Ronald Araujo revela o motivo por trás da escolha do número da camisa no Liverpool após empréstimo do Barcelona

Araujo falou sobre os motivos espirituais e profissionais que o levaram a escolher a camisa 33 em Anfield. A decisão de ficar com esse número não foi aleatória para Araujo. O defensor explicou que ele tem uma ligação profunda com seus primeiros dias no esporte e com suas convicções religiosas.

"É um número de que eu gosto, é um número que é especial para mim. Curiosamente, lá atrás, quando fiz minha estreia como profissional, esse era o número que eu usava naquela época", revelou Araujo.

"Mas ele também tem um significado pessoal para mim, tem um significado que tem tudo a ver com a minha fé e minha relação com Jesus, Deus e a religião. Foi um assunto sobre o qual conversei e tive uma boa conversa com meus amigos, minha família, minha parceira e meus pais. É um número que fico muito feliz de usar por vários motivos."