerado um grande admirador de Ederson e o vê como a contratação “dos sonhos” para ancorar sua equipe renovada no San Siro. A chegada de Amorim marcou uma mudança na estratégia de contratações, com foco em jogadores de comprovada qualidade na Série A.
A diretoria do Milan já iniciou contatos com a Atalanta para explorar a viabilidade da negociação. Ederson se consolidou como um dos volantes mais confiáveis e dinâmicos da primeira divisão italiana, o que o torna o perfil ideal para as exigências táticas de Amorim, agora que o clube busca disputar o Scudetto mais uma vez.
A Atalanta estabeleceu um preço de venda elevado
Embora o Milan esteja ansioso para fechar um acordo, a Atalanta é conhecida por ser uma negociadora difícil. Atualmente, a Atalanta avalia seu motor do meio-campo em aproximadamente 50 milhões de euros. No entanto, a situação contratual em Bergamo pode jogar a favor do Milan.
O contrato atual de Ederson está previsto para expirar em junho de 2027, e há rumores de que a Atalanta possa ser forçada a reduzir suas exigências caso não seja possível chegar a um acordo para a renovação. O clube nerazzurri está ciente de que o valor do jogador pode diminuir à medida que ele se aproxima do último ano de seu contrato, o que abre uma possível brecha para o Milan negociar um valor mais favorável.
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Amorim planeja uma investida contra o United
Ao lado de Ederson, Amorim está buscando ativamente a volta de seu ex-lateral do United, Noussair Mazraoui. O técnico português, que assumiu o comando do Rossoneri no mês passado após a saída de Massimiliano Allegri, teria informado à diretoria do clube que o jogador da seleção marroquina é uma contratação prioritária para reforçar sua defesa.
Desde sua transferência de 17 milhões de libras do Bayern de Munique em 2024, Mazraoui se consolidou como um jogador essencial em Old Trafford, acumulando 77 partidas graças à sua versatilidade excepcional na linha defensiva.
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