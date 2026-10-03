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Roy Keane afirma que Jude Bellingham pode se tornar um dos maiores jogadores de todos os tempos depois que a Inglaterra goleou a Croácia
Bellingham brilha em goleada sobre a Croácia
Bellingham foi o ponto central da equipe de Thomas Tuchel na goleada por 7 a 0 da Inglaterra sobre a Croácia em Rijeka. Ele marcou um gol e deu assistência para outros três, dando sequência à sua forma fenomenal.
Falando à ITV após a partida, Roy Keane rasgou elogios a Bellingham por sua atuação completa. A vitória contundente teve Bukayo Saka e Harry Kane marcando dois gols cada, com Anthony Gordon e Morgan Rogers também balançando as redes para atropelar por completo uma péssima defesa da Croácia. Com apenas 23 anos, Bellingham já é um dos grandes da Inglaterra, tendo registrado 14 gols e 13 assistências em 59 partidas desde sua estreia.
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Keane aposta nele para alcançar a grandeza
Keane acredita que não há limites para o que Bellingham pode alcançar em sua carreira. Ao comentar a atuação, Keane disse: "Acho que ainda há muito mais por vir de [Bellingham]."
Ele acrescentou: "Bellingham pode se tornar um dos maiores jogadores de todos os tempos." Keane ficou profundamente impressionado com a atitude demonstrada por Bellingham, afirmando que sua energia incansável estabelece o padrão. Keane observou: "Sua atitude pela Inglaterra recentemente... Tenho elogiado ele por ser fantástico com a bola, mas o que ele está fazendo sem a bola. Isso eleva todos esses jogadores."
Tuchel elogia esforço coletivo da equipe
A vitória mostrou a formidável profundidade ofensiva que a Inglaterra tem sob o comando de Tuchel. O treinador escalou um quarteto ofensivo fluido, com Bellingham atuando atrás de Kane, ladeado por Saka e Gordon. O impacto de Bellingham no cenário internacional é inegável, já que ele já marcou 10 gols em torneios de Copa do Mundo e Eurocopa.
Além disso, ele capitaneou a equipe em duas ocasiões, comprovando suas qualidades de liderança. Tuchel elogiou o esforço coletivo do elenco e destacou que eles executaram perfeitamente suas instruções táticas para garantir que a Croácia não tivesse como voltar para a partida depois de sofrer gols no início no sábado.
- AFP
O que vem a seguir para a Inglaterra?
A Inglaterra agora buscará levar esse incrível embalo para seus próximos compromissos pela Liga das Nações. Bellingham e seus companheiros de equipe se consolidaram como fortes candidatos no Grupo A3. A seleção tentará manter esse alto nível, enquanto o Real Madrid espera que ele retorne completamente ileso.
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