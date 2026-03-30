Romelu Lukaku rebate rumores sobre sua saída do Napoli e esclarece sobre sua recuperação na Bélgica após o "burburinho" em torno de sua recuperação da lesão

Dirigindo-se diretamente aos torcedores, Lukaku declarou: “Esta temporada tem sido muito difícil para mim, entre a lesão e a perda pessoal. Sei que tem havido muita especulação nos últimos dias sobre a minha situação e é importante esclarecer tudo. A verdade é que, nas últimas semanas, não me senti bem fisicamente; fiz alguns exames enquanto estava na Bélgica e descobriu-se que havia inflamação e líquido no músculo iliopsoas, perto do tecido cicatricial”, explicou o atacante.

“É o segundo problema que tive desde que voltei, no início de novembro. Optei por fazer a reabilitação na Bélgica para estar pronto quando for chamado.”

"Acho que a maioria de vocês viu a entrevista que dei em Verona: eu nunca poderia virar as costas para o Napoli, nunca. Não há nada que eu queira mais do que jogar e fazer meu time vencer, mas, neste momento, preciso garantir que estou clinicamente 100%, porque ultimamente não estava e isso também pesava sobre mim mentalmente."



