Romero, em resposta a Neville: “Os ingleses falam primeiro, nós agimos em campo. Quando me aposentar, não serei tão burro assim”

No final da semifinal da Copa do Mundo, vencida por 2 a 1 pela Argentina, em entrevista ao DSport, Romero desabafa: “Estávamos motivados porque se fala muito; na Inglaterra falam muito antes do jogo, então queremos cumprimentá-los e enviar um grande abraço. Eles certamente estarão muito felizes”.





“Espero que, quando me aposentar, não seja tão idiota a ponto de sair por aí criticando um jogador. Você entra em campo para dar o máximo e as coisas podem dar certo ou errado. Estamos felizes por estar na final e por fazer história”, conclui o zagueiro do Tottenham.



