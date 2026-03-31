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Ronaldo e Rivaldo visitam o centro de treinamento da seleção brasileira, enquanto João Pedro admite sentir “pressão” para seguir os passos dos heróis da Copa do Mundo de 2002
Ícones voltam ao campo de treino
A chegada de Ronaldo e Rivaldo ocorre em um momento delicado para a equipe de Carlo Ancelotti, que busca recuperar o ritmo após uma decepcionante derrota por 2 a 1 para a França em um amistoso.
A lendária dupla, que liderou a última conquista mundial do Brasil há 24 anos, assistiu aos treinos da atual seleção enquanto ela se preparava para o próximo amistoso contra a Croácia. A presença desses ícones serve como um forte lembrete dos altos padrões esperados sempre que a famosa camisa amarela é vestida.
O peso da história
O atacante do Chelsea, Pedro, não tem ilusões quanto às expectativas depositadas na seleção brasileira atual. Em entrevista à ESPN Brasil, o jogador de 24 anos disse: “Antigamente tínhamos Ronaldo, Ronaldinho, Romário, mas se você olhar para o futebol de hoje, o Brasil tem jogadores assim. Tem o Vinícius no Real Madrid, o Raphinha no Barcelona, eu e o Estevão [Willian] no Chelsea, e o André também. Todos jogam em grandes clubes. O que incomoda é que já faz muito tempo que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo. Somos a melhor seleção do mundo, e quando você fica tanto tempo sem ganhar, essa pressão vai aumentando.”
Preenchendo a lacuna entre o clube e a seleção
Uma grande frustração para os torcedores continua sendo a incapacidade de estrelas como Vinícius Júnior e Raphinha de reproduzir o desempenho prolífico que apresentam nos clubes no cenário internacional. Embora Pedro tenha se destacado na Inglaterra, com 14 gols e oito assistências pelo Chelsea na Premier League nesta temporada, transferir essa eficiência para a seleção nacional tem se mostrado difícil para todo o setor ofensivo.
“Estamos nos conhecendo melhor”, explicou Pedro. “Eu jogo na Inglaterra, o Vini joga na Espanha e o Raphinha está em outro clube. Precisamos treinar juntos, assim como fazemos em nossos clubes, onde passamos o ano inteiro. Com a seleção, você faz as coisas de maneira diferente do que faz no clube, então precisa se adaptar rapidamente. Com mais tempo de treino, as coisas começam a fluir melhor. As coisas vão começar a se encaixar em breve.”
- AFP
E agora?
O desafio para Ancelotti se intensificou após a notícia de que Raphinha ficará afastado dos gramados por cinco semanas devido a uma lesão no tendão da coxa. Com Neymar ainda lutando para recuperar a forma física ideal e fora da convocação desta vez, a responsabilidade de liderar o ataque recai agora sobre Pedro no confronto desta terça-feira contra a Croácia, em Orlando. Na próxima Copa do Mundo, o Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.