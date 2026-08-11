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Ronald Araujo revela o motivo por trás da escolha do número da camisa no Liverpool após empréstimo do Barcelona
Gigantes de Anfield contratam a capitã do Barcelona
O Liverpool concluiu uma das negociações mais chamativas da janela de transferências de verão, garantindo a contratação de Araujo junto ao Barcelona. O internacional uruguaio de 27 anos chega ao Liverpool por empréstimo inicial de uma temporada, mas a transferência pode se tornar definitiva no próximo verão europeu. Os dirigentes de Anfield negociaram uma opção de compra de £ 47,14 milhões como parte do acordo, oferecendo um caminho de longo prazo para que o defensor permaneça em Merseyside.
Embora tenha usado de forma marcante a camisa 4 durante sua passagem pelo Camp Nou, esse número atualmente pertence ao capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, o que exigiu uma nova escolha para o ex-astro do Barcelona. Araujo recebeu a camisa 33, número usado pela última vez por Jordon Ibe há uma década.
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Uma escolha significativa para a nova contratação
Araujo falou sobre os motivos espirituais e profissionais que o levaram a escolher a camisa 33 em Anfield. A decisão de ficar com esse número não foi aleatória para Araujo. O defensor explicou que ele tem uma ligação profunda com seus primeiros dias no esporte e com suas convicções religiosas.
"É um número de que eu gosto, é um número que é especial para mim. Curiosamente, lá atrás, quando fiz minha estreia como profissional, esse era o número que eu usava naquela época", revelou Araujo.
"Mas ele também tem um significado pessoal para mim, tem um significado que tem tudo a ver com a minha fé e minha relação com Jesus, Deus e a religião. Foi um assunto sobre o qual conversei e tive uma boa conversa com meus amigos, minha família, minha parceira e meus pais. É um número que fico muito feliz de usar por vários motivos."
Ambição e motivação em Anfield
Anteriormente, em sua primeira entrevista oficial aos canais de mídia do clube, Araujo expressou seu enorme orgulho por se juntar a uma das instituições mais tradicionais do futebol mundial. O defensor parece ansioso para se integrar à cultura do clube e trabalhar ao lado de talentos de classe mundial como Virgil van Dijk.
Ele disse à mídia do clube: "Mal posso esperar para começar. Estou muito, muito feliz. Estou animado por estar aqui neste enorme clube, com muita história. Estou animado para conhecer meus companheiros de equipe, animado para começar a jogar, e estou muito motivado e realmente pronto para dar início a tudo."
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Reforçando o setor defensivo
A chegada de Araujo acontece em um momento crítico para a equipe de Andoni Iraola, já que o elenco ficou bastante desfalcado por uma série de lesões defensivas durante a pré-temporada. O uruguaio oferece versatilidade vital, com capacidade para atuar no centro da defesa ou como lateral-direito quando necessário. Essa flexibilidade é essencial, já que Joe Gomez está atualmente fora até pelo menos o início do próximo mês, enquanto jovens promessas como Jeremy Jacquet e Giovanni Leoni ainda não atuaram na programação de verão.
O jogador de 27 anos chega com um bom nível de ritmo de jogo, tendo participado da preparação de pré-temporada do Barcelona antes de a transferência ser finalizada. Os torcedores talvez não precisem esperar muito para ver o novo reforço em ação, com uma possível estreia prevista para o próximo confronto contra o Como no domingo que vem.
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