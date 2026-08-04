Amorim abordou as especulações persistentes em torno do futuro de Leao em San Siro e traçou o retrato de um jogador que está longe de procurar a porta de saída. Falando antes do amistoso do Milan contra a Inter, em Perth, o técnico português destacou o ambiente positivo em torno de seu compatriota, apesar de relatos anteriores indicarem que o jogador estaria considerando um novo desafio após vários anos na Serie A.

"Todos os jogadores estão trabalhando muito bem: tanto os que começaram desde o primeiro dia quanto os que chegaram depois. Rafa tem a sorte de estar em um clube como o Milan, então deve estar feliz. Sinto que ele está feliz e motivado", disse Amorim.

“Não sei o que vai acontecer entre agora e o fim da janela de transferências, mas sinto que o grupo está muito unido. O importante é continuar com esse espírito quando as coisas ficarem difíceis. Neste clube, é preciso vencer todos os jogos e, para isso, temos de manter o espírito certo durante toda a temporada. Então, não senti, não vi nenhuma diferença em Leao em comparação com os outros jogadores. Sinto que todos estão se preparando para começar uma temporada muito difícil."