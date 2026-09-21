Com isso em mente, ele poderia ser contratado em definitivo no próximo verão e deslocado para a função atualmente dominada por Van Dijk? Isso então abriria espaço para Andoni Iraola buscar outra opção para as laterais.

Quando esse cenário foi apresentado a Murphy, o ex-meio-campista do Liverpool, que falou com exclusividade à GOAL em associação com Snabbare, disse: “Acho que o clube vai avaliar Araujo jogo após jogo, semana após semana. Não acho que eles necessariamente vão pensar que ele é o nome para chegar e ocupar o lugar de Van Dijk por causa da idade dele. Acho que eles sempre vão manter a mente aberta para o que mais houver no mercado.

“Mas, em termos dos laterais, há um problema no Liverpool com os laterais, porque aquilo em que o sucesso do Liverpool prosperou ao longo de muito tempo foi ter dois laterais maravilhosamente bons no apoio ao ataque, e o time se encaixava no estilo deles, além de ter meio-campistas que cobriam seus avanços quando eles subiam, e todas essas coisas que nós conhecemos.

“Os laterais neste momento não são bons o bastante com a bola, e isso é um problema real quando, em muitos jogos, o Liverpool vai dominar a posse, porque sabemos que o futebol deixou de ser uma situação de homem a homem, como era anos atrás, para ser um jogo mais tático, em que o centro do campo é muito, muito povoado.

“Geralmente, o espaço vai aparecer pelos lados, e os times vão defender o meio-campo. Então, os laterais estão recebendo muita, muita bola, os números mostram isso. E a produção final de Frimpong e [Milos] Kerkez certamente não está no nível de que o Liverpool precisa.

“E também há um argumento que diz: eles são bons o bastante defensivamente para sacrificar essa qualidade ofensiva, por assim dizer? E a resposta é não. Então, isso é um problema. Os dois fracassaram, em termos do que fizeram até aqui, digamos, em suas carreiras no Liverpool.

“Agora, o argumento em defesa de Frimpong é que ele nunca realmente atuou como lateral-direito, então qual foi a lógica por trás disso? Esse é um argumento justo, e às vezes eu até sinto um pouco por ele. Não estou apenas pegando no pé dele. Ele fez a melhor temporada da carreira em uma posição diferente daquela em que foi solicitado a jogar quando chegou a uma das ligas mais difíceis do mundo.

“Não acho, embora Araujo faça isso com muita tranquilidade porque tem uma mentalidade defensiva e eu sei que ele teve aquele toque maravilhoso contra o Atletico para [Dominik] Szoboszlai na assistência, mas, no geral, você não o classificaria como um lateral que apoia muito o ataque, que vai colocar cruzamentos na área e criar gols. Então, acho que é definitivamente uma área para o Liverpool observar, até mesmo em janeiro.”