Romelu Lukaku rumo à MLS? Ajax e Mônaco precisam enfrentar o interesse dos clubes americanos para contratar o atacante, cuja saída do Napoli é esperada

O futuro de Lukaku pode estar fora da Europa, com a MLS surgindo como uma opção viável para o experiente atacante, segundo o Tuttosport. As notícias sugerem que o New York City FC identificou o belga como uma possível contratação de destaque, depois que suas atuações na Copa do Mundo aumentaram seu apelo.

O Napoli está disposto a vender Lukaku, já que busca reduzir sua folha salarial e reforçar o elenco sob o comando de Massimiliano Allegri. O atacante está atualmente de férias após seus compromissos com a seleção, enquanto seus representantes continuam avaliando o interesse de vários clubes. Os times europeus continuam firmemente na disputa, mas o crescente interesse dos Estados Unidos adicionou outra dimensão à corrida pela contratação.







