Essa competição é boa agora? Durante anos, a Leagues Cup existiu à margem da temporada da MLS. Era o tipo de troféu que só importava quando você o ganhava, encaixado de forma meio forçada no meio da temporada.

Agora, em uma campanha que já foi interrompida por causa da Copa do Mundo, a competição ganha mais protagonismo. Por pouco mais de duas semanas, o futebol norte-americano entra em modo Leagues Cup. Isso, em grande parte, é uma coisa boa. Tanto a MLS quanto a Liga MX enfatizaram a importância da competição e, objetivamente, colocar os melhores da Liga MX para enfrentar os melhores da MLS é uma boa ideia.

Mas como estão os resultados neste ano? Bem, por um lado, os melhores estão no topo. As melhores equipes da Liga MX, em sua maioria, estão bem posicionadas para se classificar para o mata-mata. O mesmo vale, em linhas gerais, para a MLS, com exceção do surpreendente Austin FC. O produto também é muito bom, embora existam preocupações totalmente válidas com a presença de público. Mas o que podemos concluir sobre a Leagues Cup como um todo? E para onde ela vai a partir daqui?

Os redatores da GOAL analisam tudo em mais uma edição de... The Rondo.







