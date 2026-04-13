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UCL Rondo (04.13.2026)GOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

Rondo da Liga dos Campeões: Será que o Real Madrid consegue dar a volta por cima? Há alguma esperança para o Liverpool? E o que significaria uma derrota para o Arsenal, que vem enfrentando dificuldades?

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Bayern de Munique x Real Madrid
Bayern de Munique
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Liga dos Campeões
Liverpool x PSG
Liverpool
PSG
Arsenal x Sporting
Arsenal
Sporting

O Real Madrid e o Bayern de Munique certamente vão dar um show, mas há muitos outros grandes confrontos para acompanhar nas partidas de volta das quartas de final.

A Liga dos Campeões significa muito. Nesta fase, antes dos jogos de volta das quartas de final, todos vão sentir que têm uma chance de conquistar o título. Na verdade, basta conquistar quatro vitórias a partir de agora.

Normalmente, pelo menos uma disputa já está decidida nesta altura. Alguém já goleou o adversário na primeira partida. Mas todas as quatro ainda estão vivas. O Barcelona tem todas as chances de virar o jogo contra o Atlético de Madrid. O Bayern é muito superior ao Real Madrid, em teoria, mas uma vantagem de um gol nunca parece suficiente contra os Blancos. Arsenal x Sporting é uma disputa muito acirrada para se prever. O Liverpool está perdendo por 2 a 0 para o PSG, mas sempre há uma chance em Anfield.

Então, veremos alguma magia da Liga dos Campeões? O Real Madrid tem a qualidade. O Liverpool tem seu estádio. Lamine Yamal mudou sua foto de perfil no Instagram para algo relacionado a LeBron James, o que pareceu bastante convincente. Mas o que tudo isso significa? Alguém conseguirá virar o jogo? E quais serão as implicações para os grandes clubes?

Os redatores do GOAL US analisam alguns dos maiores confrontos da Liga dos Campeões em mais uma edição do The Rondo...

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Será que o Liverpool tem alguma chance de dar a volta por cima contra o PSG em Anfield?

    Tom Hindle: Deve haver um pouquinho de fé, porque, do contrário, de que adianta? Muitas coisas precisam dar certo. O PSG vai ter que começar a desperdiçar um monte de chances. O Liverpool vai ter que ser mais eficaz. Provavelmente vai precisar de um pouco da magia de Anfield também.

    Ryan Tolmich: Não. O Liverpool tem jogado mal e o PSG ainda pode ser o melhor time da Europa. O Liverpool já se safou antes com fé e energia, mas fazer isso contra esse time do PSG é muito, muito improvável.

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  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-FULHAMAFP

    Nesse caso, que mudanças precisam ser feitas?

    TH: Por onde começar? Provavelmente, uma pequena reformulação no ataque. Rio Ngumoah deveria ser titular. Alexander Isak deveria estar na ponta. Tem que ser um clima de “tirar o freio de mão”. Vamos nos livrar da defesa de cinco também, por favor.

    RT: Se houver um caminho para uma chance, ele precisa ser trilhado com perfeição. Virgil van Dijk precisa ser o Virgil van Dijk de sempre. O meio-campo precisará acordar. Mohamed Salah precisará voltar no tempo uma última vez e fazer o que já fez tantas vezes em Anfield. Este clube já fez isso antes e conseguiu com mentalidade e atitude. Talvez eles consigam recorrer a isso desta vez, mas ainda não demonstraram isso nesta temporada.

  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Será que o fracasso significaria o fim para Arne Slot?

    TH: O que se diz no clube é que ele terá uma chance, aconteça o que acontecer. Mas há dois cenários possíveis aqui. Um é que o Liverpool vença e Slot fique quantos anos quiser. O outro é que ele seja massacrado, o que daria início a uma espiral descendente e o Liverpool não se classificaria para a Liga dos Campeões. Aí ele provavelmente teria que sair, certo?

    RT: Ele está numa situação difícil, especialmente com a sombra de Xabi Alonso pairando sobre tudo. Se o Liverpool terminar a temporada bem, ele merece uma chance de tentar consertar as coisas. Mas e se eles ficarem de fora da Liga dos Campeões? Isso vai ser difícil de engolir e provavelmente será o fim.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Álvaro Arbeloa assumirá o cargo no ano que vem se o Real Madrid avançar?

    TH: Não. O histórico dele é bem desanimador, e o Real Madrid já mostrou que não tem medo de dispensar treinadores, independentemente dos resultados. Obrigado pelas lembranças, Álvaro.

    RT: Sabendo como é a vida em Madrid, talvez ele precise ganhar o título para conseguir o cargo. É preciso reconhecer que ele conseguiu estabilizar um pouco o time, mas não faltam treinadores de elite que vão querer esse cargo. Será que Arbeloa tem esse calibre? É impossível saber ao certo, mas ele terá que provar isso até o final da temporada se quiser ser considerado.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BOURNEMOUTHAFP

    Quão grave seria uma derrota para o Arsenal?

    TH: Absolutamente catastrófico. O City provavelmente vai alcançá-los na Premier League, a esta altura. A Liga dos Campeões parece ser a única esperança. Eles deveriam vencer este jogo, mas se falharem... nossa.

    RT: Muito ruim! Se forem eliminados de mais uma competição poucos dias depois de abrir as portas da Premier League para o Manchester City, o pânico vai realmente se instalar. Há anos o Arsenal não tem coragem para lidar com momentos assim. Esta é uma chance de mudar isso e, potencialmente, acalmar os ânimos para os desafios que estão por vir.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-ST PAULI-BAYERN MUNICHAFP

    Escolha o vencedor da Liga dos Campeões

    TH: Bayern de Munique. É o melhor time da Europa, com o melhor jogador da Europa. Há algumas dúvidas quanto à defesa deles, especialmente porque não precisam se defender muito. Mas são melhores do que todos os outros.

    RT: No momento? Bayern de Munique. Eles atacam em ondas, são bem organizados defensivamente e fazem praticamente tudo em nível de elite. Se não são os favoritos, estão bem perto disso.