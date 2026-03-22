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Roy Keane foi brutalmente chamado de “idiota” por Mick McCarthy, enquanto o ex-técnico da Irlanda reacende a rivalidade com a lenda do Manchester United
O que aconteceu entre Keane e McCarthy?
McCarthy e Keane — dois indivíduos de fala franca que nunca tiveram medo de dizer o que pensavam — entraram em conflito antes do grande torneio internacional. A troca de farpas entre eles ocorreu em Saipan — a ilha do Oceano Pacífico que dá nome a um novo filme — e resultou na expulsão de Keane antes mesmo do pontapé inicial da competição no Japão e na Coreia do Sul.
Keane reclamou das instalações utilizadas pela seleção da Irlanda em seu campo de treinamento, onde, em determinado momento, não havia bolas de futebol disponíveis. Suas queixas foram divulgadas publicamente, e McCarthy foi considerado — como técnico principal — parcialmente responsável pelas supostas falhas.
Keane disse aos repórteres sobre os campos duros como pedra: “Não consigo imaginar nenhum outro país no mundo que esteja em situação muito pior do que a nossa, jogando em algo assim.” Ele negou estar agindo como uma “prima donna” e destacou que as superfícies de jogo, que eram marcadamente diferentes daquelas a que estava acostumado a pisar no United, gigante da Premier League, eram “perigosas”.
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É evidente que McCarthy não conseguiu restabelecer o relacionamento com Keane
Eanna Hardwicke interpreta Keane numa produção que se propôs a recriar o drama da vida real nas telonas, com Coogan no papel de McCarthy. O filme não é um relato fiel do que aconteceu, e McCarthy não ficou muito satisfeito com a forma como foi retratado.
Ele está cansado de discutir o incidente, e Keane em particular, comentando em um evento organizado pelo The Sun na Irlanda: “Já se passaram, o quê, 24 anos? E ainda me perguntam sobre isso. Quero dizer, eu participo dessas sessões de perguntas e respostas; na última que fiz, me perguntaram sobre Keane.
“Eu disse: ‘Sabe, ele é um jogador fabuloso, um ótimo capitão, capitão do seu clube e em todos os lugares por onde passou, e o que ele fez é fantástico’. Eu disse: ‘ótimo artilheiro’ – e todo mundo ficou me olhando – e eu disse: ‘Estou falando do [antigo companheiro de seleção da Irlanda] Robbie [Keane], não daquele outro idiota’.”
Filme sobre Saipan: lendas irlandesas não ficam impressionadas com o novo filme
McCarthy, cuja última experiência como técnico foi no Blackpool em 2023, fez questão de ir assistir a “Saipan”. Não demorou muito para ele sair da sala, decidindo que já tinha visto o suficiente após apenas 20 minutos.
Ele acrescentou, depois de ter conversado com Coogan antes das filmagens: “Minha família e eu fomos todos assistir, e, para ser sincero, é uma porcaria, e minha preocupação é que ele tem cerca de 1,70 m, o Steve Coogan, e no filme o Roy é muito mais alto do que ele, caramba. E sim, eu falei com ele [Coogan], porque me perguntaram, mas depois vi em um dos jornais irlandeses que eu o treinei – não, eu não treinei ele, porra.”
Outra lenda do futebol irlandês, o ex-atacante Niall Quinn, participou do mesmo evento e revelou que decidiu não assistir ao filme de Coogan. O ex-atacante do Manchester City e do Sunderland disse: “Não valia a pena assistir porque eu também teria ficado frustrado. Um amigo meu assistiu e me disse: ‘Você vai ficar feliz em saber que eles te retratam como um bêbado completo que não contribui com nada’. E eu respondi: ‘É, bem, tudo bem, eles podem até ter um pouco de razão nisso!’”
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Keane continua a ser franco em seu papel de comentarista
Embora Keane tenha encerrado sua carreira de jogador em 2006, ele continua bem presente no centro das atenções. O comentarista de 54 anos, conhecido por sua língua afiada, desempenha papéis de destaque no mundo do jornalismo esportivo — em canais como a Sky Sports e a ITV — e está sempre disposto a dar sua opinião, mesmo que isso cause alguma polêmica.
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