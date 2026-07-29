O ex-meio-campista do Manchester United foi chamado para comentar os pedidos de demissão de Maldini e Leonardo e certamente não pegou leve: "Não gostei nem um pouco. Foi uma atitude infantil, você não abandona um projeto só porque não conseguiu o seu treinador preferido. O futebol não funciona assim".
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Roy Keane ataca Maldini e Leonardo: "Comportamento infantil, você não abandona um projeto só porque não conseguiu o treinador que queria"
Maldini e Leonardo não são líderes
"As pessoas continuam falando sobre lealdade e princípios, e tudo bem. Mantenha sua opinião, defenda sua posição. Mas, uma vez tomada a decisão, o seu trabalho é seguir em frente. É isso que os líderes fazem. Eles não jogam os brinquedos para fora do carrinho só porque as coisas não saíram como queriam".
Falta o senso de responsabilidade
"Maldini e Leonardo são lendas do futebol. Ninguém coloca em dúvida o que conquistaram como jogadores, mas não se trata de reputação. Trata-se de responsabilidade. A Itália está tentando se reconstruir depois de anos de decepções e precisava de pessoas experientes em futebol para ajudar a estabilizar o barco. Ir embora depois de apenas algumas semanas passa a mensagem errada para todas as pessoas envolvidas".
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