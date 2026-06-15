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Ronaldo afirma que Carlo Ancelotti está utilizando Raphinha de forma errada, enquanto lenda do Brasil questiona as decisões no empate "tenso" contra Marrocos na Copa do Mundo
O erro tático de Ancelotti com Raphinha
Ronaldo, que jogou sob o comando de Ancelotti no AC Milan, ficou perplexo com o posicionamento de alguns jogadores-chave durante a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Em entrevista ao programa “Resenha da Copa”, da ESPN Brasil, antes do confronto contra o Haiti, O Fenômeno destacou uma preocupação específica em relação à utilização de Raphinha na ala esquerda, apesar de seu excelente desempenho no clube em uma função diferente.
“O Raphinha na esquerda, quando ele teve um ano incrível no Barcelona jogando pela direita? Algumas coisas que não deram para entender, o que, no segundo tempo, já começou a melhorar”, explicou Ronaldo.
O bicampeão da Bola de Ouro acredita que, ao escalar Raphinha fora de posição, o Brasil perde a amplitude natural e a objetividade que tornaram o ponta tão perigoso no Spotify Camp Nou.
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Pressão e nervosismo no empate em Marrocos
Embora tenha criticado a formação, Ronaldo admitiu que o desempenho individual dos jogadores provavelmente foi prejudicado pelo peso psicológico de uma estreia na Copa do Mundo. Ele observou que até mesmo líderes experientes como Casemiro pareciam ter dificuldade para entrar no ritmo da partida, citando erros técnicos incomuns da equipe como evidência de ansiedade coletiva.
“Continuo muito otimista. Acho que [foi] a pressão do primeiro jogo, e eu já tinha percebido isso, porque não era normal errar tantos passes, especialmente no primeiro tempo. Casemiro se colocando em posição de receber a bola de costas, sabe? Acho que o nervosismo atrapalhou a seleção brasileira. E depois, vendo a entrevista com o Ancelotti e os jogadores, admitindo esse nervosismo, eu também me acalmei. É normal, né? Copa do Mundo, né? Um nervosismo assim nos rapazes, especialmente nos novatos”, acrescentou Ronaldo.
O caso de Luiz Henrique
De olho no próximo jogo contra o Haiti, Ronaldo sugeriu que é necessária uma mudança na ala direita para proporcionar a “amplitude” que faltou desesperadamente ao ataque brasileiro na estreia. Ele apontou o craque do Botafogo, Luiz Henrique, como a solução para o congestionamento no meio-campo.
“Não sei se [Ancelotti] fará isso, mas, na minha opinião, eu faria o seguinte: Luiz Henrique entrou muito bem no jogo e abriu bastante o jogo pela direita. [Lucas] Paquetá não conseguiu fazer isso, nem Raphinha conseguiu fazer isso pela direita, para abrir o jogo como Vinícius fez pelo outro lado. Isso descongestiona bastante o meio-campo. E se o Brasil tiver mais espaço, é melhor para nós em qualquer circunstância. Acho que ele pode fazer essa pequena mudança”, afirmou o lendário atacante.
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Respeito por Marrocos e confiança em Carlo
Apesar de ter pedido ajustes táticos, Ronaldo não hesitou em elogiar Marrocos por sua atuação disciplinada e expressou total confiança na capacidade de Ancelotti de colocar a Seleção de volta nos trilhos.
“Devemos falar sobre Marrocos também, certo? Que jogo interessante, que velocidade, que força... Que time organizado e coeso. Enfrentamos um adversário difícil. Acho que [Ancelotti] é um fenômeno, um cara com muita experiência, que trata bem os jogadores e é bom de conversa. Além da experiência no futebol. Ele vai corrigir as coisas que viu, e que nós vimos como erradas, com certeza”, concluiu Ronaldo.