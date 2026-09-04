Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Chelsea FC v Tottenham: Sydney Super CupGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Rota de fuga da Premier League! Mohamed Salah e Fabinho ligam para Richarlison, estrela escanteada do Tottenham, por transferência bombástica para o Trabzonspor

Mercado da bola
Richarlison
M. Salah
Fabinho
Trabzonspor
Campeonato Turco
Tottenham
Premier League

Richarlison, escanteado no Tottenham Hotspur, recebeu telefonemas pessoais de Mohamed Salah e Fabinho incentivando-o a concluir uma transferência para o Trabzonspor. O atacante brasileiro busca desesperadamente uma saída após ser deixado de lado no norte de Londres, mas as negociações seguem complicadas às vésperas do prazo final de transferências de sexta-feira na Super Lig turca.

  • Atacante busca mudança para a Turquia

    A passagem de Richarlison pelo Tottenham está por um fio, já que as conversas sobre uma proposta de transferência para o gigante turco Trabzonspor chegaram a um impasse. O clube do norte de Londres recusou uma oferta inicial na casa de € 20 milhões (£ 17 mi) do clube da Super Lig no fim da janela. A rejeição deixa o estafe do atacante brasileiro pessimista quanto à possibilidade de fechar um acordo antes de o mercado de transferências da Turquia se encerrar em 4 de setembro.

    • Publicidade
  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    Astros incentivam mudança para a Super Lig

    Segundo a ESPN Brasil, Salah e o ex-companheiro de seleção na Copa do Mundo de 2022 Fabinho procuraram Richarlison diretamente para defender uma transferência para a Turquia. O atacante está determinado a buscar um recomeço em outro lugar, após insistir publicamente que vai comandar o próprio destino. As tensões entre o jogador e a diretoria do Tottenham aumentaram rapidamente, com o atacante cada vez mais desiludido com a postura inflexível dos dirigentes.

  • De Zerbi afasta atacante

    Um desfecho amargo se aproxima para Richarlison no Tottenham depois que o técnico Roberto De Zerbi o deixou fora do elenco do clube para a Premier League após uma transferência frustrada para o Everton. O treinador italiano relegou o atacante a treinar ao lado do time sub-21, por considerá-lo completamente fora de seus planos para a equipe principal na temporada. Se as negociações com o Trabzonspor fracassarem, o brasileiro terá de buscar outros mercados ainda abertos, como o da Arábia Saudita, ou se preparar para meses sem entrar em campo.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    Prazo se esgota para Richarlison

    O Trabzonspor precisa agir rápido para atingir a pedida de £ 35 milhões do Tottenham antes que o prazo da janela de transferências na Turquia se encerre às 23h59 de 4 de setembro. Sem um acordo, Richarlison seguirá congelado no norte de Londres até que a janela de janeiro ofereça uma saída. O principal objetivo de De Zerbi e do Tottenham é fazer seu novo ataque render.

Premier League
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Campeonato Turco
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS
Genclerbirligi crest
Genclerbirligi
GEN