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Ronaldo lidera os torcedores... Tragédia atinge a seleção de Portugal antes do confronto contra a Croácia

Portugal x Croácia
Portugal
Croácia
Copa do Mundo
R. Carvalho
C. Ronaldo
Portugal
Croácia
Canadá

O silêncio domina a cena

A seleção de Portugal passou por momentos tristes recentemente, após uma tragédia que atingiu um de seus jogadores, isso antes do tão aguardado confronto contra a Croácia nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção portuguesa não escapou das críticas contundentes ao desempenho da maioria de suas estrelas, com destaque para o lendário Cristiano Ronaldo, após dois empates contra a República Democrática do Congo e a Colômbia e uma única vitória contra o Uzbequistão na fase de grupos.

Em meio a essa polêmica e à tentativa de unificar a equipe, o assistente técnico, o ex-jogador do Chelsea Ricardo Carvalho, recebeu a notícia do falecimento de seu pai.

  • Cenas comoventes

    O jornal “Mirror” informou que “a morte do pai de Ricardo Carvalho, assistente técnico da seleção portuguesa, gerou cenas comoventes no campo de treinamento da equipe em Miami, onde Cristiano Ronaldo esteve na vanguarda dos astros que prestaram suas condolências”.

    A Federação Portuguesa de Futebol informou que Carvalho, ex-zagueiro do Chelsea, recebeu a notícia do falecimento de seu pai, Manuel Ribeiro de Carvalho (69 anos), na base da seleção em Miami, e retornará ao seu país para comparecer ao funeral.

    Carvalho esteve presente nos treinos na segunda-feira, quando os jogadores da seleção portuguesa fizeram um minuto de silêncio em memória de seu pai.

    O “Mirror” comentou: “Em uma cena comovente, a equipe formou um círculo, entrelaçou os braços e abaixou a cabeça em silêncio, em sinal de respeito a Carvalho. Ronaldo abraçou seu ex-companheiro de seleção, que disputou 89 partidas internacionais entre 2003 e 2016, além de vários outros colegas. Esses momentos comoventes ocorreram nos primeiros minutos do último treino de Portugal em Miami”.

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    • Publicidade

  • "Um excelente colega e um grande amigo"

    Um comunicado da Federação Portuguesa de Futebol afirma: “A Federação Portuguesa de Futebol expressa seu profundo pesar pelo falecimento de Manuel Ribeiro de Carvalho, pai de Ricardo Carvalho, assistente técnico da Seleção Nacional, aos 69 anos de idade. Neste momento de profundo pesar, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, a diretoria e todos os funcionários da federação apresentam suas mais sinceras condolências a Ricardo Carvalho e a toda a sua família, compartilham sua dor e desejam-lhes força para enfrentar esta perda irreparável”.

    A seleção portuguesa postou nas redes sociais: “Estamos com você. Força, Ricardo Carvalho”, acompanhado de duas fotos da equipe prestando condolências.

    Antes da coletiva de imprensa com João Félix para analisar a partida das oitavas de final contra a Croácia, o assessor da seleção voltou a mencionar o falecimento do pai de Carvalho.

    Francisco Trigo de Abro disse: “Gostaria apenas de apresentar minhas condolências e as de João a Ricardo Carvalho, cujo pai faleceu. Ele continua conosco. Queríamos expressar nossa tristeza, pois ele era um grande colega e um grande amigo”.

    Após a coletiva de imprensa, a Federação Portuguesa de Futebol anunciou que Carvalho viajaria para Portugal para comparecer ao funeral de seu pai. Os preparativos da seleção portuguesa continuam antes do confronto nas oitavas de final contra a Croácia.

    Carvalho (48 anos) faz parte da comissão técnica do técnico Roberto Martínez desde 2023, depois de ter integrado anteriormente a comissão técnica do técnico português André Villas-Boas no Marselha.

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