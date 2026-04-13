Rondo da Liga dos Campeões: Será que o Real Madrid consegue dar a volta por cima? Há alguma esperança para o Liverpool? E o que significaria uma derrota para o Arsenal, que vem enfrentando dificuldades?

A Liga dos Campeões significa muito. Nesta fase, antes dos jogos de volta das quartas de final, todos vão sentir que têm uma chance de conquistar o título. Na verdade, basta conquistar quatro vitórias a partir de agora.

Normalmente, pelo menos uma disputa já está decidida nesta altura. Alguém já goleou o adversário na primeira partida. Mas todas as quatro ainda estão vivas. O Barcelona tem todas as chances de virar o jogo contra o Atlético de Madrid. O Bayern é muito superior ao Real Madrid, em teoria, mas uma vantagem de um gol nunca parece suficiente contra os Blancos. Arsenal x Sporting é uma disputa muito acirrada para se prever. O Liverpool está perdendo por 2 a 0 para o PSG, mas sempre há uma chance em Anfield.

Então, veremos alguma magia da Liga dos Campeões? O Real Madrid tem a qualidade. O Liverpool tem seu estádio. Lamine Yamal mudou sua foto de perfil no Instagram para algo relacionado a LeBron James, o que pareceu bastante convincente. Mas o que tudo isso significa? Alguém conseguirá virar o jogo? E quais serão as implicações para os grandes clubes?

Os redatores do GOAL US analisam alguns dos maiores confrontos da Liga dos Campeões em mais uma edição do The Rondo...