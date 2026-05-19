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Roy Keane, "furioso", critica duramente Bruno Fernandes e seus companheiros do Manchester United pelo comportamento "circo" na partida contra o Nottingham Forest
Keane, furioso com a atenção dada ao marco alcançado por Fernandes nas assistências
O ex-capitão do Manchester United criticou o elenco atual do clube por se concentrar nas estatísticas individuais de Fernandes durante a vitória por 3 a 2 sobre o Forest. Durante a partida, Fernandes registrou sua 20ª assistência na temporada 2025-26 da Premier League, igualando o recorde em uma única temporada estabelecido por Thierry Henry e Kevin De Bruyne.
"Eu estava furioso com aquilo"
No entanto, Keane ficou irritado com a reação a esse marco. Em entrevista ao programa The Overlap, ele criticou a atenção dada às estatísticas de Fernandes, especialmente depois que Bryan Mbeumo marcou. Keane expressou sua frustração depois que o colega comentarista Gary Neville descreveu a conquista de Fernandes como um “grande feito”.
"O que ouvi no United no fim de semana, sinceramente, me deixou furioso", disse Keane. "Toda aquela conversa sobre suas assistências, e os jogadores falando sobre assistências. Ele foi entrevistado após a partida – e eu estava assistindo – e todos falavam sobre suas assistências, até mesmo os jogadores; o jogo girou em torno das assistências dele."
Keane critica a mentalidade de “circo”
Keane sugeriu que o foco no desempenho individual de Fernandes refletia um problema mais amplo na mentalidade do time. Ele criticou a reação dos jogadores à assistência, argumentando que o autor do gol deveria ter recebido mais reconhecimento.
“Depois do jogo, ele foi entrevistado, e o capitão do Manchester United disse: ‘Sim, em algumas ocasiões eu provavelmente deveria ter chutado, mas acabei dando passes’”, acrescentou ele. “Uau. Como a mentalidade de um jogador de futebol pode ser ir para uma partida e falar sobre algum recorde individual? Se isso acontecer, ele vai conseguir todas essas estatísticas de qualquer maneira, mas tornar isso o ponto principal do desempenho do Manchester United no fim de semana...”
"Eu fiquei constrangido com todos eles. Todos os jogadores, quando ele deu a assistência, foram até ele. E o cara que marcou o gol? Ele não vai ganhar troféus, não com a mentalidade que a equipe demonstrou ontem, em que levam dois gols e todo mundo fica empolgado porque ele igualou um recorde de assistências. É incompreensível. É incompreensível. É um circo.”
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E agora?
Apesar do debate, espera-se que Fernandes continue focado em suas tarefas em campo. Os Red Devils ainda têm uma partida pela Premier League pela frente, fora de casa contra o Brighton, no dia 24 de maio.