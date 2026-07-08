Ruben Amorim admite erros no Manchester United ao assumir o cargo de técnico do AC Milan

Amorim falou abertamente sobre sua breve passagem pelo Manchester United, que chegou ao fim quando o clube o demitiu em janeiro de 2026. Amorim assumiu o cargo em novembro de 2024, mas enfrentou dificuldades para colocar em prática sua visão durante 14 meses desafiadores. Durante sua coletiva de imprensa de apresentação ao AC Milan, Amorim foi questionado sobre sua função anterior.

“É difícil explicar os erros, porque, para isso, eu teria que explicar todo o contexto da última aventura”, afirmou Amorim. “É difícil citar todos os erros. A única coisa que posso dizer é que aprendi muito e cometi alguns erros.”