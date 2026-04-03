Roy Hodgson vence seu primeiro jogo pelo Bristol City em 44 anos, enquanto o experiente técnico revela uma mensagem especial de Sir Alex Ferguson

Hodgson talvez pensasse que sua carreira como técnico havia chegado ao fim após mais de dois anos afastado do futebol, desde que deixou o Crystal Palace. No entanto, o Bristol City o chamou para uma missão de sete jogos, oferecendo-lhe uma segunda passagem pelo Ashton Gate, 44 anos depois de sua primeira ter chegado ao fim, em 1982.

Embora o Bristol City permaneça no meio da tabela da Championship, com pouco a disputar nesta temporada, essa vitória suada por 2 a 1 certamente restaurará um pouco do ânimo da equipe. O resultado interrompeu uma sequência decepcionante de cinco derrotas em seis jogos e deu ao experiente técnico o início perfeito para sua missão de resgate de curto prazo.

Em um marco notável, Hodgson garantiu sua primeira vitória como técnico do Bristol City em 44 anos e 35 dias, já que sua última vitória pelo clube remonta ao triunfo por 3 a 1 sobre o Preston, em fevereiro de 1982.