Ronaldinho daria risada se pedissem para voltar na marcação, analisa Alexandre Pato ao lamentar mudança no futebol: "hoje só o Messi pode ficar na frente"

Aos 36 anos, aposentado e mais reflexivo, Alexandre Pato ainda carrega o sorriso leve e o bom humor que marcaram sua carreira. Mas, ao olhar para o futebol atual, o ex-atacante não esconde certa nostalgia e também preocupação com os rumos do esporte.
Em entrevista ao The Athletic, Pato comparou gerações, relembrou grandes nomes com quem atuou e fez críticas ao estilo cada vez mais físico e tático do jogo moderno. Para ele, figuras como Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno dificilmente se encaixariam nas exigências atuais.