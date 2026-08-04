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Ruben Amorim dá grande atualização sobre o futuro de Rafael Leao no Milan em meio a especulações de transferência
Mudança de postura do Milan no mercado de transferências
Durante boa parte do início do verão, parecia que Leao e o Milan caminhavam para uma separação definitiva. O jogador havia dado indícios de que estava chegando ao fim de seu ciclo na Itália, enquanto a diretoria do clube parecia hesitante em estender seu contrato atual, que vai até junho de 2028. No entanto, a dinâmica do mercado mudou consideravelmente nas últimas semanas. Agora, relatos indicam que Leao e o Milan já não têm certeza de que querem se separar, o que representa uma mudança significativa em relação às posições adotadas no fim da temporada passada.
Essa mudança de postura acontece em meio à falta de interesse concreto dos maiores gastadores da Europa na Premier League e em La Liga. Embora tenha surgido interesse da Super Lig turca, Leao não estaria impressionado com a perspectiva de se transferir para clubes como Fenerbahce, Galatasaray ou Besiktas neste estágio de sua carreira.
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Amorim faz alerta para deixarem Leao em paz
Amorim abordou as especulações persistentes em torno do futuro de Leao em San Siro e traçou o retrato de um jogador que está longe de procurar a porta de saída. Falando antes do amistoso do Milan contra a Inter, em Perth, o técnico português destacou o ambiente positivo em torno de seu compatriota, apesar de relatos anteriores indicarem que o jogador estaria considerando um novo desafio após vários anos na Serie A.
"Todos os jogadores estão trabalhando muito bem: tanto os que começaram desde o primeiro dia quanto os que chegaram depois. Rafa tem a sorte de estar em um clube como o Milan, então deve estar feliz. Sinto que ele está feliz e motivado", disse Amorim.
“Não sei o que vai acontecer entre agora e o fim da janela de transferências, mas sinto que o grupo está muito unido. O importante é continuar com esse espírito quando as coisas ficarem difíceis. Neste clube, é preciso vencer todos os jogos e, para isso, temos de manter o espírito certo durante toda a temporada. Então, não senti, não vi nenhuma diferença em Leao em comparação com os outros jogadores. Sinto que todos estão se preparando para começar uma temporada muito difícil."
Exigências financeiras e realidades do mercado
Os obstáculos financeiros ligados a uma transferência de Leao têm funcionado como um grande fator de desestímulo para possíveis interessados. O Milan estabeleceu uma barra alta para qualquer negociação, exigindo uma quantia significativa até mesmo para considerar uma venda. Especificamente, o clube supostamente se recusa a deixar o internacional português sair por menos de € 50 milhões, além de bônus.
Sem uma oferta de peso de um grande rival europeu, Leao teve a oportunidade de avaliar o projeto esportivo que está sendo construído por Amorim. Os primeiros sinais da relação de trabalho entre eles são positivos, e a linguagem corporal do ponta durante a pré-temporada sugere que ele está aberto a continuar sua trajetória com a famosa camisa rubro-negra.
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Satisfação com o mercado de transferências
À medida que a janela de transferências entra em sua reta final, Amorim expressou sua satisfação com os negócios feitos até agora pela diretoria do Milan. Embora tenha reconhecido que nem todo alvo é sempre alcançável, ele acredita que o atual grupo é capaz de brigar por títulos em todas as frentes. O técnico português está focado em construir uma mentalidade vencedora que começa desde o apito inicial da temporada da Serie A, em 23 de agosto, contra o Torino.
"Estou muito feliz com o time que tenho", acrescentou o treinador. "Estamos construindo nosso plano de jogo. Também temos uma ideia de mercado. Às vezes é possível concretizá-la, às vezes não. Mas o mais importante, eu disse isso na entrevista coletiva e vou repetir, é o seguinte: se começarmos a temporada com este time, acho que seremos competitivos em todos os jogos e que podemos vencer todos os jogos. Nossa preparação é crucial porque nos ajuda a jogar de uma determinada maneira: vencer é o que queremos, mas fazer isso jogando muito mal não inspiraria confiança."
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