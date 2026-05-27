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Ronald Koeman explica a ausência de Jeremie Frimpong na Copa do Mundo, enquanto o técnico da Holanda inclui Crysencio Summerville e Justin Kluivert na lista final
Frimpong fica de fora, enquanto Summerville é escalado
Em uma decisão que causou espanto, Koeman optou por deixar Frimpong de fora da convocação final, alegando tanto preocupações físicas quanto preferências táticas. O craque do Liverpool tem lutado contra uma lesão recorrente no tendão da coxa ao longo da temporada em Anfield, o que o limitou a apenas 35 partidas em todas as competições — nas quais marcou dois gols e deu duas assistências —, o que acabou custando-lhe uma vaga na seleção. Koeman foi franco ao explicar a decisão de deixar de fora o explosivo lateral-ala dos Reds em favor do craque do West Ham, Crysencio Summerville.
"É verdade que ele se lesionou com bastante frequência nesta temporada; contra o Equador, ele entrou como substituto, mas teve que sair novamente muito rapidamente", disse Koeman sobre Frimpong. "Isso é uma questão física, mas também escolhi outra pessoa para jogar na ala direita: Summerville. Isso não é nenhuma surpresa para mim, já que eu queria convocá-lo em março. Gosto desse tipo de jogador que é confiável em campo. Ele também é muito capaz de jogar na lateral direita, mas sua ética de trabalho é excepcional.”
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A Holanda enfrenta escolhas difíceis no meio-campo
A Holanda chega ao torneio com o meio-campo enfraquecido devido às lesões no ligamento cruzado anterior (LCA) sofridas por Xavi Simons e Jerdy Schouten. Embora isso tenha aberto espaço para outros jogadores, Koeman resistiu à tentação de convocar os jovens Kees Smit e Luciano Valente, optando, em vez disso, por uma estabilidade defensiva mais tradicional.
“Eu adoraria ter levado os dois, mas temos que fazer escolhas”, observou Koeman sobre a dupla de jovens meio-campistas. “Quando Schouten está fora de cena, você analisa seus meio-campistas e não dá para comparar Smit ou Valente com Marten De Roon ou Schouten. Ele é um verdadeiro meio-campista defensivo, um tranco na defesa. Smit e Valente não são assim.”
Dúvidas sobre Timber e convocação de Kluivert
O zagueiro do Arsenal, Jurrien Timber, continua sendo a maior dúvida em termos de condição física no elenco. Embora tenha sido incluído na lista de 26 jogadores, sua participação na final da Liga dos Campeões deste sábado contra o PSG — e, possivelmente, na própria Copa do Mundo — é altamente improvável. Koeman já colocou Ian Maatsen e Lutsharel Geertruida em standby, caso Timber não consiga comprovar que está em condições físicas ideais nos próximos dias. Enquanto isso, Justin Kluivert, do Bournemouth, retornou em boa hora ao grupo após uma cirurgia.
Ao falar sobre a convocação do ponta do Bournemouth, Koeman disse: “Convocamos Kluivert porque ele se recuperou bem da cirurgia. Ele não jogou muito, mas deliberadamente o deixamos treinar por dois dias para que pudéssemos ver por nós mesmos. Estou impressionado com o quanto ele parece estar em forma. Ainda temos duas semanas pela frente.”
O técnico da Oranje também comentou sobre a situação de Memphis Depay, admitindo: “Eu teria preferido que ele tivesse tido mais tempo de jogo. Ele deve ser titular pelo Corinthians hoje à noite, então vamos ter que esperar para ver. Mas mudei de ideia. Olhando para trás, não tinha certeza se deveria tê-lo escalado como titular na Euro 2024. Então, talvez faça as coisas de maneira diferente da próxima vez.”
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O papel de Wout Weghorst
A escolha de Wout Weghorst em detrimento de Zian Flemming também gerou polêmica, especialmente porque Flemming marcou 11 gols na Premier League nesta temporada. No entanto, Koeman se manteve firme em sua convicção de que Weghorst oferece um “fator de caos” único que nenhum outro atacante da seleção holandesa consegue reproduzir.
“Ele tem seu papel na equipe. É muito útil nessa função. Não vejo ninguém mais capaz de fazer isso. Nos momentos da partida em que você pode colocá-lo em campo”, explicou Koeman.
A Holanda disputará jogos de preparação contra a Argélia em Roterdã e contra o Uzbequistão em Nova York, afinando seus preparativos antes de estrear na Copa do Mundo contra o Japão, em 14 de junho. A Oranje está no Grupo F, onde também enfrentará a Tunísia e a Suécia.