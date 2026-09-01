Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-7197179.jpgFotoarena
Adhe Makayasa

Traduzido por

Ronaldo e Roberto Carlos se preparam para surpreendente aquisição, enquanto dupla lendária se aproxima de acordo multimilionário por clube brasileiro

Brasil
R. Carlos
R. Carlos
Ronaldo
Ronaldo

As lendas brasileiras Ronaldo Nazário e Roberto Carlos estão perto de concluir uma ambiciosa compra do clube brasileiro Internacional de Limeira. A assembleia do clube aprovou com ampla maioria uma proposta multimilionária de um grupo de investidores que conta com a dupla icônica para adquirir uma participação de 80 por cento na sua entidade SAF, abrindo caminho para uma grande injeção financeira.

  • Sócios aprovam aquisição histórica

    Uma Assembleia Geral Extraordinária da Internacional de Limeira aprovou a criação de uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e a venda de 80 por cento das ações para um grupo de investidores que conta com Ronaldo e Carlos. A proposta foi aprovada com folga, por 53 votos a um, superando facilmente o quórum exigido de dois terços. A transação, no valor de até R$ 450 milhões (£64 mi/US$ 87 mi), agora depende apenas da liberação burocrática final e da aprovação formal dos órgãos responsáveis.

    • Publicidade
  • imago-sport-1080259043.jpgAnadolu Agency

    Ambrogini detalha roteiro de investimento

    O consórcio é liderado pelo executivo Enrico Ambrogini, que anteriormente trabalhou ao lado de Ronaldo no Cruzeiro e no Real Valladolid, e conta com o príncipe saudita Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud e um parceiro africano. 

    O clube confirmou o acordo em um comunicado oficial: "A deliberação aprovada prevê a constituição da SAF da Associação Atlética Internacional de Limeira e a transferência de 80% das ações da SAF ao investidor, com 20% permanecendo sob propriedade da Associação Atlética Internacional de Limeira, sujeita aos termos submetidos aos órgãos competentes. A transação envolve o proponente Enrico Ambrogini e um grupo de investidores que inclui os pentacampeões mundiais Ronaldo Nazario e Roberto Carlos, ao lado de outros investidores."

    Falando à ESPN.com.br em março, Ambrogini detalhou os planos financeiros do consórcio: "Minha proposta inicial envolvia um aporte de capital de R$ 10 milhões dentro de 15 a 18 meses, assumindo todas as dívidas do clube, que me disseram estar em cerca de R$ 8,5 milhões (£ 1,2 milhão/US$ 1,6 milhão), e uma garantia mínima de R$ 187 milhões (£ 27 milhões/US$ 36 milhões) ao longo de 15 anos", explicou.

    "Dentro do meu Plano de Negócios, deixei muito claro que isso não é caridade; eu quero retorno sobre o meu investimento. Com base no meu modelo, eu começaria a ver retornos a partir do sexto ano, quando a Inter estaria financeiramente estável o suficiente para não sangrar caixa ao distribuir dividendos."

  • Visão esportiva de longo prazo detalhada

    O projeto tem como objetivo reconstruir um clube que venceu o Campeonato Paulista de 1986 e a Série B de 1988 antes de cair de divisão após 1989. Ambrogini detalhou a subida planejada de volta na pirâmide: "Então, meu plano de negócios projetou R$ 454 milhões (£65m/$88m) ao longo de 10 anos. Mas isso não é uma garantia. Minha proposta inicial era por 50% do clube; preciso da Associação ao meu lado.

    "Você precisa fazer certas suposições ao elaborar um plano de negócios. Presumi, por exemplo, que o clube voltará à Série A1 do Paulista em até três anos, mas o rebaixamento ainda pode acontecer. Então, isso leva em conta dois anos na Série A1 e quatro anos na Série A2, o acesso à Série B em até seis anos e chegar à Série A entre o sexto e o décimo ano."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Trajetória esportiva promissora pela frente

    A Inter de Limeira disputa atualmente a Série A2 do Campeonato Paulista, mas garantiu uma vaga no quadrangular final da Série C nacional no último fim de semana. A diretoria agora precisa concluir a transição para SAF enquanto mantém o embalo em campo. Com o apoio de Ambrogini, Ronaldo e Carlos, o clube estabeleceu uma meta clara de voltar à elite do futebol brasileiro na próxima década.