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AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Gabriel Marin

Ronaldinho daria risada se pedissem para voltar na marcação, analisa Alexandre Pato ao lamentar mudança no futebol: "hoje só o Messi pode ficar na frente"

A. Pato
Brasil

Ex-atacante lamenta perda de criatividade no jogo atual e afirma que apenas Messi ainda tem liberdade total em campo

Aos 36 anos, aposentado e mais reflexivo, Alexandre Pato ainda carrega o sorriso leve e o bom humor que marcaram sua carreira. Mas, ao olhar para o futebol atual, o ex-atacante não esconde certa nostalgia e também preocupação com os rumos do esporte.

Em entrevista ao The Athletic, Pato comparou gerações, relembrou grandes nomes com quem atuou e fez críticas ao estilo cada vez mais físico e tático do jogo moderno. Para ele, figuras como Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno dificilmente se encaixariam nas exigências atuais.

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  • AS Bari v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    "Ronaldinho ia rir"

    Ao imaginar como Ronaldinho Gaúcho reagiria às obrigações defensivas de hoje, Pato foi direto e bem-humorado: "Acho que não dava para dizer: 'Ei, Ronnie, você precisa marcar o camisa 8 adversário'".

    Ele aprofundou a ideia com uma cena hipotética: "O Ronnie teria rido e dito: 'Não, não, não. Estou aqui'. Se dissessem ao Ronaldo: 'Venha pressionar os zagueiros', ele responderia: 'Não, vou ficar aqui. Passem a bola para mim'".

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  • AC Milan's Brazilian forward Pato (R) ceAFP

    Do "futebol clássico" ao jogo físico

    Pato relembra com carinho o jogo de despedida de Andrea Pirlo, em 2018, cercado por lendas como Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Carlos Tevez e Rui Costa: "Lembro-me de pensar: 'Nossa, esse futebol é como música clássica'".

    Ele descreve a cena como uma orquestra, imitando violino e regência, antes de contrastar com o presente: "Agora o jogo é mais duro. Tum. Tum. Tum. Tum".

    Segundo ele, o futebol mudou radicalmente: "Hoje em dia, não se vê muitos camisas 10. Se você não se esforçar ao máximo e trabalhar para o time, está fora".

    Pato cita o ritmo intenso do futebol inglês como exemplo: "Vi o Manchester City contra o Arsenal e pensei: 'Nossa, esses caras correm muito'. Se você pensar só em talento, está fora".

    Pato também alerta para mudanças na formação de atletas: "Qualquer jogador jovem precisa conhecer esse novo estilo para chegar ao topo. Perdemos muito da parte técnica. Dá para perceber isso nos jogos".


  • FBL-FRIENDLY-ARG-TRAININGAFP

    "Só o Messi pode ficar na frente"

    Para o ex-atacante, apenas um jogador ainda tem liberdade total no futebol moderno: "Só o Messi consegue ficar na frente e o time faz tudo por ele. Mas quando ele pega na bola, você sabe que ele vai marcar".

    Ainda assim, ele admite um certo saudosismo: "Dá para curtir, mas eu curtia mais antes do que agora".

  • South Korea v Brazil - International FriendlyGetty Images Sport

    Seleção brasileira, Ancelotti e esperança

    O ex-jogador estará na Copa do Mundo como comentarista do SBT e vê com bons olhos o trabalho de Carlo Ancelotti na seleção brasileira: "Ele é um dos caras que eu amo. Ele me deu confiança, sabe lidar com estrelas e protege os mais jovens. Ele é mais do que um técnico. Para o Brasil, ele é a pessoa certa".

    Pato acredita no potencial da equipe: "O Brasil tem chances de ganhar a Copa do Mundo. Não é fácil, mas os torcedores estão esperançosos. Queremos apenas que o Brasil chegue à final".

    Mesmo assim, Pato diz que o futebol brasileiro vive um dilema: "O Brasil sempre será sinônimo de talento, mas talento não basta mais. Nosso coração ainda valoriza mais a técnica, mas o futebol hoje exige físico e competição. A nova geração entende que não jogamos mais como um conto de fadas. Os brasileiros só querem vencer agora. Se jogar mal, tudo bem, o importante é ganhar".

  • Brazilian forwards Alexandre Pato (R) anAFP

    Neymar, dúvidas e alternativas no ataque

    Grande parte das atenções segue voltada para Neymar, que enfrenta problemas físicos recentes e vive a expectativa de estar na Copa do Mundo.

    "Eu adoro meu amigo Neymar. Depende mais dele do que do Ancelotti. Ele tem tempo para estar 100%. Se ele não estiver pronto, acho que Raphinha, Matheus Cunha e Vinicius Junior seriam as opções".

    Ele ainda destacou Igor Thiago como uma peça importante: "Ele merece estar na seleção. O Brasil precisa de jogadores assim".

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