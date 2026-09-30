Falando à ITV Sport após a vitória da Inglaterra sobre a Tchéquia na Nations League, Keane não poupou palavras. O ex-capitão do Manchester United insistiu que as conquistas do City em campo agora estão permanentemente manchadas pelas ações da diretoria.

"Eles sabiam que isso machucaria muita gente, mas ainda assim fizeram", declarou Keane. "Se eu fosse jogador, estaria 100 por cento jogando essas medalhas no lixo. Claro que estaria, isso é trapaça. Eles venceram em campo porque havia trapaça acontecendo."

Keane também questionou como o atual técnico Enzo Maresca e seu elenco podem seguir em frente sob a atual administração. Ele acrescentou: "Acho que vai ser muito difícil para os jogadores e para o técnico, para o clube, para o que eles representam, quando você tem donos que estão felizes em trapacear. É difícil manter um nível de excelência."

A lenda do Arsenal Ian Wright ecoou esses sentimentos, direcionando sua frustração diretamente à hierarquia do clube por enganar o próprio vestiário. "Disseram a eles que nada de ruim está acontecendo. Se você é jogador, algo não está certo", disse Wright. "É algo muito sem precedentes e triste para todo mundo. Os donos e o que fizeram, terrível."



