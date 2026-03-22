Roy Keane foi brutalmente chamado de “idiota” por Mick McCarthy, enquanto o ex-técnico da Irlanda reacende a rivalidade com a lenda do Manchester United

McCarthy e Keane — dois indivíduos de fala franca que nunca tiveram medo de dizer o que pensavam — entraram em conflito antes do grande torneio internacional. A troca de farpas entre eles ocorreu em Saipan — a ilha do Oceano Pacífico que dá nome a um novo filme — e resultou na expulsão de Keane antes mesmo do pontapé inicial da competição no Japão e na Coreia do Sul.

Keane reclamou das instalações utilizadas pela seleção da Irlanda em seu campo de treinamento, onde, em determinado momento, não havia bolas de futebol disponíveis. Suas queixas foram divulgadas publicamente, e McCarthy foi considerado — como técnico principal — parcialmente responsável pelas supostas falhas.

Keane disse aos repórteres sobre os campos duros como pedra: “Não consigo imaginar nenhum outro país no mundo que esteja em situação muito pior do que a nossa, jogando em algo assim.” Ele negou estar agindo como uma “prima donna” e destacou que as superfícies de jogo, que eram marcadamente diferentes daquelas a que estava acostumado a pisar no United, gigante da Premier League, eram “perigosas”.