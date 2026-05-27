Ronald Koeman explica a ausência de Jeremie Frimpong na Copa do Mundo, enquanto o técnico da Holanda inclui Crysencio Summerville e Justin Kluivert na lista final

Em uma decisão que causou espanto, Koeman optou por deixar Frimpong de fora da convocação final, alegando tanto preocupações físicas quanto preferências táticas. O craque do Liverpool tem lutado contra uma lesão recorrente no tendão da coxa ao longo da temporada em Anfield, o que o limitou a apenas 35 partidas em todas as competições — nas quais marcou dois gols e deu duas assistências —, o que acabou custando-lhe uma vaga na seleção. Koeman foi franco ao explicar a decisão de deixar de fora o explosivo lateral-ala dos Reds em favor do craque do West Ham, Crysencio Summerville.

"É verdade que ele se lesionou com bastante frequência nesta temporada; contra o Equador, ele entrou como substituto, mas teve que sair novamente muito rapidamente", disse Koeman sobre Frimpong. "Isso é uma questão física, mas também escolhi outra pessoa para jogar na ala direita: Summerville. Isso não é nenhuma surpresa para mim, já que eu queria convocá-lo em março. Gosto desse tipo de jogador que é confiável em campo. Ele também é muito capaz de jogar na lateral direita, mas sua ética de trabalho é excepcional.”