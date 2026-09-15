Roubando a coroa de Yamal: Güler, o gênio silencioso que faz a diferença em meia partida

Enquanto ainda busca um lugar cativo no time titular do Real Madrid, o astro turco Arda Güler se encontra em um patamar completamente diferente: no topo da pirâmide de criatividade de todo o continente europeu. E, embora não jogue muito, quando entra em campo faz todos os outros parecerem comuns.

O grande paradoxo na história de Güler nesta temporada é que os números não mentem nem bajulam. Enquanto muitos o enxergam como um talento promissor à espera de uma oportunidade, os dados revelam que ele se tornou o verdadeiro motor do ataque merengue e o maior criador de perigo entre as cinco grandes ligas, com uma vantagem enorme sobre nomes do calibre de Lamine Yamal, Cherki e Olise.

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