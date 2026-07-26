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Ruben Amorim admite que os jogadores do AC Milan “não entendem” as exigências de pressão, enquanto o ex-técnico do Manchester United estreia no novo cargo com um empate contra o Celtic
Duelo tático em Glasgow termina em empate
O início da era Amorim no AC Milan chegou, mas o técnico português não se faz ilusões quanto à magnitude da tarefa que tem pela frente. Após um empate por 2 a 2 na pré-temporada contra o Celtic, o técnico foi sincero sobre as dificuldades que sua equipe enfrentou ao tentar se afastar do estilo de seu antecessor.
Refletindo sobre o desempenho, Amorim observou que a identidade atual da equipe está em fase de transição. “Acho que foi um bom treino”, disse Amorim após a partida. “É claro que ainda temos muito trabalho pela frente, mas os rapazes tentaram colocar em prática novas ideias. Levamos gols justamente por causa disso, mas gostei de ver uma equipe que quer mudar um pouco sua identidade. Precisamos melhorar em alguns momentos, especialmente em situações próximas ao nosso gol, mas isso é normal.”
- Getty Images Sport
Questões urgentes e identidade tática
O maior obstáculo parece ser o desgaste físico e mental imposto pelo sistema defensivo preferido de Amorim. Os jogadores do Rossoneri muitas vezes pareciam divididos entre duas opções, tentando pressionar alto, mas deixando espaços atrás que os campeões escoceses conseguiram explorar. Amorim reconheceu esse atrito, admitindo que a compreensão do elenco sobre seu sistema de pressão ainda está incompleta, o que resultou em vários momentos de desorganização ao longo da partida em Glasgow.
“A mentalidade de pressionar durante a maior parte da partida ainda não foi totalmente compreendida pela equipe, mas a ideia está lá, e eu percebi isso”, acrescentou o ex-técnico do United. “Tivemos um pouco de dificuldade porque estamos tentando pressionar em todo o campo, e ficou claro que queríamos ir atrás da bola em todas as situações. É um conceito que ainda precisamos assimilar. Vamos melhorar fisicamente, vamos entender melhor as situações de jogo e seremos capazes de fazer isso de forma mais consistente.
“Queremos controlar melhor o jogo por meio de uma posse de bola mais sustentada. Estamos trabalhando nisso: no momento, ainda é difícil e, às vezes, demoramos demais para chegar ao campo adversário, mas o processo já começou.”
Camarda retribui a confiança de Amorim para garantir o futuro do Milan
Apesar das dificuldades táticas iniciais, a partida trouxe um grande impulso graças a Francesco Camarda. O jovem fenômeno de 18 anos, que há meses é alvo de intensas especulações sobre uma possível transferência por empréstimo, parece ter conquistado seu lugar nos planos definitivos de Amorim após marcar dois gols em sete minutos, garantindo o empate.
“Camarda vai ficar conosco, aconteça o que acontecer”, confirmou Amorim enfaticamente. “Tenho muita confiança nele e em nossos jovens jogadores. Estou muito feliz com o que eles estão mostrando; acho que têm um grande futuro neste clube. Não gosto de falar sobre jogadores individualmente, mas posso afirmar com certeza que Camarda fará parte do elenco durante toda a temporada.”
Refletindo sobre seu desempenho após a partida, Camarda disse àSky Sports Italia: “Trabalho duro pelas cores que amo. Sempre que entro em campo, seja no treino ou em uma partida, dou tudo de mim. Sei que não posso desperdiçar oportunidades como essa. Espero melhorar muito. Cresci no AC Milan e tenho orgulho do passo que dei com a renovação do meu contrato. A confiança do técnico? Estou feliz.”
- IPA Sport
Atualização sobre a lesão de Gila
A noite não ficou isenta de contratempos, no entanto, já que Mario Gila, contratado neste verão, foi forçado a sair mais cedo devido a uma lesão muscular. Ver o zagueiro central mancando foi motivo de preocupação para a torcida do Milan que viajou para acompanhar o time, especialmente porque a equipe está prestes a embarcar em uma importante turnê internacional.
Oferecendo uma atualização tranquilizadora sobre o estado do espanhol, Amorim espera ter o zagueiro de volta ao time o mais rápido possível. “Ele teve um pequeno problema, mas não acho que seja nada grave. Vamos avaliá-lo nos próximos dias, mas espero que ele se recupere rapidamente”, concluiu o técnico.
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