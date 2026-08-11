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Rondo Aug. 11
Thomas Hindle

Traduzido por

Rondo da Leagues Cup: o Austin FC é para valer? Robert Lewandowski pode conquistar um título logo no início em Chicago? Qual gigante da Liga MX vai se destacar?

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Com duas rodadas da Leagues Cup concluídas, a competição tem sido notavelmente agradável, mesmo que haja questões maiores sobre o interesse geral.

Essa competição é boa agora? Durante anos, a Leagues Cup existiu à margem da temporada da MLS. Era o tipo de troféu que só importava quando você o ganhava, encaixado de forma meio forçada no meio da temporada.

Agora, em uma campanha que já foi interrompida por causa da Copa do Mundo, a competição ganha mais protagonismo. Por pouco mais de duas semanas, o futebol norte-americano entra em modo Leagues Cup. Isso, em grande parte, é uma coisa boa. Tanto a MLS quanto a Liga MX enfatizaram a importância da competição e, objetivamente, colocar os melhores da Liga MX para enfrentar os melhores da MLS é uma boa ideia.

Mas como estão os resultados neste ano? Bem, por um lado, os melhores estão no topo. As melhores equipes da Liga MX, em sua maioria, estão bem posicionadas para se classificar para o mata-mata. O mesmo vale, em linhas gerais, para a MLS, com exceção do surpreendente Austin FC. O produto também é muito bom, embora existam preocupações totalmente válidas com a presença de público. Mas o que podemos concluir sobre a Leagues Cup como um todo? E para onde ela vai a partir daqui?

Os redatores da GOAL analisam tudo em mais uma edição de... The Rondo.



  • EvanderGetty

    Quem tem sido o melhor jogador da Leagues Cup até agora?

    Tom Hindle: Myrto Uzuni, do Austin FC, está no topo da artilharia, mas o jogador individual mais efetivo até aqui tem sido Evander, que tem carregado o FC Cincinnati em uma tabela complicada. Vale uma menção também para o excelente Robert Lewandowski, que reencontrou os grandes momentos e tem sido um ponto de referência vital, apesar de ter marcado apenas uma vez.

    Ryan Tolmich: Os times da Liga MX vão ter pesadelos com Uzuni. Ele começou com uma assistência na vitória por 2 a 0 sobre o Xolos e depois marcou três contra o Puebla na vitória por 3 a 0. A estrela do Austin FC tem dado conta do recado, embora seu maior teste seja o próximo: o Club America.

    Alex Labidou: Ele fez pouco para justificar o status de Designated Player desde que chegou em 2025, mas e Uzuni, do Austin FC? O albanês foi uma das apostas caras de Rodolfo Borrell antes de o diretor esportivo ser demitido, mas a Leagues Cup deu nova vida ao jogador de 31 anos. Com três gols e uma assistência em dois jogos, talvez este torneio seja exatamente o que Uzuni precisava para finalmente provar seu valor.

    • Publicidade
  • Austin FCGetty

    Qual time mais te surpreendeu?

    TH: Austin! Vale lembrar que o clube demitiu seu técnico e seu diretor esportivo em maio e perdeu dois de seus últimos três jogos na MLS. Estar no topo da chave da MLS na Leagues Cup é uma conquista imensa. O Club América será um teste enorme, porém.

    RT: Provavelmente o Pumas, que é muito melhor do que mostrou. O time perdeu a final da liga depois de terminar a temporada na liderança da tabela, depois passeou até a Leagues Cup e levou uma surra de Charlotte FC e FC Cincinnati. Cinco gols sobre Keylor Navas? Quem viu isso chegando?

    AL: Vou ficar com o Verde. O Austin tem sido um dos times mais decepcionantes da MLS nos últimos anos, mas se colocou em uma excelente posição para avançar. Os playoffs parecem improváveis para o técnico interino Davy Arnaud e, com Jim Curtin já definido para assumir na próxima temporada, Arnaud não está disputando efetivação no cargo. Ainda assim, uma campanha inesperada na Leagues Cup pode fortalecer seu caso para outro papel importante no futuro.

  • Austin FC Leagues CupGetty

    A presença mista é uma preocupação?

    TH: Sim, mas não tenho tanta certeza de que devemos ficar tão surpresos. Certamente há um efeito pós-Copa do Mundo e, mesmo que a presença de times mexicanos dê um impulso, dá realmente para esperar estádios cheios em uma terça-feira à noite? A MLS já tem seus próprios problemas de público no horário nobre de um sábado. Uma terça-feira à noite escaldante no Texas é um desafio ainda maior.

    RT: Com certeza. O objetivo principal disso tudo é gerar receita, e uma das melhores maneiras de gerar receita é colocar torcedores nas arquibancadas. É verdade que há outras razões ligadas à transmissão e aos patrocinadores por trás disso, mas a parte mais importante de qualquer competição esportiva profissional é atender aos torcedores. Se esses torcedores não estão interessados no produto oferecido, isso é preocupante.

    AL: Sim. Chegou a hora de os organizadores da Leagues Cup fazerem uma análise profunda do torneio. Tudo, dos times envolvidos e das ligas participantes ao formato e à frequência com que ele é disputado, precisa ser reavaliado. É preocupante ver setores com cadeiras vazias até mesmo para Lionel Messi, além de públicos abaixo do esperado para jogadores como Antoine Griezmann e Robert Lewandowski, que estão entre as mais novas atrações de destaque da MLS.

    Chegou a hora de reconsiderar seriamente o que este torneio deve ser.

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  • Robert LewandowskiGetty

    O segundo ano do novo formato funciona?

    TH: Sim, mas meu Deus, isso é confuso! Ok, faz sentido que os times da MLS apenas joguem contra equipes da Liga MX e vice-versa. Nada a apontar aí. Os problemas começam quando se trata da tabela. Com os jogos distribuídos de forma desigual ao longo de uns 10 dias, é realmente difícil acompanhar qual fase é qual. Se você quer que essa competição se torne algo relevante, estabeleça CONSISTÊNCIA. Faça do fim de semana a rodada 1, de terça/quarta a rodada 2, e do fim de semana seguinte a rodada 3.

    RT: Está tudo bem. Há algumas formas de organizar uma competição que envolve apenas times de duas ligas. Isso ao menos mantém o interesse e a variedade dos jogos entre MLS e Liga MX pelo maior tempo possível, então acho que isso é bom.

    AL: Se o objetivo era fazer a Leagues Cup parecer mais relevante, então não. A qualidade das partidas, de modo geral, tem sido boa, mas o formato não fez o torneio parecer mais importante ou essencial.

  • Club America San DiegoGetty

    Qual é a importância de ter jogos no México?

    TH: Vital, e uma decisão realmente óbvia. Sempre pareceu desequilibrado quando os jogos eram disputados apenas nos Estados Unidos. Qual era o sentido disso? Os times da Liga MX ficam em enorme desvantagem nesses casos, na maior parte das vezes, pelo menos. Em um mundo ideal, haveria uma divisão equilibrada entre os EUA e o México. Alguns jogos do outro lado da fronteira são um bom começo, mas que haja mais, por favor.

    RT: Muito, porque pelo menos dá a aparência de que isso não é apenas uma operação para ganhar dinheiro. Para que seja uma competição justa e de verdade, cada time precisa ter a possibilidade de jogar em casa. Caso contrário, é um exercício de rentabilidade disfarçado de torneio de futebol. Um torneio de verdade exige condições justas e, para que elas existam, os jogos precisam ser disputados em todos os lugares.

    AL: Os quatro jogos da Fase Um no México são um começo bem-vindo, mas não são suficientes para aproveitar plenamente o que deveria ser o maior atrativo deste torneio: mostrar o melhor das duas ligas dos dois lados da fronteira. No momento, a Leagues Cup ainda parece, em grande parte, uma oportunidade para a Liga MX se conectar com sua base de torcedores nos Estados Unidos, enquanto os clubes da MLS recebem poucas chances de se testar em verdadeiros jogos fora de casa no México.

  • Erick SANCHEZ-club america-mexico-20250816(C)Getty Images

    Escolha um vencedor

    TH: Club América. Brian Rodriguez e companhia acabam com o domínio da MLS.

    RTVamos ver Robert Lewandowski ter seu momento à la Messi, entrando em cena e carregando seu novo time rumo a um troféu aguardado há muito tempo. Pontos extras se eles enfrentarem Hugo Cuypers e Monterrey pelo caminho também, só para acrescentar uma camada a mais de diversão.

    AL: Com a incerteza em torno do Inter Miami, e Lionel Messi compreensivelmente tirando um tempo para viver o luto, vamos de Club América. Nenhum time deu uma demonstração mais clara até aqui, e o América parece estar entre o pequeno grupo de clubes que trata este torneio como grande prioridade. Depois de várias temporadas decepcionantes para seus padrões elevados, Guillermo Almada está colocando o clube no caminho certo. O sucesso continental escapou do América por uma década, e vencer a Leagues Cup seria mais um passo significativo para restaurar o domínio do clube.