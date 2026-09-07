Jonathan Moscrop
Traduzido por
Ruben Amorim admite que o Milan não merecia vencer a Juventus, e os rossoneri deixam pontos em Turim
Gol nos acréscimos interrompe sequências
O Milan não conseguiu sustentar a vantagem em Turim, já que um gol no fim acabou com os inícios 100% vitoriosos de ambos na campanha da Serie A. O reserva Cisse colocou os visitantes em vantagem contra a dinâmica do jogo, com uma finalização colocada entre as pernas de Pierre Kalulu. No entanto, a resistência do Milan foi quebrada já nos acréscimos, quando Gatti cabeceou para o gol após cruzamento de Teun Koopmeiners e garantiu o empate por 1 a 1.
- Getty Images Sport
Técnico português faz promessa de sinceridade
Amorim foi notavelmente franco sobre as deficiências da sua equipe em meio à pressão persistente do time da casa. Em entrevista à DAZN Italia, o técnico português admitiu: "Não merecíamos vencer, se formos honestos, ou melhor, a Juventus não merecia perder.
"Tentamos jogar o nosso jogo, não fomos bem com a bola. Tivemos momentos em que controlamos o jogo no primeiro tempo, mas começamos a perder muito a bola, não jogamos bem, mas, de novo, estamos trabalhando juntos há dois meses. Precisamos melhorar, mas precisamos de tempo, foi um jogo duro para nós."
Marco mascara falhas fundamentais
O gol de Cisse encerrou o jejum de gols do Milan contra a Juventus na Serie A, que vinha desde maio de 2023, além de torná-lo o jogador mais jovem a marcar em seus dois primeiros jogos fora de casa na era dos três pontos por vitória.
Destacando fragilidades fundamentais na posse de bola, Amorim acrescentou: "Temos qualidade individual, mas as coisas simples são as mais importantes, a forma como recebemos e passamos a bola, os fundamentos do futebol, hoje não fomos bem.
"Minha sensação é que, quando meu time não tem a bola, nós sofremos. Quando a Juve colocou muitos atacantes na frente, defendemos bem, mas sofremos mais quando perdemos a bola e eles tiveram transições.
"Não vamos mudar a forma como jogamos, porque sabemos que em alguns jogos vai dar certo, em outros não, mas o importante é que lutemos para vencer. Poderíamos ter vencido hoje, mas, de novo, a Juventus também não mereceu perder."
- LaPresse
Viagens desafiadoras estão por vir
O Milan precisa corrigir rapidamente sua retenção de bola e o jogo de transição antes da visita à Lazio no sábado, 12 de setembro. Enquanto isso, a Juventus de Luciano Spalletti viaja para enfrentar o Sassuolo no dia seguinte, buscando manter sua pressão no topo da tabela. Corrigir erros fundamentais segue sendo a prioridade imediata de Amorim para garantir que o Milan continue como um candidato crível na corrida pelo Scudetto.
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