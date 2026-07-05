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Ronaldo e a barreira... O confronto entre Yamal e Mendes marca a disputa entre Espanha e Portugal

Especiais e Opinião
Portugal x Espanha
Portugal
Espanha
Copa do Mundo
C. Ronaldo
L. Yamal
U. Simon
N. Mendes
B. Silva
D. Olmo
Portugal
Espanha

A Espanha se prepara para enfrentar a Portugal amanhã, segunda-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A Espanha chegou às oitavas de final após vencer a Áustria, enquanto Portugal superou a Croácia nas 16ªs de final.

O jornal “AS” fez um resumo do histórico dos confrontos entre Espanha e Portugal, já que as duas seleções se preparam para disputar o 42º confronto entre si.

A seleção espanhola possui uma clara vantagem no histórico de confrontos, com 18 vitórias sobre a Portugal, contra 16 empates e 7 derrotas

A seleção espanhola permaneceu invicta contra a Portugal por 14 anos e meio, até que o último confronto terminou com a vitória da Portugal, quando a equipe do técnico Roberto Martínez conquistou a final da Liga das Nações por pênaltis.

O jornal destacou que todos os elementos de emoção estão presentes, assim como todos os antecedentes históricos, para que a partida se transforme em um “duelo de titãs”, decidido por vários confrontos individuais dentro de campo.

  • Spain v Austria: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A Luva de Ouro contra a Luva da Copa do Mundo

    Começamos pela defesa, onde estão dois dos melhores goleiros do mundo, ambos em seu melhor momento: Unai Simón contra Diogo Costa.

    Por um lado, Unai Simón continua quebrando recordes; até o momento, a Espanha não sofreu nenhum gol no torneio, e o goleiro do Athletic de Bilbao mantém a baliza invicta há 519 minutos consecutivos na Copa do Mundo.

    Nesse quesito, apenas lendas do futebol como Walter Zenga, Peter Shilton, Iker Casillas e Gianluigi Buffon o superam; mas, neste momento, Unai Simón está no topo.

    Mas seu homólogo português não fica atrás, já que Diogo Costa é considerado o terceiro goleiro com maior valor de mercado do mundo (40 milhões de euros, segundo o Transfermarkt), atrás de Juan García e Gianluigi Donnarumma, cujo valor de cada um é de 45 milhões de euros.

    Diogo Costa sofreu apenas dois gols na Copa do Mundo, contra a República Democrática do Congo e a Croácia, além de ser o melhor goleiro do torneio de acordo com o índice de gols esperados sofridos (+2,15), segundo a plataforma Driblab.

    E se Portugal ainda está na competição, isso se deve, em grande parte, ao seu goleiro.

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    Cristiano contra a barreira

    E se estamos falando de adversários que se conhecem muito bem, há outro confronto não menos emocionante: Cristiano Ronaldo contra Aymeric Laporte.

    Até pouco tempo atrás, os dois jogadores eram companheiros no Al-Nassr, da Arábia Saudita, entre 2023 e 2025; amanhã, segunda-feira, eles se tornarão adversários.

    De um lado, está Cristiano, o gigante que está prestes a marcar 1.000 gols na carreira e o primeiro jogador a marcar em seis edições consecutivas da Copa do Mundo.

    Por outro lado, está um dos melhores zagueiros do torneio, o calmo capitão da sólida defesa da Espanha.

    Cristiano Ronaldo marcou até agora três gols na atual edição do torneio, além de já ter marcado quatro gols contra a seleção espanhola ao longo de sua carreira.

    Ele encara esta Copa do Mundo como sua última chance de conquistar o título, enquanto Laporte se colocará diante dele como uma barreira difícil de ser ultrapassada.

    Laporte elevou muito seu nível de jogo e, ao lado de Pau Kubarsi, formou a melhor dupla defensiva do torneio até o momento.

  • Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport

    A Batalha de Yamal e Méndez

    Já o confronto mais aguardado será pela ala esquerda, entre Lamine Yamal e Nuno Mendes.

    Lamine entra em campo depois de ter sido eleito o melhor jogador da partida contra a Áustria, mas ainda sente que pode dar mais de si.

    Embora seja o melhor driblador da Copa do Mundo até agora, com 26 dribles bem-sucedidos, e tenha marcado o primeiro gol da Espanha no torneio, ele terá pela frente Nuno Mendes, que não se contentou em neutralizá-lo na final da Liga das Nações, mas conseguiu isolá-lo completamente e neutralizar sua periculosidade.

    Naquela ocasião, todos os olhares estavam voltados para Lamine Yamal, mas o prêmio de melhor jogador foi para Mendes.

    O lateral português repetiu a mesma façanha nesta temporada, pelo Paris Saint-Germain contra o Barcelona, demonstrando sua força física e inteligência tática.

    E se Lamine Yamal conseguir se vingar desta vez, o caminho da Espanha para as quartas de final pode ficar mais fácil.

    Já se Mendez repetir sua superioridade, as coisas podem ficar bem complicadas para os Matadores.

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    O duelo de mentes entre Pedri e Vitinha

    Dois dos melhores criadores de jogadas do mundo e candidatos à Bola de Ouro; Pedri ficou em 11º lugar no ranking de 2025, enquanto Vitinha ficou em terceiro.

    Ambos controlam o ritmo de jogo no Barcelona e no Paris Saint-Germain, são hábeis em organizar os ataques e em acelerar ou desacelerar o ritmo conforme a necessidade; são os jogadores que comandam o meio-campo das duas equipes.

    Pedri chega após uma de suas melhores partidas no torneio contra a Áustria, onde jogou com mais liberdade sempre que recebia a bola vindo de trás.

    Ele também provou que não é apenas um jogador elegante nos passes, mas também um lutador, já que ocupa o segundo lugar em recuperações de bola no campo adversário, tendo conseguido isso 23 vezes.

    Já Vitinha ainda não apresentou sua melhor versão no torneio, mas seu talento traz tranquilidade e equilíbrio à seleção portuguesa; mesmo assim, ele ocupa o nono lugar entre os jogadores com mais passes no torneio (326 passes).

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    Cartas vencedoras alternativas

    Há partidas que vão além dos esquemas táticos, nas quais surgem jogadores capazes de mudar tudo: jogadores que alteram o ritmo, quebram a organização e abrem espaços, e não precisam necessariamente começar como titulares para que seu impacto seja decisivo.

    Nesta partida, Dani Olmo e Bernardo Silva desempenham esse papel: são dois talentos puros, cada um em uma fase diferente da carreira, mas capazes de virar qualquer jogo.

    O desempenho da Espanha ficou mais fluido com a presença de Dani Olmo, já que a seleção viveu seus melhores momentos no torneio quando ele foi titular, como aconteceu contra a Arábia Saudita e a Áustria.

    Já Bernardo Silva seguiu um caminho diferente: seu papel diminuiu em relação ao passado, mas ele teve atuações marcantes contra a Croácia, confirmando que continua sendo a referência da seleção portuguesa.

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