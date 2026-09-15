Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Arda GulerAI

Traduzido por

Roubando a coroa de Yamal: Güler, o gênio silencioso que faz a diferença em meia partida

Especiais e Opinião
A. Guler
Real Madrid
La Liga
Liga dos Campeões
L. Yamal
Barcelona
J. Mourinho
Turquia
Espanha
Portugal

O craque do Barcelona perde a batalha das chances claras para o reserva do Madrid!

Enquanto ainda busca um lugar cativo no time titular do Real Madrid, o astro turco Arda Güler se encontra em um patamar completamente diferente: no topo da pirâmide de criatividade de todo o continente europeu. E, embora não jogue muito, quando entra em campo faz todos os outros parecerem comuns.

O grande paradoxo na história de Güler nesta temporada é que os números não mentem nem bajulam. Enquanto muitos o enxergam como um talento promissor à espera de uma oportunidade, os dados revelam que ele se tornou o verdadeiro motor do ataque merengue e o maior criador de perigo entre as cinco grandes ligas, com uma vantagem enorme sobre nomes do calibre de Lamine Yamal, Cherki e Olise.

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora

  • Número assustador: o dobro do que produzem as estrelas da Europa

    A média de criação de chances de Arda Güler é de 8.3 passes decisivos a cada 90 minutos, segundo dados da plataforma HudlStatsBomb, um número surreal sob todos os aspectos. 

    Para efeito de comparação, em segundo lugar vem Wesley, jogador da Roma, com uma média de apenas 4.6 chances, seguido por Rayan Cherki, jogador do Manchester City, com 3.9, Michael Olise, craque do Bayern de Munique, com 3.5, Martin Ødegaard com 3.4 e, por fim, Lamine Yamal, craque do Barcelona, com 3.3 chances. Güler não os supera: ele dobra os números deles.

    E apenas no âmbito de LaLiga, o jornal espanhol "AS" afirma que Güler é o rei das chances sem rival, tendo criado 24 chances de gol nas primeiras cinco rodadas, contra apenas 18 do vice-líder Lamine Yamal. Ele também lidera a lista de chances concretizadas, com 6 chances, contra 5 de Yamal.

    • Publicidade

  • Equação difícil: o enigma dos poucos minutos e do grande impacto

    O mais surpreendente é que todos esses números foram alcançados em apenas 227 minutos jogados, a uma média de 45,4 minutos por partida; ou seja, o turco precisa de menos de um tempo de jogo para virar a partida.

    Começou como titular diante de Espanyol, Real Sociedad e Real Betis, mas não completou os 90 minutos em nenhuma delas, sendo sua participação mais longa de 78 minutos contra a Sociedad.

    Diante do Málaga, entrou aos 87 minutos, e diante do Rayo Vallecano, aos 72 minutos, e em apenas 20 minutos deu uma assistência para Mbappé com um cruzamento mágico para o segundo pau, um lance que nenhum outro jogador do Real Madrid conseguiu realizar durante toda a partida.

  • Craques

    Desde a sua chegada, na sua quarta temporada com o Merengue, Güler era visto como o sucessor legítimo de Luka Modric no meio-campo, e não como um ponta-direita. Por isso, nem ele nem o seu entorno se preocuparam com a chegada de Franco Mastantuono, que atua no mesmo setor.

    A ideia adotada por Xabi Alonso na temporada passada com o Real Madrid, e que a atual comissão técnica, comandada por José Mourinho, dá continuidade, é transformar Güler gradualmente para que jogue ao lado de um volante como Tchouaméni. 

    A posição mais avançada no meio-campo ofensivo está reservada para Jude Bellingham, mas a visão de jogo de Güler e a sua capacidade de controlar o ritmo fazem dele um projeto de volante criativo. 

    Alonso disse sobre ele no Mundial de Clubes: "Chegou a hora de investir no desenvolvimento do Arda. Estamos o incentivando a ganhar experiência e maturidade, mesmo que cometa erros como parte da sua evolução".

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • Não é apenas um armador: pressão e bolas paradas, duas novas armas

    A evolução de Güler não se limita mais ao último passe, já que seus números defensivos revelam um jogador mais maduro e comprometido. Ele ocupa a quarta posição em La Liga em desarmes no último terço ofensivo, com 5 desarmes, atrás de Vinícius, que tem 6, empatado com Baena e Romero.

    Ele também se tornou uma arma letal nas bolas paradas. Contra o Rayo Vallecano, assim que entrou, as cobranças aleatórias do Real Madrid se transformaram em um sistema: ele executou uma falta que Dumfries desviou de cabeça em um lance perigoso, e um escanteio preciso que Rüdiger cabeceou, dando à equipe uma precisão que estava ausente quando Vinícius e Mbappé trocavam escanteios curtos.

  • Aposta até 2032: por que o Real Madrid renovou o contrato antecipadamente?

    A diretoria do Real Madrid sabe muito bem que está diante de uma joia de tipo especial. Embora seu contrato terminasse em 2029, o clube tratou de renová-lo neste verão até 2032, numa clara mensagem de confiança de que o futuro do meio-campo será construído em torno dele.

    Após a partida contra o Rayo Vallecano, Mourinho resumiu tudo: "Arda é um jogador excelente, seu talento é enorme e sua influência é positiva. Sua visão, sua tomada de decisão, a estabilidade que dá ao time, seu potencial é imenso e suas estatísticas são impressionantes. Não quero exagerar e dizer que ele é o melhor de todos, mas com certeza está entre os melhores."

    Hoje, Güler já não é apenas um reserva à espera da lesão de alguma estrela; ele é a equação difícil que se impõe pelos números, e a pergunta que já não pode ser ignorada nos escritórios de Valdebebas: como manor no banco de reservas o jogador mais criativo da Europa?

La Liga
Elche crest
Elche
ELC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN