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Rota de fuga da Premier League! Mohamed Salah e Fabinho ligam para Richarlison, estrela escanteada do Tottenham, por transferência bombástica para o Trabzonspor
Atacante busca mudança para a Turquia
A passagem de Richarlison pelo Tottenham está por um fio, já que as conversas sobre uma proposta de transferência para o gigante turco Trabzonspor chegaram a um impasse. O clube do norte de Londres recusou uma oferta inicial na casa de € 20 milhões (£ 17 mi) do clube da Super Lig no fim da janela. A rejeição deixa o estafe do atacante brasileiro pessimista quanto à possibilidade de fechar um acordo antes de o mercado de transferências da Turquia se encerrar em 4 de setembro.
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Astros incentivam mudança para a Super Lig
Segundo a ESPN Brasil, Salah e o ex-companheiro de seleção na Copa do Mundo de 2022 Fabinho procuraram Richarlison diretamente para defender uma transferência para a Turquia. O atacante está determinado a buscar um recomeço em outro lugar, após insistir publicamente que vai comandar o próprio destino. As tensões entre o jogador e a diretoria do Tottenham aumentaram rapidamente, com o atacante cada vez mais desiludido com a postura inflexível dos dirigentes.
De Zerbi afasta atacante
Um desfecho amargo se aproxima para Richarlison no Tottenham depois que o técnico Roberto De Zerbi o deixou fora do elenco do clube para a Premier League após uma transferência frustrada para o Everton. O treinador italiano relegou o atacante a treinar ao lado do time sub-21, por considerá-lo completamente fora de seus planos para a equipe principal na temporada. Se as negociações com o Trabzonspor fracassarem, o brasileiro terá de buscar outros mercados ainda abertos, como o da Arábia Saudita, ou se preparar para meses sem entrar em campo.
- AFP
Prazo se esgota para Richarlison
O Trabzonspor precisa agir rápido para atingir a pedida de £ 35 milhões do Tottenham antes que o prazo da janela de transferências na Turquia se encerre às 23h59 de 4 de setembro. Sem um acordo, Richarlison seguirá congelado no norte de Londres até que a janela de janeiro ofereça uma saída. O principal objetivo de De Zerbi e do Tottenham é fazer seu novo ataque render.
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