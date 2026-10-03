Bellingham foi o ponto central da equipe de Thomas Tuchel na goleada por 7 a 0 da Inglaterra sobre a Croácia em Rijeka. Ele marcou um gol e deu assistência para outros três, dando sequência à sua forma fenomenal.

Falando à ITV após a partida, Roy Keane rasgou elogios a Bellingham por sua atuação completa. A vitória contundente teve Bukayo Saka e Harry Kane marcando dois gols cada, com Anthony Gordon e Morgan Rogers também balançando as redes para atropelar por completo uma péssima defesa da Croácia. Com apenas 23 anos, Bellingham já é um dos grandes da Inglaterra, tendo registrado 14 gols e 13 assistências em 59 partidas desde sua estreia.