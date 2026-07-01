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Ronald Koeman renuncia ao cargo na seleção holandesa em comunicado emocionado, enquanto a KNVB denuncia insultos racistas após a eliminação da Holanda na disputa de pênaltis da Copa do Mundo
Koeman deixa o cargo após a derrota dolorosa contra o Monterrey
A lenda holandesa encerrou oficialmente sua segunda passagem no comando da Oranje, confirmando sua saída após a derrota nos pênaltis nas oitavas de final. Em uma declaração emocionante divulgada nas redes sociais, Koeman deixou claro que, embora sua chegada tenha sido motivada por uma enorme ambição, a responsabilidade pelo fracasso da equipe no cenário mundial recai sobre ele.
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Problemas pessoais influenciam a saída do cargo de técnico
Além dos resultados em campo, Koeman deu a entender que poderia se aposentar definitivamente do cargo de técnico, citando problemas de saúde na família que redefiniram suas prioridades. O técnico de 63 anos falou abertamente sobre a força de sua esposa, Bartina, que vem lutando contra uma doença enquanto apoia sua carreira, sugerindo que precisa se concentrar em sua vida fora da linha lateral.
“Ontem à noite, tomei a decisão de encerrar minha passagem como técnico da seleção holandesa”, disse Koeman em seu Instagram. “Todos nós compartilhávamos o sonho de fazer história nesta Copa do Mundo, mas não conseguimos. Ninguém está mais decepcionado com isso do que eu. Como técnico, a responsabilidade, em última instância, recai sobre mim.
“Além disso, os últimos anos me fizeram perceber mais uma vez que há coisas mais importantes do que o futebol. O futebol tem sido minha vida, mas a saúde não tem preço. Quando alguém que você ama profundamente está travando uma batalha difícil, sua perspectiva muda. Apesar de sua própria doença, minha esposa Bartina me apoiou e incentivou todos os dias para que eu concluísse meu trabalho como técnico principal. Isso demonstra uma força incrível. Sou mais grato a ela por isso do que jamais poderia expressar em palavras.
"Quero agradecer a todos os jogadores com quem tive o prazer de trabalhar. Seus esforços, caráter e confiança me motivaram todos os dias. Agradeço também à minha comissão técnica, à KNVB, a todos os funcionários nos bastidores e aos clubes com os quais tive a oportunidade de trabalhar. Mas, acima de tudo, agradeço aos torcedores. Por me apoiarem mesmo nos momentos difíceis. Foi uma grande honra poder representar a Holanda como técnico principal.
“Estou me despedindo com sentimentos contraditórios. Naturalmente, eu teria preferido encerrar minha passagem pela Oranje com um título mundial. Infelizmente, esse sonho não se concretizou. Mas, acima de tudo, o orgulho prevalece. Orgulho de tudo o que o futebol me proporcionou, das pessoas que conheci e do fato de ter conseguido transformar minha maior paixão em minha profissão. Obrigado por todos esses anos de confiança, críticas, apoio, decepções, sucessos e tudo mais.”
A KNVB condena os insultos racistas “repugnantes”
A KNVB também confirmou um lado mais sombrio das repercussões da derrota para o Monterrey. A federação revelou que Justin Kluivert, Quinten Timber e Crysencio Summerville foram alvo de insultos racistas repugnantes nas redes sociais após não terem convertido seus pênaltis na disputa decisiva.
“Consideramos isso revoltante e vamos registrar uma denúncia no Meld Online Discriminatie”, dizia um comunicado da KNVB. “Assim que a denúncia for registrada, a equipe jurídica avaliará se a declaração constitui um crime punível. Isso pode levar à apresentação de uma queixa formal ao Ministério Público, que poderá então iniciar uma investigação criminal. O futebol une milhões de pessoas diferentes, enquanto a discriminação faz exatamente o oposto. Portanto, ela vai contra tudo o que o futebol representa.”
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De Jong admite que a seleção holandesa ficou “muito aquém” das metas
O diretor técnico Nigel de Jong fez uma avaliação direta do desempenho da equipe, admitindo que a Holanda estava muito aquém do nível necessário para atingir suas metas definidas antes do torneio. Com a saída do técnico, cabe agora à KNVB recolher os cacos de uma campanha que prometia muito, mas rendeu muito pouco na América do Norte.
“O objetivo era chegar às semifinais, e a ambição era nos tornarmos campeões mundiais”, disse o ex-meio-campista do Manchester City. “Infelizmente, não conseguimos isso. Sim, estamos muito aquém do esperado. Essa é a conclusão. Temos que ser honestos quanto a isso.”