Ronald Araujo revela que conversou abertamente com Phil Foden depois que o craque do Manchester City sofreu uma entrada violenta durante o empate da Inglaterra com o Uruguai

O zagueiro uruguaio se viu no centro de uma polêmica após uma entrada violenta em Foden durante o segundo tempo do confronto em Londres. Apesar da intensidade da entrada, na qual ele chegou atrasado para disputar uma bola perdida, Araujo insistiu que nunca teve a intenção de causar qualquer dano físico ao meia do City.

Em declarações à imprensa após a partida, Araujo explicou sua versão dos fatos e confirmou que já havia verificado como Foden estava. “Conversei com ele depois da partida, e ele me disse que estava bem”, afirmou o zagueiro.

Mais tarde, ele acrescentou: “Essas coisas acontecem em campo. Meu objetivo não era causar dano, eu estava tentando chegar na bola. Foden sabe disso. Estou feliz porque não há problema.”