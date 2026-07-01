Além dos resultados em campo, Koeman deu a entender que poderia se aposentar definitivamente do cargo de técnico, citando problemas de saúde na família que redefiniram suas prioridades. O técnico de 63 anos falou abertamente sobre a força de sua esposa, Bartina, que vem lutando contra uma doença enquanto apoia sua carreira, sugerindo que precisa se concentrar em sua vida fora da linha lateral.

“Ontem à noite, tomei a decisão de encerrar minha passagem como técnico da seleção holandesa”, disse Koeman em seu Instagram. “Todos nós compartilhávamos o sonho de fazer história nesta Copa do Mundo, mas não conseguimos. Ninguém está mais decepcionado com isso do que eu. Como técnico, a responsabilidade, em última instância, recai sobre mim.

“Além disso, os últimos anos me fizeram perceber mais uma vez que há coisas mais importantes do que o futebol. O futebol tem sido minha vida, mas a saúde não tem preço. Quando alguém que você ama profundamente está travando uma batalha difícil, sua perspectiva muda. Apesar de sua própria doença, minha esposa Bartina me apoiou e incentivou todos os dias para que eu concluísse meu trabalho como técnico principal. Isso demonstra uma força incrível. Sou mais grato a ela por isso do que jamais poderia expressar em palavras.

"Quero agradecer a todos os jogadores com quem tive o prazer de trabalhar. Seus esforços, caráter e confiança me motivaram todos os dias. Agradeço também à minha comissão técnica, à KNVB, a todos os funcionários nos bastidores e aos clubes com os quais tive a oportunidade de trabalhar. Mas, acima de tudo, agradeço aos torcedores. Por me apoiarem mesmo nos momentos difíceis. Foi uma grande honra poder representar a Holanda como técnico principal.

“Estou me despedindo com sentimentos contraditórios. Naturalmente, eu teria preferido encerrar minha passagem pela Oranje com um título mundial. Infelizmente, esse sonho não se concretizou. Mas, acima de tudo, o orgulho prevalece. Orgulho de tudo o que o futebol me proporcionou, das pessoas que conheci e do fato de ter conseguido transformar minha maior paixão em minha profissão. Obrigado por todos esses anos de confiança, críticas, apoio, decepções, sucessos e tudo mais.”