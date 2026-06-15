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Moise Kean FiorentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Roubo na mansão de Kean: prejuízo de 300 mil euros; a polícia investiga

M. Kean
Fiorentina

Vários relógios de luxo e outros objetos de valor foram roubados

Momentos de apreensão para Moise Kean.O atacante da Seleção Italiana e da Fiorentina foi vítima de um roubo em sua residência no bairro de Campo di Marte, em Florença. Segundo as primeiras informações, os criminosos teriam levado vários relógios de luxo e outros objetos de valor. Uma primeira estimativa do valor do roubo, divulgada pela Tgr Rai Toscana, gira em torno de 300 mil euros.


Na manhã de hoje, os Carabinieri da Seção de Investigações Científicas realizaram uma inspeção na residência do jogador, efetuando todas as periciais necessárias para coletar elementos úteis para as investigações. Os investigadores também obtiveram as imagens das câmeras de videovigilância presentes na área, com o objetivo de reconstruir os movimentos dos responsáveis e identificar eventuais pistas úteis para a identificação dos ladrões.


  • De acordo com as primeiras reconstituições, conforme relata o *Il Corriere dello Sport*, parece que os criminosos teriam conseguido entrar no imóvel passando pela parte de trás da propriedade, para depois invadir o interior e se apropriar dos objetos de valor pertencentes ao atacante da Fiorentina.


    No momento do roubo, Kean não se encontrava na Itália. O jogador está, de fato, no exterior após o término da temporada com a Fiorentina e não estava presente na residência durante o roubo. Ao retornar, ele será ouvido pelos investigadores para fornecer um inventário detalhado dos objetos roubados e permitir uma quantificação definitiva do valor dos bens roubados. As investigações continuam para esclarecer a dinâmica exata do ocorrido e identificar os autores do roubo.


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