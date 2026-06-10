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Roy Keane revela ter tido uma “conversa madura” com Bruno Fernandes após criticar o capitão do Manchester United durante sua busca pelo recorde de assistências na Premier League
Keane e Fernandes fazem as pazes
A tensão entre as duas figuras do Manchester United parece ter sido resolvida depois que Fernandes entrou em contato com o ex-jogador da seleção da República da Irlanda. Em entrevista ao último episódio do podcast “Stick to Football”, da Sky Bet, Keane confirmou que os dois tiveram uma longa conversa para superar suas recentes divergências.
Ele disse: “Houve uma reação ao que dissemos após o podcast há algumas semanas, com o que eu falei sobre Bruno Fernandes, e ele me procurou, querendo conversar. Então, liguei para ele e tivemos uma conversa muito agradável. Conversamos sobre um pouco de tudo. Quando fazemos podcasts ou jogos... às vezes você tenta comunicar algo que não é transmitido corretamente e as pessoas ficam chateadas. Tivemos uma conversa agradável e madura. Foi uma conversa adorável.” Keane até brincou sobre a resolução, dizendo: “Ele pediu desculpas, eu o perdoei, sem problema. Mas não, foi uma boa conversa.”
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A "mentira" que deu início à briga
O atrito entre os dois chegou ao auge quando Fernandes apareceu no programa “The Diary of a CEO” e acusou explicitamente a lenda do clube de mentir sobre comentários que ele supostamente teria feito. Keane havia afirmado anteriormente no programa “The Overlap” que Fernandes admitiu ter optado por passar a bola em vez de chutar especificamente para bater recordes individuais, uma alegação que o meia português negou veementemente.
Fernandes disse: “Não me importo com críticas. O que não gosto é quando as pessoas mentem sobre as coisas. Esse caso que você mencionou sobre Roy Keane, basicamente o que ele disse é mentira, porque ou ele viu alguma outra entrevista ou não pode afirmar que eu disse algo que simplesmente não disse.”
Uma tempestade nas redes sociais e comparações com burros
Antes dessa “conversa amigável” acontecer, a briga já havia chegado às redes sociais. Após as acusações de desonestidade, Keane pareceu revidar ao postar uma imagem enigmática de um burro em seu Instagram Stories. A publicação foi amplamente interpretada como uma crítica direta à liderança do capitão do United.
Apesar do tom agressivo, Keane agora admite que a comunicação direta foi o melhor caminho a seguir. “Gosto de manter limites com os jogadores”, disse Keane. “Não quero estar conversando com os jogadores a cada poucas semanas. Mas, de vez em quando, um jogador pode entrar em contato, então acho que foi bom ter conversado com o Bruno, porque havia muitas notícias circulando e ele é um jogador importante para o United. Gostei muito e espero que ele também tenha gostado. Foi uma conversa agradável sobre um pouco de tudo e me senti melhor depois.”
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O recorde de assistências continua sendo a referência
Embora o drama pessoal tenha sido deixado para trás, as proezas de Fernandes em campo durante a temporada continuam sendo históricas. O capitão do United estabeleceu com sucesso um novo recorde de assistências em uma única temporada da Premier League, terminando com 21 e superando os números lendários anteriormente detidos por Thierry Henry e Kevin De Bruyne. Foi essa busca que inicialmente despertou a ira de Keane, que questionou se a equipe estava excessivamente focada em ajudar seu capitão a alcançar esse marco.
Fernandes sempre afirmou que vencer continua sendo sua prioridade, apesar dos elogios individuais. Com o ar agora limpo entre ele e um dos ex-capitães mais icônicos do clube, o jogador de 31 anos pode se concentrar em liderar a equipe de Michael Carrick, que está fazendo um retorno bem-vindo à Liga dos Campeões na próxima temporada, sem a distração de uma briga pública pairando sobre Old Trafford.