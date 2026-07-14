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Roupas de cowboy e bichinhos de pelúcia! Erling Haaland recebeu uma conta de US$ 10.000 durante uma maratona de compras no Texas com a seleção da Noruega na Copa do Mundo de 2026
Haaland dá o troco em Dallas
De acordo com o canal oficial do Haaland no YouTube, a maratona de compras particular aconteceu na loja Wild Bill’s Western Store logo após a Noruega ter derrotado a Costa do Marfim por 2 a 1 nas oitavas de final.
Haaland e seus companheiros de seleção compraram botas de cowboy, camisas western, garrafinhas de bolso e cintos, acumulando uma conta altíssima. Na hora de pagar, o generoso atacante se ofereceu para arcar com o total de US$ 10.000 do grupo, brincando em um vlog sobre o passeio: “Alguém precisa fazer isso”. Os donos da loja fecharam as portas ao público para garantir que o atacante pudesse aproveitar o momento sem ser incomodado, enquanto comprava vários itens e trocava risadas com os dedicados assistentes técnicos da seleção norueguesa.
Guaxinins empalhados e chapéus de cowboy
Haaland comprou quatro chapéus de cowboy e ficou sabendo da superstição local de mantê-los de cabeça para baixo para que sua sorte não acabasse.
Um funcionário explicou: “A superstição diz: ‘Você mantém sua sorte no chapéu’. Então, se eu colocar meu chapéu assim, minha sorte acaba.” Além disso, suas compras mais chamativas foram vários itens bizarros de taxidermia.
O atacante gastou US$ 750 em um guaxinim empalhado segurando uma garrafa de bebida alcoólica e mais US$ 900 em dois esquilos empalhados, sendo que um deles estava vestido de xerife. Na noite de segunda-feira, ele compartilhou uma foto nas redes sociais descendo do avião com o guaxinim debaixo do braço, acrescentando a legenda: “Ele me seguiu até em casa.”
A Noruega comemora sua trajetória histórica no torneio
Essa excursão memorável coroou um torneio fenomenal para a Noruega, que fazia sua primeira participação em uma Copa do Mundo desde 1998. Liderada por seu atacante estrela, a seleção conquistou os corações dos americanos e viralizou nas redes sociais por suas comemorações únicas. O meio-campista Sander Berge comprou um boné personalizado durante a viagem e expressou sua alegria com a experiência.
Berge afirmou: “Estou me divertindo como nunca entre uma partida e outra, e ainda por cima jogando as partidas de futebol mais divertidas de todas. Família e amigos estão aqui, que grupo incrível para compartilhar isso, e todo mundo em casa torcendo por nós. É especial... Acho que estamos no auge da vida... daqui pra frente é só ladeira abaixo.”
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A atenção volta-se novamente para o Manchester City
Após a derrota por 2 a 1 para a Inglaterra nas quartas de final, a Noruega voltou para casa. Haaland agora vai aproveitar umas merecidas férias de verão antes de se apresentar ao Manchester City para os treinos de pré-temporada.
O clube está iniciando uma nova era sob o comando do técnico italiano Enzo Maresca, após 10 anos de conquistas incríveis com Pep Guardiola, que deixou o clube no final da última temporada.
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