O consórcio é liderado pelo executivo Enrico Ambrogini, que anteriormente trabalhou ao lado de Ronaldo no Cruzeiro e no Real Valladolid, e conta com o príncipe saudita Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud e um parceiro africano.

O clube confirmou o acordo em um comunicado oficial: "A deliberação aprovada prevê a constituição da SAF da Associação Atlética Internacional de Limeira e a transferência de 80% das ações da SAF ao investidor, com 20% permanecendo sob propriedade da Associação Atlética Internacional de Limeira, sujeita aos termos submetidos aos órgãos competentes. A transação envolve o proponente Enrico Ambrogini e um grupo de investidores que inclui os pentacampeões mundiais Ronaldo Nazario e Roberto Carlos, ao lado de outros investidores."

Falando à ESPN.com.br em março, Ambrogini detalhou os planos financeiros do consórcio: "Minha proposta inicial envolvia um aporte de capital de R$ 10 milhões dentro de 15 a 18 meses, assumindo todas as dívidas do clube, que me disseram estar em cerca de R$ 8,5 milhões (£ 1,2 milhão/US$ 1,6 milhão), e uma garantia mínima de R$ 187 milhões (£ 27 milhões/US$ 36 milhões) ao longo de 15 anos", explicou.

"Dentro do meu Plano de Negócios, deixei muito claro que isso não é caridade; eu quero retorno sobre o meu investimento. Com base no meu modelo, eu começaria a ver retornos a partir do sexto ano, quando a Inter estaria financeiramente estável o suficiente para não sangrar caixa ao distribuir dividendos."