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Ronaldo fora da disputa entre os gigantes... Quem vai levar a Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026?

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França x Senegal
França
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Iraque x Noruega
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Argentina x Argélia
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Inglaterra x Croácia
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Portugal x RD Congo
Portugal
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Croácia
Portugal
Congo - Kinshasa

Desde a primeira rodada... uma disputa acirrada pelo título de artilheiro da Copa do Mundo

As grandes estrelas não demoraram muito para anunciar suas intenções na Copa do Mundo de 2026, pois, logo nos primeiros dias do torneio, a disputa pela Chuteira de Ouro já começou acirrada, depois que o nome de Lionel Messi ressoou com um hat-trick histórico, e Kylian Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane marcaram dois gols cada, tornando a competição extremamente acirrada desde a rodada de estreia.

Enquanto Messi roubava a cena na busca por recordes, Mbappé confirmou que não pretende abrir mão do trono de artilheiro que conquistou na edição de 2022, enquanto Haaland enviou uma mensagem forte em sua estreia na Copa do Mundo, tornando a disputa aberta entre as maiores máquinas de gols do mundo.

Harry Kane também não ficou de fora, depois de abrir o placar com dois gols que confirmaram sua presença habitual nos grandes eventos, passando a disputar desde cedo com Messi, Mbappé e Haaland uma corrida que parece não levar em conta diferenças de nomes ou conquistas anteriores, mas sim o que cada estrela apresentará diante do gol nas próximas semanas.

Entre uma lenda em busca de nova glória, um astro francês em busca de um segundo título, um artilheiro norueguês escrevendo seu primeiro capítulo no cenário mundial e um capitão inglês que não sabe o que é desistir, as torcidas aguardam ansiosamente a identidade do jogador capaz de decidir uma das batalhas individuais mais emocionantes da Copa do Mundo de 2026.

Leia também: Entre o brilho de Messi e o choque de Ronaldo... Golos em abundância e números históricos resumem as primeiras rodadas da Copa do Mundo


  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Hat-trick histórico de Messi

    Lionel Messi precisou apenas da primeira partida da seleção argentina na Copa do Mundo de 2026 para enviar uma mensagem forte a todos os seus adversários na disputa pela Chuteira de Ouro, depois de liderar o “Tango” à vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, marcando todos os gols sozinho e assumindo assim a liderança da artilharia do torneio logo no início.

    O capitão da Argentina apresentou um desempenho diferente, como se jogasse sem qualquer pressão após ter realizado o maior sonho ao conquistar o título da Copa do Mundo de 2022, exibindo uma nova versão de sua magia habitual e confirmando que o passar dos anos não diminuiu em nada sua capacidade de fazer a diferença nos maiores palcos do futebol.

    O hat-trick não foi apenas um começo perfeito na disputa pela artilharia, mas também teve um grande valor histórico, já que Messi elevou sua contagem de gols em finais da Copa do Mundo para 16, passando a liderar a lista dos maiores artilheiros da história do torneio, empatado com o lendário alemão Miroslav Klose, e acrescentando mais uma conquista ao seu currículo excepcional.

    Parece que o astro argentino não se contenta com o que conquistou no Catar, mas busca escrever um novo capítulo de glória em solo americano, com dois objetivos claros em mente: manter o título da Copa do Mundo e continuar a caminhada rumo à conquista da Chuteira de Ouro pela primeira vez em sua trajetória na Copa do Mundo.

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  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mbappé volta a disputar a Chuteira de Ouro

    Bastou apenas um tempo para que Mbappé confirmasse que está bem na disputa pela Chuteira de Ouro, depois de liderar a seleção da França na virada de um empate sem gols contra o Senegal para uma vitória por 3 a 1, marcando dois gols que o colocaram logo entre os principais candidatos ao título de artilheiro da Copa do Mundo de 2026.

    Apesar da marcação apertada imposta pela defesa do Senegal durante o primeiro tempo, o capitão dos “Galo” conseguiu explorar os espaços na segunda metade da partida, demonstrando mais uma vez suas habilidades excepcionais em jogos importantes e confirmando que a edição de 2022 não passou de uma etapa em sua trajetória excepcional como artilheiro no cenário mundial.

    Parece que Mbappé não se contenta em disputar a Chuteira de Ouro pela segunda vez consecutiva, mas tenha em vista um objetivo maior: levar a França ao título da Copa do Mundo pela segunda vez em sua trajetória pessoal, após a conquista na edição russa de 2018, e compensar a derrota na final de 2022, que testemunhou uma de suas melhores atuações individuais em um Mundial.

    Com um início perfeito no torneio, o astro francês envia uma mensagem clara aos seus rivais: a disputa pelo título de artilheiro não será fácil, e o jogador que roubou a cena nas duas últimas edições está determinado a continuar escrevendo história nos campos da América do Norte.

    Além disso, Mbappé sonha em subir ao trono dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo, já que atualmente possui 14 gols, a apenas dois gols de Messi e Klose, o que torna seu objetivo bem ao seu alcance e algo que ele pode alcançar nesta competição.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Haaland... A estreia com ambições sem limites

    Erling Haaland estreou-se na Copa do Mundo da melhor maneira possível, ao liderar a seleção da Noruega a uma goleada sobre o Iraque por 4 a 1, marcando dois gols que confirmaram que ele chegou ao torneio com a Chuteira de Ouro entre seus principais objetivos desde o início.

    O desempenho do atacante norueguês não foi surpresa para os torcedores, já que Haaland provou, nos últimos anos, ser um artilheiro nato, seja com a camisa do Borussia Dortmund, do Manchester City ou mesmo da seleção de seu país, pois possui uma capacidade excepcional de chegar ao gol e transformar oportunidades parciais em gols.

    Com o forte início da Noruega, começaram a surgir cada vez mais especulações sobre a capacidade da seleção escandinava de chegar longe na competição e se impor como uma das zebras da Copa do Mundo de 2026, especialmente por contar com um dos atacantes mais perigosos do mundo, que pode ser o fator decisivo em qualquer confronto contra as grandes seleções.

    Já para Haaland, os dois gols contra o Iraque podem ser apenas o começo, pois o atacante norueguês está acostumado a marcar contra todos, sem exceção, seja contra grandes seleções ou adversários menos fortes, o que o torna um dos nomes mais perigosos na disputa pela Chuteira de Ouro à medida que o torneio avança.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Harry Kane... muito mais do que apenas um artilheiro

    Embora Harry Kane tenha roubado a cena com seus dois gols contra a Croácia, que levaram a Inglaterra a uma emocionante vitória por 4 a 2 na estreia na Copa do Mundo, o valor do capitão dos “Três Leões” não se limita aos gols que marca, mas se estende a diversas funções que o tornam um dos atacantes mais completos do futebol moderno.

    O atacante inglês não se contenta em ficar posicionado dentro da área e esperar pelas oportunidades, mas se preocupa constantemente em recuar para o meio-campo para participar da construção das jogadas, criar espaços para seus companheiros, e conectar as linhas da equipe com grande precisão, o que proporciona à Inglaterra soluções ofensivas variadas e aumenta sua periculosidade mesmo nas partidas em que ele não marca gols.

    Além disso, Kane se destaca pelo grande esforço sem a bola, participando da pressão sobre os zagueiros desde o início do ataque e não hesitando em voltar para suas áreas defensivas para apoiar os companheiros quando a equipe perde a posse de bola, servindo de exemplo de um capitão que atua em prol da equipe em todas as fases do jogo, e não apenas na frente do gol.

    Apesar de todas essas funções, Kane não esqueceu sua missão principal como artilheiro de primeira linha: os dois gols contra a Croácia elevaram sua contagem para 10 gols na história de suas participações na Copa do Mundo, confirmando que ele será um dos principais candidatos à Chuteira de Ouro na edição de 2026, além de manter vivas suas esperanças de se aproximar da liderança da lista dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo, caso continue marcando no mesmo ritmo durante o torneio atual.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Outros nomes no cenário

    Embora os holofotes estejam atualmente voltados para o quarteto Messi, Mbappé, Haaland e Kane, a primeira rodada da fase de grupos viu o destaque de outros nomes que conseguiram deixar sua marca goleadora logo no início. O neozelandês Ilya Just, o alemão Kai Havertz, o americano Florian Balogun e o sueco Yassin El Ayari marcaram, cada um, dois gols, o que os colocou no grupo dos jogadores que disputam a liderança da artilharia.

    O quarteto apresentou atuações notáveis com suas seleções na estreia, aproveitando inícios ofensivos vigorosos que lhes deram a chance de figurar entre os principais artilheiros após a rodada de abertura — um indício de que a disputa pela Chuteira de Ouro não se limitará apenas aos grandes nomes.

    No entanto, as chances desses nomes de permanecerem por muito tempo na disputa parecem menores em comparação com os principais candidatos, seja devido à natureza de suas seleções, seja pelas grandes diferenças individuais em termos de experiência e capacidade de finalização.

    E diante do início avassalador de Messi, Mbappé, Haaland e Kane, esse quarteto letal continua sendo o mais próximo de impor seu domínio na disputa pela Chuteira de Ouro, especialmente porque cada um deles possui um histórico excepcional de gols e a capacidade de continuar marcando contra diversos adversários à medida que o campeonato avança para suas fases decisivas.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ronaldo está fora da disputa?

    Cristiano Ronaldo iniciou sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 com um desempenho inesperado para uma das maiores lendas do futebol, depois que a seleção de Portugal se contentou com um empate decepcionante de 1 a 1 contra a República Democrática do Congo, em uma partida em que o atacante português não mostrou o nível habitual em grandes competições.

    Ronaldo saiu da partida sob forte enxurrada de críticas, que se concentraram na falta de eficácia ofensiva em alguns momentos e em acusações de buscar o gol individualmente em certas jogadas, num momento em que a equipe não demonstrou a habitual coesão ofensiva em torno do capitão da “Brasil da Europa”.

    Também ficou claro que a idade começou a pesar, já que Ronaldo continua sua trajetória na Copa do Mundo aos 41 anos, o que se refletiu em seu ritmo de jogo e esforço físico em comparação com o que o público estava acostumado a ver em seus anos de ouro, apesar de ele ter mantido seu excelente faro de gol dentro da área.

    No entanto, não se pode excluir o astro português da equação histórica, pois ele é um dos maiores artilheiros da história do futebol, e ainda é capaz de fazer a diferença a qualquer momento; basta marcar apenas um gol nesta edição para se tornar o único jogador da história a marcar em seis edições diferentes da Copa do Mundo, um feito sem precedentes que consolida seu status de lenda, independentemente do desfecho da disputa pela Chuteira de Ouro.