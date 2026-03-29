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Ronald Araujo revela que conversou abertamente com Phil Foden depois que o craque do Manchester City sofreu uma entrada violenta durante o empate da Inglaterra com o Uruguai
Araújo insiste que não houve má intenção
O zagueiro uruguaio se viu no centro de uma polêmica após uma entrada violenta em Foden durante o segundo tempo do confronto em Londres. Apesar da intensidade da entrada, na qual ele chegou atrasado para disputar uma bola perdida, Araujo insistiu que nunca teve a intenção de causar qualquer dano físico ao meia do City.
Em declarações à imprensa após a partida, Araujo explicou sua versão dos fatos e confirmou que já havia verificado como Foden estava. “Conversei com ele depois da partida, e ele me disse que estava bem”, afirmou o zagueiro.
Mais tarde, ele acrescentou: “Essas coisas acontecem em campo. Meu objetivo não era causar dano, eu estava tentando chegar na bola. Foden sabe disso. Estou feliz porque não há problema.”
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"Ele me disse que não era nada demais"
Salientando que tais situações podem parecer exageradas quando congeladas no tempo, Araújo apontou a decisão do árbitro e do VAR como mais uma confirmação de suas intenções, reiterando que quem o conhece sabe que ele não joga com má intenção.
Ele acrescentou: “Se você congelar a jogada, parece uma entrada muito dura, mas minha intenção era ir na bola. Além disso, o árbitro e o VAR estavam lá, então acho que ele julgou que eu estava indo na bola. Mas o importante é que conversei com o Foden, ele está bem e me disse que não foi nada demais, que é futebol.”
A delegação da Inglaterra ficou furiosa com a entrada
Embora Araujo tenha se apressado em minimizar o incidente, a reação do banco da Inglaterra e da mídia britânica foi muito mais severa. A falta ocorreu aos 50 minutos e, embora Foden tenha conseguido continuar em campo por um breve período antes de ser substituído, a força do contato levou os espectadores a clamarem por um cartão vermelho.
Tuchel foi visto visivelmente irritado na linha lateral, enquanto o ex-zagueiro da Inglaterra Harry Maguire expressou sua decepção pelo fato de o VAR não ter intervindo para transformar a falta em expulsão, especialmente com a Copa do Mundo se aproximando.
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Crise de lesões atinge a seleção inglesa
Embora Foden pareça ter escapado de um revés grave, o mesmo não se pode dizer de vários de seus companheiros de seleção.
A Inglaterra confirmou que oito jogadores deixaram o estágio durante esta pausa internacional devido a vários problemas físicos, deixando Tuchel com um elenco reduzido antes do confronto de terça-feira contra o Japão.
Entre os que partiram estão Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori e Dominic Calvert-Lewin. Além disso, John Stones voltou ao Manchester City para avaliação após um problema no campo de treino, enquanto a dupla do Arsenal, Declan Rice e Bukayo Saka, também retornou ao norte de Londres para exames médicos.
Adam Wharton e Noni Madueke retornaram ao Crystal Palace e ao Arsenal, respectivamente, após lesões sofridas durante a partida contra o Uruguai.