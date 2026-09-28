O técnico da Noruega, Stale Solbakken, expressou enorme decepção após ver sua equipe sofrer uma derrota por 2 a 1 para Portugal pela Liga das Nações da Uefa, em Oslo. Apesar de Erling Haaland ter marcado seu segundo gol nesta Data Fifa, falhas defensivas permitiram que Joao Felix e Goncalo Ramos garantissem a vitória dos visitantes.

O resultado deixa a Noruega com três pontos no Grupo A4, ao lado da Dinamarca, três pontos atrás do líder Portugal.

Solbakken afirmou que sua equipe superou a atual campeã em estatísticas-chave da partida.