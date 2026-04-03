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Roy Hodgson vence seu primeiro jogo pelo Bristol City em 44 anos, enquanto o experiente técnico revela uma mensagem especial de Sir Alex Ferguson
Um retorno tão esperado para Hodgson
Hodgson talvez pensasse que sua carreira como técnico havia chegado ao fim após mais de dois anos afastado do futebol, desde que deixou o Crystal Palace. No entanto, o Bristol City o chamou para uma missão de sete jogos, oferecendo-lhe uma segunda passagem pelo Ashton Gate, 44 anos depois de sua primeira ter chegado ao fim, em 1982.
Embora o Bristol City permaneça no meio da tabela da Championship, com pouco a disputar nesta temporada, essa vitória suada por 2 a 1 certamente restaurará um pouco do ânimo da equipe. O resultado interrompeu uma sequência decepcionante de cinco derrotas em seis jogos e deu ao experiente técnico o início perfeito para sua missão de resgate de curto prazo.
Em um marco notável, Hodgson garantiu sua primeira vitória como técnico do Bristol City em 44 anos e 35 dias, já que sua última vitória pelo clube remonta ao triunfo por 3 a 1 sobre o Preston, em fevereiro de 1982.
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O domínio inicial silencia os céticos
O clima estava tenso no início da partida, com a torcida visitante manifestando seu descontentamento ao entoar o nome do demitido Gerhard Struber. Mas Hodgson logo conquistou o público, já que seus Robins entraram com tudo, dominando um primeiro quarto de hora desequilibrado, no qual pareciam muito mais perigosos do que os anfitriões.
Eles estavam mais habilidosos e muito mais motivados para a luta, mesmo que Emil Riis tenha desperdiçado uma chance cara a cara após receber um passe em profundidade. O gol finalmente saiu aos 11 minutos, quando Max Bird encontrou Scott Twine, que mandou uma bola com o pé direito com tranquilidade para o fundo da rede, provocando comemorações na arquibancada visitante.
O Charlton reage, mas o Robins responde
O Charlton acabou por se recompor, justamente quando os jogadores de Bristol pareciam estar perdendo um pouco do ímpeto inicial. O empate surgiu do nada antes do intervalo, quando uma bela jogada de um-dois entre Lyndon Dykes e Charlie Kelman abriu espaço para Dykes, que empurrou a bola para dentro, acertando na trave oposta.
O City voltou a criar perigo após o intervalo, com Neto Borges chutando por cima após uma arrancada ousada vindo da defesa. O momento decisivo ficou por conta de Noah Eile; o sueco — um herói apropriado, dado o status lendário de Hodgson na Escandinávia — estava à disposição para empurrar a bola para o fundo da rede depois que o goleiro Will Mannion não conseguiu defender mais uma cobrança de falta rasteira de Twine.
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A mensagem de Ferguson para Hodgson
Os minutos finais não deixaram de ser dramáticos, já que o City precisou de mais do que um pouco de sorte para se manter na partida por um fio. Os reservas Matt Godden, Tyreece Campbell e Joe Rankin-Costello chegaram perto de marcar pelo Charlton durante uma enxurrada de ataques no final, mas a organização defensiva de Hodgson se manteve firme até o apito final.
A vitória marca um marco sentimental para o técnico de 78 anos, que continua sendo uma das figuras mais respeitadas do futebol inglês. Tendo recebido votos de boa sorte de seus colegas antes da partida, Hodgson revelou uma troca de palavras bem-humorada com Sir Alex Ferguson a respeito de sua decisão de assumir o cargo interino. “Ele simplesmente disse: ‘Acho que você é louco’, e acho que ele provavelmente está certo”, admitiu Hodgson com um sorriso, provando que sua perspicácia tática e seu humor afiado não se apagaram, apesar de seu afastamento das linhas laterais.