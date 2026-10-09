A adaptação de Araujo à Premier League foi tranquila, proporcionando a estabilidade que lhe faltou durante seus últimos meses no Camp Nou. O jogador de 27 anos viveu um ressurgimento notável sob o comando de Andoni Iraola, atuando em todas as partidas até aqui nesta temporada e se estabelecendo como a principal opção na lateral direita. Após um período de intensa pressão e problemas físicos na Espanha, o defensor sente que o ambiente no Liverpool permitiu que ele redescobrisse sua melhor forma e seu bem-estar mental.

"Sinceramente, estou muito feliz. Muito, muito confortável. Desde o primeiro momento em que cheguei, fizeram com que eu me sentisse muito à vontade. Os companheiros de equipe, a comissão técnica e, obviamente, os torcedores, fizeram com que eu me sentisse em casa desde o início. Isso ajuda. Dá confiança para render em campo e dar tudo de si. Estou realmente muito feliz com este momento. Vou apenas continuar trabalhando duro, como venho fazendo, e espero que seja uma grande temporada para nós", disse ele à AUFTV.