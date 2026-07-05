Ronaldo e a barreira... O confronto entre Yamal e Mendes marca a disputa entre Espanha e Portugal

A Espanha se prepara para enfrentar a Portugal amanhã, segunda-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A Espanha chegou às oitavas de final após vencer a Áustria, enquanto Portugal superou a Croácia nas 16ªs de final.

O jornal “AS” fez um resumo do histórico dos confrontos entre Espanha e Portugal, já que as duas seleções se preparam para disputar o 42º confronto entre si.

A seleção espanhola possui uma clara vantagem no histórico de confrontos, com 18 vitórias sobre a Portugal, contra 16 empates e 7 derrotas

A seleção espanhola permaneceu invicta contra a Portugal por 14 anos e meio, até que o último confronto terminou com a vitória da Portugal, quando a equipe do técnico Roberto Martínez conquistou a final da Liga das Nações por pênaltis.

O jornal destacou que todos os elementos de emoção estão presentes, assim como todos os antecedentes históricos, para que a partida se transforme em um “duelo de titãs”, decidido por vários confrontos individuais dentro de campo.