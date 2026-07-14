Roupas de cowboy e bichinhos de pelúcia! Erling Haaland recebeu uma conta de US$ 10.000 durante uma maratona de compras no Texas com a seleção da Noruega na Copa do Mundo de 2026

De acordo com o canal oficial do Haaland no YouTube, a maratona de compras particular aconteceu na loja Wild Bill’s Western Store logo após a Noruega ter derrotado a Costa do Marfim por 2 a 1 nas oitavas de final.

Haaland e seus companheiros de seleção compraram botas de cowboy, camisas western, garrafinhas de bolso e cintos, acumulando uma conta altíssima. Na hora de pagar, o generoso atacante se ofereceu para arcar com o total de US$ 10.000 do grupo, brincando em um vlog sobre o passeio: “Alguém precisa fazer isso”. Os donos da loja fecharam as portas ao público para garantir que o atacante pudesse aproveitar o momento sem ser incomodado, enquanto comprava vários itens e trocava risadas com os dedicados assistentes técnicos da seleção norueguesa.