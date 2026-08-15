Falando durante sua apresentação oficial no canal do Fenerbahce no YouTube, o reforço contratado nesta janela de verão detalhou sua ambição de aprender rapidamente o idioma: "Acho que vou começar as aulas na segunda-feira. Quero aprender turco. Em todos os clubes pelos quais joguei, sempre quis conseguir falar com as pessoas. Espero conseguir falar turco em três a quatro meses. Não vai ser fácil, mas vou fazer o meu melhor."

Ele também falou sobre o alívio por finalmente concluir a transferência, acrescentando: "Sabe, na verdade estou esperando por isso há um mês. É uma honra estar aqui, algo que eu queria há muito tempo."