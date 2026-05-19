Roy Keane, "furioso", critica duramente Bruno Fernandes e seus companheiros do Manchester United pelo comportamento "circo" na partida contra o Nottingham Forest

Keane sugeriu que o foco no desempenho individual de Fernandes refletia um problema mais amplo na mentalidade do time. Ele criticou a reação dos jogadores à assistência, argumentando que o autor do gol deveria ter recebido mais reconhecimento.

“Depois do jogo, ele foi entrevistado, e o capitão do Manchester United disse: ‘Sim, em algumas ocasiões eu provavelmente deveria ter chutado, mas acabei dando passes’”, acrescentou ele. “Uau. Como a mentalidade de um jogador de futebol pode ser ir para uma partida e falar sobre algum recorde individual? Se isso acontecer, ele vai conseguir todas essas estatísticas de qualquer maneira, mas tornar isso o ponto principal do desempenho do Manchester United no fim de semana...”

"Eu fiquei constrangido com todos eles. Todos os jogadores, quando ele deu a assistência, foram até ele. E o cara que marcou o gol? Ele não vai ganhar troféus, não com a mentalidade que a equipe demonstrou ontem, em que levam dois gols e todo mundo fica empolgado porque ele igualou um recorde de assistências. É incompreensível. É incompreensível. É um circo.”