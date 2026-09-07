O gol de Cisse encerrou o jejum de gols do Milan contra a Juventus na Serie A, que vinha desde maio de 2023, além de torná-lo o jogador mais jovem a marcar em seus dois primeiros jogos fora de casa na era dos três pontos por vitória.

Destacando fragilidades fundamentais na posse de bola, Amorim acrescentou: "Temos qualidade individual, mas as coisas simples são as mais importantes, a forma como recebemos e passamos a bola, os fundamentos do futebol, hoje não fomos bem.

"Minha sensação é que, quando meu time não tem a bola, nós sofremos. Quando a Juve colocou muitos atacantes na frente, defendemos bem, mas sofremos mais quando perdemos a bola e eles tiveram transições.

"Não vamos mudar a forma como jogamos, porque sabemos que em alguns jogos vai dar certo, em outros não, mas o importante é que lutemos para vencer. Poderíamos ter vencido hoje, mas, de novo, a Juventus também não mereceu perder."