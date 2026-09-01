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Ronaldo e Roberto Carlos se preparam para surpreendente aquisição, enquanto dupla lendária se aproxima de acordo multimilionário por clube brasileiro
Sócios aprovam aquisição histórica
Uma Assembleia Geral Extraordinária da Internacional de Limeira aprovou a criação de uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e a venda de 80 por cento das ações para um grupo de investidores que conta com Ronaldo e Carlos. A proposta foi aprovada com folga, por 53 votos a um, superando facilmente o quórum exigido de dois terços. A transação, no valor de até R$ 450 milhões (£64 mi/US$ 87 mi), agora depende apenas da liberação burocrática final e da aprovação formal dos órgãos responsáveis.
- Anadolu Agency
Ambrogini detalha roteiro de investimento
O consórcio é liderado pelo executivo Enrico Ambrogini, que anteriormente trabalhou ao lado de Ronaldo no Cruzeiro e no Real Valladolid, e conta com o príncipe saudita Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud e um parceiro africano.
O clube confirmou o acordo em um comunicado oficial: "A deliberação aprovada prevê a constituição da SAF da Associação Atlética Internacional de Limeira e a transferência de 80% das ações da SAF ao investidor, com 20% permanecendo sob propriedade da Associação Atlética Internacional de Limeira, sujeita aos termos submetidos aos órgãos competentes. A transação envolve o proponente Enrico Ambrogini e um grupo de investidores que inclui os pentacampeões mundiais Ronaldo Nazario e Roberto Carlos, ao lado de outros investidores."
Falando à ESPN.com.br em março, Ambrogini detalhou os planos financeiros do consórcio: "Minha proposta inicial envolvia um aporte de capital de R$ 10 milhões dentro de 15 a 18 meses, assumindo todas as dívidas do clube, que me disseram estar em cerca de R$ 8,5 milhões (£ 1,2 milhão/US$ 1,6 milhão), e uma garantia mínima de R$ 187 milhões (£ 27 milhões/US$ 36 milhões) ao longo de 15 anos", explicou.
"Dentro do meu Plano de Negócios, deixei muito claro que isso não é caridade; eu quero retorno sobre o meu investimento. Com base no meu modelo, eu começaria a ver retornos a partir do sexto ano, quando a Inter estaria financeiramente estável o suficiente para não sangrar caixa ao distribuir dividendos."
Visão esportiva de longo prazo detalhada
O projeto tem como objetivo reconstruir um clube que venceu o Campeonato Paulista de 1986 e a Série B de 1988 antes de cair de divisão após 1989. Ambrogini detalhou a subida planejada de volta na pirâmide: "Então, meu plano de negócios projetou R$ 454 milhões (£65m/$88m) ao longo de 10 anos. Mas isso não é uma garantia. Minha proposta inicial era por 50% do clube; preciso da Associação ao meu lado.
"Você precisa fazer certas suposições ao elaborar um plano de negócios. Presumi, por exemplo, que o clube voltará à Série A1 do Paulista em até três anos, mas o rebaixamento ainda pode acontecer. Então, isso leva em conta dois anos na Série A1 e quatro anos na Série A2, o acesso à Série B em até seis anos e chegar à Série A entre o sexto e o décimo ano."
- Getty Images Sport
Trajetória esportiva promissora pela frente
A Inter de Limeira disputa atualmente a Série A2 do Campeonato Paulista, mas garantiu uma vaga no quadrangular final da Série C nacional no último fim de semana. A diretoria agora precisa concluir a transição para SAF enquanto mantém o embalo em campo. Com o apoio de Ambrogini, Ronaldo e Carlos, o clube estabeleceu uma meta clara de voltar à elite do futebol brasileiro na próxima década.
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