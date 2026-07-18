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Romelu Lukaku rumo à MLS? Ajax e Mônaco precisam enfrentar o interesse dos clubes americanos para contratar o atacante, cuja saída do Napoli é esperada
A MLS entra na disputa por Lukaku
O futuro de Lukaku pode estar fora da Europa, com a MLS surgindo como uma opção viável para o experiente atacante, segundo o Tuttosport. As notícias sugerem que o New York City FC identificou o belga como uma possível contratação de destaque, depois que suas atuações na Copa do Mundo aumentaram seu apelo.
O Napoli está disposto a vender Lukaku, já que busca reduzir sua folha salarial e reforçar o elenco sob o comando de Massimiliano Allegri. O atacante está atualmente de férias após seus compromissos com a seleção, enquanto seus representantes continuam avaliando o interesse de vários clubes. Os times europeus continuam firmemente na disputa, mas o crescente interesse dos Estados Unidos adicionou outra dimensão à corrida pela contratação.
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Não foram feitas ofertas formais
Entende-se que vários clubes estão acompanhando sua disponibilidade. Tanto o Ajax quanto o Mônaco já fizeram consultas iniciais, mas ainda não iniciaram negociações formais. Qualquer acordo provavelmente dependerá da aceitação, por parte de Lukaku, de condições salariais reduzidas, já que seu salário atual no Napoli é, segundo relatos, de cerca de € 12 milhões brutos por temporada.
O Fenerbahçe também está acompanhando a situação do atacante, embora a recente contratação de Mason Greenwood possa afetar a capacidade do clube de buscar mais um reforço de destaque para o ataque. Enquanto isso, os rumores que ligavam o Beşiktaş a Lukaku perderam força.
O Napoli quer uma solução definitiva
O Napoli está empenhado em concretizar uma venda definitiva para liberar recursos para novas contratações e evitar uma longa novela de transferências antes do início da nova temporada da Série A. Embora Lukaku ainda tenha admiradores por toda a Europa, seu salário continua sendo um obstáculo significativo. O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, supostamente não está disposto a reduzir a avaliação do clube, apesar do desejo de retirar o salário do atacante das contas. Uma permanência prolongada em Nápoles parece improvável, a menos que Lukaku concorde em reduzir seu salário ou convença Allegri de que deve continuar sendo uma peça-chave do elenco, segundo o Il Mattino.
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Ainda não foi tomada uma decisão sobre o futuro de Lukaku
O Napoli já iniciou os preparativos para a pré-temporada sem Lukaku nos treinos. Caso chegue uma oferta adequada da MLS ou de um dos clubes europeus interessados, espera-se que o Napoli aprove a transferência. Lukaku deve agora decidir se deseja continuar no futebol europeu ou iniciar um novo capítulo em outro lugar.
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