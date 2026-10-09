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Ronald Araujo atribui empréstimo ao Liverpool por salvar sua carreira após problemas de saúde mental e decepção na Copa do Mundo
Anfield oferece um refúgio para Araujo
A adaptação de Araujo à Premier League foi tranquila, proporcionando a estabilidade que lhe faltou durante seus últimos meses no Camp Nou. O jogador de 27 anos viveu um ressurgimento notável sob o comando de Andoni Iraola, atuando em todas as partidas até aqui nesta temporada e se estabelecendo como a principal opção na lateral direita. Após um período de intensa pressão e problemas físicos na Espanha, o defensor sente que o ambiente no Liverpool permitiu que ele redescobrisse sua melhor forma e seu bem-estar mental.
"Sinceramente, estou muito feliz. Muito, muito confortável. Desde o primeiro momento em que cheguei, fizeram com que eu me sentisse muito à vontade. Os companheiros de equipe, a comissão técnica e, obviamente, os torcedores, fizeram com que eu me sentisse em casa desde o início. Isso ajuda. Dá confiança para render em campo e dar tudo de si. Estou realmente muito feliz com este momento. Vou apenas continuar trabalhando duro, como venho fazendo, e espero que seja uma grande temporada para nós", disse ele à AUFTV.
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Superando o peso das críticas
Apesar da pressão externa que cercou sua saída do Barcelona, Araujo sustenta que sua motivação nunca foi provar que os outros estavam errados. Em vez disso, ele buscou um clube onde pudesse encontrar o tempo de jogo necessário para reconstruir sua confiança. Ele insiste que seu sucesso atual é um resultado natural do trabalho duro que vem fazendo nos bastidores.
"Eu não faço as coisas para responder às pessoas nem para tentar provar nada. Eu sei o quanto valho, sei o que tenho e sei o que posso fazer como jogador, e tenho muita convicção disso. Eu simplesmente gosto de jogar futebol. Agora tenho a sequência que estava procurando e sei do que sou capaz como jogador quando tenho essa sequência e essa confiança. É isso que estou fazendo. Estou aproveitando para jogar, fazer o que mais amo, e é aí que os frutos do trabalho aparecem. Sou alguém que trabalha extremamente duro e os resultados aparecem no seu trabalho", explicou Araujo.
Decepção internacional e resiliência
Enquanto sua carreira no clube voltou aos trilhos, Araujo também falou sobre o impacto emocional de perder a Copa do Mundo com o Uruguai devido a uma lesão muscular. Ver sua seleção ser eliminada do torneio ainda na fase de grupos, do lado de fora, foi um golpe significativo, especialmente depois de problemas físicos anteriores terem prejudicado sua participação pela seleção em grandes torneios.
"Vou ser muito sincero. A verdade é que foi muito difícil. Muito difícil para mim e para a minha família também. A família sofre com isso e, no fim, são duas competições muito importantes das quais eu não pude fazer parte. É duro, é duro. É duro porque você trabalha muito para isso, para poder estar com a seleção e para poder viver uma das experiências mais bonitas do mundo como jogador de futebol. E é muito difícil. É muito difícil não conseguir isso. No fim, você trabalha e dá tudo, dá o máximo para estar lá, mas não aconteceu mais uma vez", observou.
- AFP
Uma perspectiva positiva para o futuro
O defensor agora está focado em conquistar sucesso tanto com o Liverpool quanto com o Uruguai, afirmando que sente uma profunda responsabilidade de corresponder por seu país. Seu retorno recente ao elenco da seleção durante a última pausa internacional marca mais um passo à frente em seu processo de recuperação, e ele segue otimista sobre o que pode alcançar nos próximos anos.
"Somos afortunados por poder trabalhar com aquilo de que mais gostamos, e isso me dá vontade de seguir em frente e continuar aproveitando, apesar das dificuldades para me reerguer. Não apenas no futebol, mas na vida também. Trata-se de cair, levantar, e tentar de novo. Para nós, uruguaios, isso está no sangue. Levantar, tentar de novo e não desistir. É isso que tento implementar na minha vida e na minha carreira", concluiu Araujo.
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