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Romelu Lukaku rebate rumores sobre sua saída do Napoli e esclarece sobre sua recuperação na Bélgica após o "burburinho" em torno de sua recuperação da lesão
Lukaku desmente rumores sobre sua saída
Começaram a circular rumores de que a decisão de Lukaku de procurar tratamento no exterior sem permissão prévia explícita indicava um desejo de se distanciar do gigante da Série A. Lukaku teria irritado o time da Série A ao se recusar a retornar ao centro de treinamento do clube após se retirar da seleção da Bélgica, optando por permanecer em seu país natal. No entanto, o jogador de 32 anos foi rápido em descartar qualquer sugestão de que estaria buscando uma saída de Nápoles, enfatizando sua profunda ligação com o clube e seus torcedores.
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Declarando lealdade ao Napoli
Dirigindo-se diretamente aos torcedores, Lukaku declarou: “Esta temporada tem sido muito difícil para mim, entre a lesão e a perda pessoal. Sei que tem havido muita especulação nos últimos dias sobre a minha situação e é importante esclarecer tudo. A verdade é que, nas últimas semanas, não me senti bem fisicamente; fiz alguns exames enquanto estava na Bélgica e descobriu-se que havia inflamação e líquido no músculo iliopsoas, perto do tecido cicatricial”, explicou o atacante.
“É o segundo problema que tive desde que voltei, no início de novembro. Optei por fazer a reabilitação na Bélgica para estar pronto quando for chamado.”
"Acho que a maioria de vocês viu a entrevista que dei em Verona: eu nunca poderia virar as costas para o Napoli, nunca. Não há nada que eu queira mais do que jogar e fazer meu time vencer, mas, neste momento, preciso garantir que estou clinicamente 100%, porque ultimamente não estava e isso também pesava sobre mim mentalmente."
Com foco na recuperação total
Espera-se que o processo de reabilitação mantenha o atacante na Bélgica por pelo menos mais duas semanas. Esse período é considerado crucial para que o jogador recupere a forma física que vem faltando desde seu retorno à Itália. Lukaku admitiu que sua incapacidade de atuar no auge de seu desempenho tem afetado tanto seu bem-estar psicológico quanto seu rendimento físico.
“Tem sido um ano muito intenso, mas no final vou conseguir e vou ajudar o Napoli e a seleção nacional a alcançar seus respectivos objetivos quando for convocado. É tudo o que quero”, concluiu. O objetivo continua sendo o retorno do atacante para a reta final da temporada, enquanto o Napoli busca garantir seus objetivos na competição nacional.
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Manter contato com o clube
Apesar do atrito inicial em relação ao seu paradeiro, relatos indicam que as linhas de comunicação entre Lukaku e a diretoria do Napoli permanecem abertas. O clube acompanha seu progresso diário enquanto ele trata da inflamação no músculo iliopsoas, na esperança de que esse período intensivo de recuperação na Bélgica traga uma solução duradoura para seus problemas físicos.
Espera-se que as próximas horas tragam novos desdobramentos, à medida que o clube e o jogador coordenam as etapas finais de seu programa de recuperação. Por enquanto, Lukaku mantém firme sua postura: seu foco está inteiramente em recuperar a forma física para liderar o ataque tanto do clube quanto da seleção assim que receber alta médica para voltar à ação.