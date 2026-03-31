Ronaldo e Rivaldo visitam o centro de treinamento da seleção brasileira, enquanto João Pedro admite sentir “pressão” para seguir os passos dos heróis da Copa do Mundo de 2002

Uma grande frustração para os torcedores continua sendo a incapacidade de estrelas como Vinícius Júnior e Raphinha de reproduzir o desempenho prolífico que apresentam nos clubes no cenário internacional. Embora Pedro tenha se destacado na Inglaterra, com 14 gols e oito assistências pelo Chelsea na Premier League nesta temporada, transferir essa eficiência para a seleção nacional tem se mostrado difícil para todo o setor ofensivo.

“Estamos nos conhecendo melhor”, explicou Pedro. “Eu jogo na Inglaterra, o Vini joga na Espanha e o Raphinha está em outro clube. Precisamos treinar juntos, assim como fazemos em nossos clubes, onde passamos o ano inteiro. Com a seleção, você faz as coisas de maneira diferente do que faz no clube, então precisa se adaptar rapidamente. Com mais tempo de treino, as coisas começam a fluir melhor. As coisas vão começar a se encaixar em breve.”