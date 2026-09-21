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Ronald Araujo substitui Virgil van Dijk, e o Liverpool contrata um lateral-direito: Danny Murphy aborda dilema de transferências na defesa em Anfield antes das janelas de 2027
Van Dijk sairá como agente livre quando o contrato expirar
O zagueiro holandês Van Dijk está vivendo uma longa despedida em Anfield. Seu contrato vai expirar, aos 35 anos, quando a temporada 2026-27 chegar ao fim. Sem a consideração de um novo vínculo, ele ficará livre no mercado.
Substituir o imponente internacional da Holanda não será fácil, diante de tudo o que o vencedor da Premier League e da Champions League conquistou ao longo de nove anos no Liverpool. Ele será lembrado como um dos grandes da era moderna.
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Jacquet impressiona enquanto Araujo atua como lateral-direito reserva
Jeremy Jacquet se adaptou rapidamente após sua transferência milionária do Rennes, enquanto há grandes expectativas em torno do italiano Giovanni Leoni, de 19 anos, que está em processo de recuperação de uma infeliz lesão no LCA. O ex-capitão do Barcelona Araujo também foi contratado por empréstimo junto ao Camp Nou.
O uruguaio pragmático vem quebrando o galho na lateral direita, já que o ex-ala do Bayer Leverkusen Frimpong tem dificuldades para convencer em uma função defensiva mais convencional, mas o sul-americano de 27 anos está mais acostumado a atuar no meio de uma linha de quatro defensores.
O Liverpool voltará a gastar com defensores em 2027?
Com isso em mente, ele poderia ser contratado em definitivo no próximo verão e deslocado para a função atualmente dominada por Van Dijk? Isso então abriria espaço para Andoni Iraola buscar outra opção para as laterais.
Quando esse cenário foi apresentado a Murphy, o ex-meio-campista do Liverpool, que falou com exclusividade à GOAL em associação com Snabbare, disse: “Acho que o clube vai avaliar Araujo jogo após jogo, semana após semana. Não acho que eles necessariamente vão pensar que ele é o nome para chegar e ocupar o lugar de Van Dijk por causa da idade dele. Acho que eles sempre vão manter a mente aberta para o que mais houver no mercado.
“Mas, em termos dos laterais, há um problema no Liverpool com os laterais, porque aquilo em que o sucesso do Liverpool prosperou ao longo de muito tempo foi ter dois laterais maravilhosamente bons no apoio ao ataque, e o time se encaixava no estilo deles, além de ter meio-campistas que cobriam seus avanços quando eles subiam, e todas essas coisas que nós conhecemos.
“Os laterais neste momento não são bons o bastante com a bola, e isso é um problema real quando, em muitos jogos, o Liverpool vai dominar a posse, porque sabemos que o futebol deixou de ser uma situação de homem a homem, como era anos atrás, para ser um jogo mais tático, em que o centro do campo é muito, muito povoado.
“Geralmente, o espaço vai aparecer pelos lados, e os times vão defender o meio-campo. Então, os laterais estão recebendo muita, muita bola, os números mostram isso. E a produção final de Frimpong e [Milos] Kerkez certamente não está no nível de que o Liverpool precisa.
“E também há um argumento que diz: eles são bons o bastante defensivamente para sacrificar essa qualidade ofensiva, por assim dizer? E a resposta é não. Então, isso é um problema. Os dois fracassaram, em termos do que fizeram até aqui, digamos, em suas carreiras no Liverpool.
“Agora, o argumento em defesa de Frimpong é que ele nunca realmente atuou como lateral-direito, então qual foi a lógica por trás disso? Esse é um argumento justo, e às vezes eu até sinto um pouco por ele. Não estou apenas pegando no pé dele. Ele fez a melhor temporada da carreira em uma posição diferente daquela em que foi solicitado a jogar quando chegou a uma das ligas mais difíceis do mundo.
“Não acho, embora Araujo faça isso com muita tranquilidade porque tem uma mentalidade defensiva e eu sei que ele teve aquele toque maravilhoso contra o Atletico para [Dominik] Szoboszlai na assistência, mas, no geral, você não o classificaria como um lateral que apoia muito o ataque, que vai colocar cruzamentos na área e criar gols. Então, acho que é definitivamente uma área para o Liverpool observar, até mesmo em janeiro.”
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Liverpool segue invicto no início da campanha de 2026-27
Resta saber quanto ainda sobrou no caixa de transferências do Liverpool para qualquer negócio na janela de inverno de 2027. O clube desembolsou £123 milhões (US$ 165 mi) pelo ponta francês Bradley Barcola pouco antes do fechamento da última janela de verão.
Kerkez tem parecido ligeiramente mais confiável pela esquerda ultimamente, em meio a um início invicto na temporada 2026-27, mas claramente são necessários reforços para essa área do campo, especialmente com Van Dijk de saída, e é provável que alvos já tenham sido identificados para ajudar a elevar o nível coletivo do elenco de Iraola.
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