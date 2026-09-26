Roy Keane diz ao Manchester City "trapaceiro" para "aceitar a punição" após veredito de culpa nas acusações da Premier League

Keane acrescentou que o time agora deve enfrentar as consequências. "Seja lá o que eles tenham vencido nos últimos anos, merecem ser punidos. Onde começamos e terminamos com isso é difícil, mas eles estavam trapaceando. Foram considerados culpados por isso e agora têm de arcar com as consequências. Foi um choque que fossem considerados culpados de tantas acusações", afirmou Keane.

Ian Wright fez eco a esses sentimentos, questionando o impacto sobre os times rivais. Wright disse: "Eles devem ser punidos por isso. Podem ter vivido essas memórias e todos esses grandes momentos juntos, mas, quando você olha para os times que vinham atrás deles e estavam fazendo tudo da maneira certa, isso não é certo. O que tiramos do Liverpool, do legado de Klopp e daquele time? O que eles poderiam ter vivido? Eles trapacearam para conseguir isso, e outros jogadores acabaram privados disso."