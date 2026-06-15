Ronaldo afirma que Carlo Ancelotti está utilizando Raphinha de forma errada, enquanto lenda do Brasil questiona as decisões no empate "tenso" contra Marrocos na Copa do Mundo

Ronaldo, que jogou sob o comando de Ancelotti no AC Milan, ficou perplexo com o posicionamento de alguns jogadores-chave durante a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Em entrevista ao programa “Resenha da Copa”, da ESPN Brasil, antes do confronto contra o Haiti, O Fenômeno destacou uma preocupação específica em relação à utilização de Raphinha na ala esquerda, apesar de seu excelente desempenho no clube em uma função diferente.

“O Raphinha na esquerda, quando ele teve um ano incrível no Barcelona jogando pela direita? Algumas coisas que não deram para entender, o que, no segundo tempo, já começou a melhorar”, explicou Ronaldo.

O bicampeão da Bola de Ouro acredita que, ao escalar Raphinha fora de posição, o Brasil perde a amplitude natural e a objetividade que tornaram o ponta tão perigoso no Spotify Camp Nou.