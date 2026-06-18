Ronaldo fora da disputa entre os gigantes... Quem vai levar a Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026?

As grandes estrelas não demoraram muito para anunciar suas intenções na Copa do Mundo de 2026, pois, logo nos primeiros dias do torneio, a disputa pela Chuteira de Ouro já começou acirrada, depois que o nome de Lionel Messi ressoou com um hat-trick histórico, e Kylian Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane marcaram dois gols cada, tornando a competição extremamente acirrada desde a rodada de estreia.

Enquanto Messi roubava a cena na busca por recordes, Mbappé confirmou que não pretende abrir mão do trono de artilheiro que conquistou na edição de 2022, enquanto Haaland enviou uma mensagem forte em sua estreia na Copa do Mundo, tornando a disputa aberta entre as maiores máquinas de gols do mundo.

Harry Kane também não ficou de fora, depois de abrir o placar com dois gols que confirmaram sua presença habitual nos grandes eventos, passando a disputar desde cedo com Messi, Mbappé e Haaland uma corrida que parece não levar em conta diferenças de nomes ou conquistas anteriores, mas sim o que cada estrela apresentará diante do gol nas próximas semanas.

Entre uma lenda em busca de nova glória, um astro francês em busca de um segundo título, um artilheiro norueguês escrevendo seu primeiro capítulo no cenário mundial e um capitão inglês que não sabe o que é desistir, as torcidas aguardam ansiosamente a identidade do jogador capaz de decidir uma das batalhas individuais mais emocionantes da Copa do Mundo de 2026.

Leia também: Entre o brilho de Messi e o choque de Ronaldo... Golos em abundância e números históricos resumem as primeiras rodadas da Copa do Mundo



