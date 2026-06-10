Roy Keane revela ter tido uma “conversa madura” com Bruno Fernandes após criticar o capitão do Manchester United durante sua busca pelo recorde de assistências na Premier League

A tensão entre as duas figuras do Manchester United parece ter sido resolvida depois que Fernandes entrou em contato com o ex-jogador da seleção da República da Irlanda. Em entrevista ao último episódio do podcast “Stick to Football”, da Sky Bet, Keane confirmou que os dois tiveram uma longa conversa para superar suas recentes divergências.

Ele disse: “Houve uma reação ao que dissemos após o podcast há algumas semanas, com o que eu falei sobre Bruno Fernandes, e ele me procurou, querendo conversar. Então, liguei para ele e tivemos uma conversa muito agradável. Conversamos sobre um pouco de tudo. Quando fazemos podcasts ou jogos... às vezes você tenta comunicar algo que não é transmitido corretamente e as pessoas ficam chateadas. Tivemos uma conversa agradável e madura. Foi uma conversa adorável.” Keane até brincou sobre a resolução, dizendo: “Ele pediu desculpas, eu o perdoei, sem problema. Mas não, foi uma boa conversa.”