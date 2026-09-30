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Roy Keane pede que astros do Manchester City "joguem essas medalhas no lixo" após clube ser considerado culpado por fraude financeira de £ 900 milhões
City considerado culpado em escândalo financeiro sem precedentes
A Premier League condenou oficialmente o Manchester City por manipular suas contas financeiras. Um painel independente, que concluiu sua audiência em dezembro de 2024, considerou o clube culpado em 114 das 115 acusações relacionadas a um período de nove temporadas. Durante essa era de suposta má conduta, o City conquistou oito títulos importantes.
De acordo com comunicado da Premier League, o clube do Etihad utilizou acordos "falsos" com parceiros comerciais para inflar artificialmente a receita e reduzir os custos operacionais. Esses acordos alteraram falsamente a situação financeira do clube em cerca de £ 900 milhões.
O órgão regulador revelou que os patrocinadores pagaram apenas uma fração dos valores acordados. O saldo restante foi financiado secretamente pelos donos do clube, o Abu Dhabi United Group (ADUG), permitindo que o City burlasse as restrições de gastos e obtivesse uma vantagem esportiva ilegal.
- Getty Images Sport
Keane e Wright detonam donos por “trapaça”
Falando à ITV Sport após a vitória da Inglaterra sobre a Tchéquia na Nations League, Keane não poupou palavras. O ex-capitão do Manchester United insistiu que as conquistas do City em campo agora estão permanentemente manchadas pelas ações da diretoria.
"Eles sabiam que isso machucaria muita gente, mas ainda assim fizeram", declarou Keane. "Se eu fosse jogador, estaria 100 por cento jogando essas medalhas no lixo. Claro que estaria, isso é trapaça. Eles venceram em campo porque havia trapaça acontecendo."
Keane também questionou como o atual técnico Enzo Maresca e seu elenco podem seguir em frente sob a atual administração. Ele acrescentou: "Acho que vai ser muito difícil para os jogadores e para o técnico, para o clube, para o que eles representam, quando você tem donos que estão felizes em trapacear. É difícil manter um nível de excelência."
A lenda do Arsenal Ian Wright ecoou esses sentimentos, direcionando sua frustração diretamente à hierarquia do clube por enganar o próprio vestiário. "Disseram a eles que nada de ruim está acontecendo. Se você é jogador, algo não está certo", disse Wright. "É algo muito sem precedentes e triste para todo mundo. Os donos e o que fizeram, terrível."
Um grande dia para a Premier League
As consequências deste veredicto lançam uma sombra sombria sobre o domínio recente do Manchester City. Ao inflar artificialmente sua receita, o clube pôde gastar significativamente mais do que os regulamentos da Premier League permitiam, impactando diretamente seus rivais domésticos, que operavam dentro das regras financeiras.
Wright enfatizou a dimensão monumental da decisão e exigiu sérias repercussões pelas violações sistemáticas. Falando antes da transmissão da partida, a lenda do Arsenal declarou: "É necessária uma punição sem precedentes aqui. É um dia enorme para a Premier League. Muito confuso."
- AFP
Maresca encara viagem desafiadora a Anfield
O City agora precisa lidar com um ambiente incrivelmente hostil, começando por um difícil jogo fora de casa contra o Liverpool. Wright destacou a enorme importância desse confronto em particular, observando como o ex-time de Jurgen Klopp foi a principal vítima das infrações financeiras do City durante o auge da rivalidade entre eles. "É um problema para eles irem a Liverpool", observou Wright. "Naquele momento, o Liverpool era o time que estava perseguindo eles. Veja o que Jurgen Klopp enfrentou para superá-los, isso provavelmente o destruiu."
Maresca enfrenta uma tarefa monumental para manter seu elenco focado em meio à intensa atenção global. Com a perspectiva de sanções esportivas sem precedentes pairando sobre o Etihad, o futuro imediato do City, dentro e fora de campo, segue altamente incerto.
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