Antes do jogo Inglaterra x Argentina, o ex-zagueiro inglês e atual comentarista Gary Neville descreveu com estas palavras os dois zagueiros centrais da Seleção, Cristian Romero e Lisandro Martínez: “Eles são a melhor pior dupla de zagueiros centrais do mundo. Juntos, eles garantem um gol por partida”.
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Romero, em resposta a Neville: “Os ingleses falam primeiro, nós agimos em campo. Quando me aposentar, não serei tão burro assim”
A RESPOSTA DE ROMERO
No final da semifinal da Copa do Mundo, vencida por 2 a 1 pela Argentina, em entrevista ao DSport, Romero desabafa: “Estávamos motivados porque se fala muito; na Inglaterra falam muito antes do jogo, então queremos cumprimentá-los e enviar um grande abraço. Eles certamente estarão muito felizes”.
“Espero que, quando me aposentar, não seja tão idiota a ponto de sair por aí criticando um jogador. Você entra em campo para dar o máximo e as coisas podem dar certo ou errado. Estamos felizes por estar na final e por fazer história”, conclui o zagueiro do Tottenham.
E DE LISANDRO
E o companheiro de time Lisandro Martinez acrescenta: “Já nos acostumamos. Eles gostam de falar sobre nós, enquanto nós respondemos em campo”.
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