Ruben Amorim admite que os jogadores do AC Milan “não entendem” as exigências de pressão, enquanto o ex-técnico do Manchester United estreia no novo cargo com um empate contra o Celtic

O maior obstáculo parece ser o desgaste físico e mental imposto pelo sistema defensivo preferido de Amorim. Os jogadores do Rossoneri muitas vezes pareciam divididos entre duas opções, tentando pressionar alto, mas deixando espaços atrás que os campeões escoceses conseguiram explorar. Amorim reconheceu esse atrito, admitindo que a compreensão do elenco sobre seu sistema de pressão ainda está incompleta, o que resultou em vários momentos de desorganização ao longo da partida em Glasgow.

“A mentalidade de pressionar durante a maior parte da partida ainda não foi totalmente compreendida pela equipe, mas a ideia está lá, e eu percebi isso”, acrescentou o ex-técnico do United. “Tivemos um pouco de dificuldade porque estamos tentando pressionar em todo o campo, e ficou claro que queríamos ir atrás da bola em todas as situações. É um conceito que ainda precisamos assimilar. Vamos melhorar fisicamente, vamos entender melhor as situações de jogo e seremos capazes de fazer isso de forma mais consistente.

“Queremos controlar melhor o jogo por meio de uma posse de bola mais sustentada. Estamos trabalhando nisso: no momento, ainda é difícil e, às vezes, demoramos demais para chegar ao campo adversário, mas o processo já começou.”