Roy Keane ataca Maldini e Leonardo: "Comportamento infantil, você não abandona um projeto só porque não conseguiu o treinador que queria"

"Maldini e Leonardo são lendas do futebol. Ninguém coloca em dúvida o que conquistaram como jogadores, mas não se trata de reputação. Trata-se de responsabilidade. A Itália está tentando se reconstruir depois de anos de decepções e precisava de pessoas experientes em futebol para ajudar a estabilizar o barco. Ir embora depois de apenas algumas semanas passa a mensagem errada para todas as pessoas envolvidas".