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Moataz Elgammal

Traduzido por

Ruben Amorim admite erros no Manchester United ao assumir o cargo de técnico do AC Milan

Rúben Amorim
Manchester United
Milan
Premier League
Campeonato Italiano

Ruben Amorim reconheceu abertamente ter cometido erros durante seu desafiador mandato de 14 meses como técnico do Manchester United. Em sua primeira coletiva de imprensa como novo técnico do AC Milan, Amorim refletiu sobre sua passagem pela Premier League, admitindo que sua difícil experiência em Old Trafford serviu como uma importante lição para sua futura carreira como técnico.

  • Reflexões sobre as dificuldades em Old Trafford

    Amorim falou abertamente sobre sua breve passagem pelo Manchester United, que chegou ao fim quando o clube o demitiu em janeiro de 2026. Amorim assumiu o cargo em novembro de 2024, mas enfrentou dificuldades para colocar em prática sua visão durante 14 meses desafiadores. Durante sua coletiva de imprensa de apresentação ao AC Milan, Amorim foi questionado sobre sua função anterior.

    “É difícil explicar os erros, porque, para isso, eu teria que explicar todo o contexto da última aventura”, afirmou Amorim. “É difícil citar todos os erros. A única coisa que posso dizer é que aprendi muito e cometi alguns erros.”

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    Pedindo desculpas aos torcedores do Manchester United

    Amorim também aproveitou a oportunidade na quarta-feira para enviar uma mensagem aos torcedores que deixou para trás na Inglaterra. Amorim foi demitido enquanto o United ocupava a sexta posição na Premier League, após uma temporada em que foi duramente criticado por sua abordagem tática e pela incapacidade de integrar os jovens da base.

    No entanto, Amorim expressou profundo pesar pela forma como sua saída repentina ocorreu. “Não tive a oportunidade, e lamento por isso, de dizer algo aos torcedores do Manchester United. Tenho muito orgulho de ter sido o técnico deles durante um ano nesse período”, admitiu Amorim à imprensa.

  • Um histórico fraco na Premier League

    Amorim deixa para trás um histórico estatístico extremamente fraco no Manchester United. Ao longo de toda a sua passagem pelo clube, em todas as competições, Amorim comandou 63 partidas, conquistando 25 vitórias, 15 empates e sofrendo 23 derrotas. Especificamente na Premier League, Amorim conquistou apenas 15 vitórias em 47 jogos, o que lhe rendeu uma média de 1,23 pontos por partida. Esse é o pior desempenho de qualquer técnico do Manchester United na era da Premier League.

    Apesar dessas dificuldades, Amorim continua otimista. “Todo mundo aprende com a própria experiência”, reiterou Amorim. “Aprendi muito. Cometi alguns erros. Há algumas coisas que tentarei mudar e outras que nunca se mudam. Mas acho que serei um (técnico) melhor.”

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  • Fulham FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Olhando para um novo capítulo

    Amorim passará agora a dedicar-se inteiramente à Itália, após assinar um contrato de três anos para suceder a Massimiliano Allegri no AC Milan. O clube italiano encarregou Amorim de trazer de volta ao San Siro o sucesso tanto no campeonato nacional quanto nas competições europeias. Amorim começará imediatamente a preparar seu novo elenco, na esperança de aplicar as duras lições aprendidas na Inglaterra para alcançar resultados imediatos na Série A.

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