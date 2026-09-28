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Alvino Hanafi
Traduzido por

Roubado em Oslo! Solbakken se enfurece enquanto a Noruega desperdiça chances e é castigada por Portugal, letal

Noruega
S. Solbakken
A. Schjelderup
F. Aursnes
Liga das Nações A

O técnico da Noruega, Stale Solbakken, e os jogadores Andreas Schjelderup e Fredrik Aursnes expressaram profunda decepção após a derrota por 2 a 1 para Portugal na Liga das Nações. O grupo norueguês insistiu que o resultado foi injusto depois de dominar a posse de bola e a criação de chances em Oslo.

  • Solbakken frustrado enquanto a dominante Noruega cai diante de um Portugal eficiente

    O técnico da Noruega, Stale Solbakken, expressou enorme decepção após ver sua equipe sofrer uma derrota por 2 a 1 para Portugal pela Liga das Nações da Uefa, em Oslo. Apesar de Erling Haaland ter marcado seu segundo gol nesta Data Fifa, falhas defensivas permitiram que Joao Felix e Goncalo Ramos garantissem a vitória dos visitantes.

    O resultado deixa a Noruega com três pontos no Grupo A4, ao lado da Dinamarca, três pontos atrás do líder Portugal.

    Solbakken afirmou que sua equipe superou a atual campeã em estatísticas-chave da partida.

    • Publicidade
  • imago-sport-1083892253.jpgNTB

    Técnico lamenta falha crucial após gol de empate de Haaland

    Falando após a partida, Solbakken destacou que a Noruega controlou a posse de bola e criou as melhores oportunidades de gol durante todo o confronto. No entanto, o técnico lamentou um erro defensivo custoso que permitiu a Ramos marcar o gol da vitória de Portugal apenas três minutos depois de Haaland ter empatado.

    Solbakken reconheceu que não aproveitar os períodos de domínio se mostra fatal contra adversários de elite.

    "Fomos o melhor time, mas às vezes é assim", afirmou Solbakken. "Tivemos mais posse de bola e as melhores chances, mas não conseguimos marcar mais gols. Cometemos um erro grave depois do empate e não conseguimos balançar a rede novamente."

  • Schjelderup e Aursnes destacam as duras realidades do futebol de elite

    O ponta Andreas Schjelderup e o meio-campista Fredrik Aursnes ecoaram o sentimento de seu treinador, insistindo que o placar final não refletiu a atuação da Noruega. Schjelderup observou que Portugal marcou em sua única oportunidade no primeiro tempo, comprovando o poder de decisão de jogadores de nível mundial.

    Aursnes acrescentou que o domínio da Noruega deveria ter rendido mais dois ou três gols.

    "Não foi justo; deveríamos ter ficado com os três pontos", comentou Schjelderup. "Jogador por jogador, eles são de nível mundial. Eles criaram apenas uma chance no primeiro tempo e marcaram." Aursnes acrescentou: "Teria sido justo se tivéssemos vencido, mas Portugal mostrou sua qualidade."

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    Noruega volta o foco para crucial teste fora de casa contra o País de Gales

    A Noruega precisa se reorganizar rapidamente enquanto se prepara para viajar a Cardiff para enfrentar o País de Gales na noite de quinta-feira. A equipe de Solbakken busca uma vitória vital fora de casa antes de viajar a Porto para o jogo de volta contra Portugal em 4 de outubro.

    Portugal viaja para enfrentar a Dinamarca em Copenhague na mesma noite.

    Solbakken exige maior eficiência nas finalizações de seus atacantes em Cardiff.

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