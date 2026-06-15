Roubo na mansão de Kean: prejuízo de 300 mil euros; a polícia investiga

Momentos de apreensão para Moise Kean.O atacante da Seleção Italiana e da Fiorentina foi vítima de um roubo em sua residência no bairro de Campo di Marte, em Florença. Segundo as primeiras informações, os criminosos teriam levado vários relógios de luxo e outros objetos de valor. Uma primeira estimativa do valor do roubo, divulgada pela Tgr Rai Toscana, gira em torno de 300 mil euros.





Na manhã de hoje, os Carabinieri da Seção de Investigações Científicas realizaram uma inspeção na residência do jogador, efetuando todas as periciais necessárias para coletar elementos úteis para as investigações. Os investigadores também obtiveram as imagens das câmeras de videovigilância presentes na área, com o objetivo de reconstruir os movimentos dos responsáveis e identificar eventuais pistas úteis para a identificação dos ladrões.



