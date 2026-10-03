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Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Roy Keane afirma que Jude Bellingham pode se tornar um dos maiores jogadores de todos os tempos depois que a Inglaterra goleou a Croácia

R. Keane
J. Bellingham
Croácia x Inglaterra
Croácia
Inglaterra
Liga das Nações A
Real Madrid

Jude Bellingham teve uma atuação brilhante para conduzir a Inglaterra a uma monumental vitória por 7 a 0 sobre a Croácia na Liga das Nações. Bellingham marcou um gol e deu três assistências em uma exibição dominante que gerou enormes previsões sobre seu futuro, com o jogador sendo apontado para consolidar seu legado como um dos maiores jogadores da história do esporte.

  • Bellingham brilha em goleada sobre a Croácia

    Bellingham foi o ponto central da equipe de Thomas Tuchel na goleada por 7 a 0 da Inglaterra sobre a Croácia em Rijeka. Ele marcou um gol e deu assistência para outros três, dando sequência à sua forma fenomenal.

    Falando à ITV após a partida, Roy Keane rasgou elogios a Bellingham por sua atuação completa. A vitória contundente teve Bukayo Saka e Harry Kane marcando dois gols cada, com Anthony Gordon e Morgan Rogers também balançando as redes para atropelar por completo uma péssima defesa da Croácia. Com apenas 23 anos, Bellingham já é um dos grandes da Inglaterra, tendo registrado 14 gols e 13 assistências em 59 partidas desde sua estreia.

  • Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport

    Keane aposta nele para alcançar a grandeza

    Keane acredita que não há limites para o que Bellingham pode alcançar em sua carreira. Ao comentar a atuação, Keane disse: "Acho que ainda há muito mais por vir de [Bellingham]."

    Ele acrescentou: "Bellingham pode se tornar um dos maiores jogadores de todos os tempos." Keane ficou profundamente impressionado com a atitude demonstrada por Bellingham, afirmando que sua energia incansável estabelece o padrão. Keane observou: "Sua atitude pela Inglaterra recentemente... Tenho elogiado ele por ser fantástico com a bola, mas o que ele está fazendo sem a bola. Isso eleva todos esses jogadores."

  • Tuchel elogia esforço coletivo da equipe

    A vitória mostrou a formidável profundidade ofensiva que a Inglaterra tem sob o comando de Tuchel. O treinador escalou um quarteto ofensivo fluido, com Bellingham atuando atrás de Kane, ladeado por Saka e Gordon. O impacto de Bellingham no cenário internacional é inegável, já que ele já marcou 10 gols em torneios de Copa do Mundo e Eurocopa.

    Além disso, ele capitaneou a equipe em duas ocasiões, comprovando suas qualidades de liderança. Tuchel elogiou o esforço coletivo do elenco e destacou que eles executaram perfeitamente suas instruções táticas para garantir que a Croácia não tivesse como voltar para a partida depois de sofrer gols no início no sábado.

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    O que vem a seguir para a Inglaterra?

    A Inglaterra agora buscará levar esse incrível embalo para seus próximos compromissos pela Liga das Nações. Bellingham e seus companheiros de equipe se consolidaram como fortes candidatos no Grupo A3. A seleção tentará manter esse alto nível, enquanto o Real Madrid espera que ele retorne completamente ileso.