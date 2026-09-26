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Moataz Elgammal
Traduzido por

Roy Keane diz ao Manchester City "trapaceiro" para "aceitar a punição" após veredito de culpa nas acusações da Premier League

R. Keane
Manchester City
Premier League

Roy Keane fez um ataque contundente ao Manchester City e insistiu que o clube precisa enfrentar duras consequências depois de ser considerado culpado na ampla maioria das suas 115 acusações da Premier League. O ex-meio-campista rejeitou as alegações de que seus títulos recentes foram merecidos, afirmando que o atual campeão escolheu trapacear e agora precisa aceitar punições severas.

  • Keane exige punição severa

    Keane insistiu que o Manchester City merece ser severamente punido depois de a Premier League ter conseguido provar as alegações substanciais entre as 115 acusações contra o clube.

    Keane não se conteve em sua avaliação da situação e descartou completamente os comentários recentes feitos por Rodri. "Já estava na hora", disse Keane à ITV. "Obviamente, isso já vem acontecendo há muito tempo. Eu discordaria da mensagem de Rodri aí. Foi uma escolha do clube: eles escolheram trapacear."

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    Lendas de Arsenal e Liverpool reagem

    Keane acrescentou que o time agora deve enfrentar as consequências. "Seja lá o que eles tenham vencido nos últimos anos, merecem ser punidos. Onde começamos e terminamos com isso é difícil, mas eles estavam trapaceando. Foram considerados culpados por isso e agora têm de arcar com as consequências. Foi um choque que fossem considerados culpados de tantas acusações", afirmou Keane.

    Ian Wright fez eco a esses sentimentos, questionando o impacto sobre os times rivais. Wright disse: "Eles devem ser punidos por isso. Podem ter vivido essas memórias e todos esses grandes momentos juntos, mas, quando você olha para os times que vinham atrás deles e estavam fazendo tudo da maneira certa, isso não é certo. O que tiramos do Liverpool, do legado de Klopp e daquele time? O que eles poderiam ter vivido? Eles trapacearam para conseguir isso, e outros jogadores acabaram privados disso."

  • Manchester City prepara seu recurso

    Apesar do veredito de culpa, o City nega com veemência qualquer irregularidade e vai recorrer da decisão. No sábado, o presidente Khaldoon Al Mubarak se dirigiu aos torcedores, sustentando que o clube acredita firmemente que limpará seu nome. Em uma carta aos fãs, Al Mubarak escreveu que o processo da Premier League "ainda tem um longo caminho pela frente" e acrescentou: "nossa confiança em provar a inocência do clube continua tão forte quanto era quando isso começou". Ele também acrescentou: "Já enfrentamos desafios antes e prevalecemos."

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    O que vem a seguir para o Manchester City?

    As batalhas judiciais do Manchester City estão apenas começando. A vitória da Premier League provavelmente desencadeará enormes pedidos de indenização, potencialmente chegando a até £ 800 milhões. Arsenal, Tottenham, Liverpool e Manchester United já reservaram seu direito de tomar medidas. Alguns clubes acreditam ter direito a até £ 200 milhões cada um. O City agora aguarda para ver se enfrentará rebaixamento, perda de seus títulos ou expulsão, enquanto o processo judicial continua.

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