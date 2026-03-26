Ronaldinho daria risada se pedissem para voltar na marcação, analisa Alexandre Pato ao lamentar mudança no futebol: "hoje só o Messi pode ficar na frente"

Pato relembra com carinho o jogo de despedida de Andrea Pirlo, em 2018, cercado por lendas como Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Carlos Tevez e Rui Costa: "Lembro-me de pensar: 'Nossa, esse futebol é como música clássica'".

Ele descreve a cena como uma orquestra, imitando violino e regência, antes de contrastar com o presente: "Agora o jogo é mais duro. Tum. Tum. Tum. Tum".

Segundo ele, o futebol mudou radicalmente: "Hoje em dia, não se vê muitos camisas 10. Se você não se esforçar ao máximo e trabalhar para o time, está fora".

Pato cita o ritmo intenso do futebol inglês como exemplo: "Vi o Manchester City contra o Arsenal e pensei: 'Nossa, esses caras correm muito'. Se você pensar só em talento, está fora".

Pato também alerta para mudanças na formação de atletas: "Qualquer jogador jovem precisa conhecer esse novo estilo para chegar ao topo. Perdemos muito da parte técnica. Dá para perceber isso nos jogos".



