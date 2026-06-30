Ronaldo lidera os torcedores... Tragédia atinge a seleção de Portugal antes do confronto contra a Croácia

Um comunicado da Federação Portuguesa de Futebol afirma: “A Federação Portuguesa de Futebol expressa seu profundo pesar pelo falecimento de Manuel Ribeiro de Carvalho, pai de Ricardo Carvalho, assistente técnico da Seleção Nacional, aos 69 anos de idade. Neste momento de profundo pesar, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, a diretoria e todos os funcionários da federação apresentam suas mais sinceras condolências a Ricardo Carvalho e a toda a sua família, compartilham sua dor e desejam-lhes força para enfrentar esta perda irreparável”.

A seleção portuguesa postou nas redes sociais: “Estamos com você. Força, Ricardo Carvalho”, acompanhado de duas fotos da equipe prestando condolências.

Antes da coletiva de imprensa com João Félix para analisar a partida das oitavas de final contra a Croácia, o assessor da seleção voltou a mencionar o falecimento do pai de Carvalho.

Francisco Trigo de Abro disse: “Gostaria apenas de apresentar minhas condolências e as de João a Ricardo Carvalho, cujo pai faleceu. Ele continua conosco. Queríamos expressar nossa tristeza, pois ele era um grande colega e um grande amigo”.

Após a coletiva de imprensa, a Federação Portuguesa de Futebol anunciou que Carvalho viajaria para Portugal para comparecer ao funeral de seu pai. Os preparativos da seleção portuguesa continuam antes do confronto nas oitavas de final contra a Croácia.

Carvalho (48 anos) faz parte da comissão técnica do técnico Roberto Martínez desde 2023, depois de ter integrado anteriormente a comissão técnica do técnico português André Villas-Boas no Marselha.

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