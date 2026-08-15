Anadolu Agency
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Romelu Lukaku promete aos torcedores do Fenerbahce mais do que apenas gols após concluir transferência
Atacante poliglota abraça o desafio
Além de seu histórico comprovado como um artilheiro prolífico nas principais competições da Europa, Lukaku é amplamente conhecido por sua notável habilidade linguística fora de campo. O experiente goleador fala fluentemente sete idiomas: holandês, francês, inglês, lingala, espanhol, italiano e português. Determinado a se adaptar sem dificuldades à cultura do futebol turco, o belga está ansioso para dominar o idioma local e criar conexões mais próximas com companheiros de equipe, funcionários do clube e a apaixonada torcida de Istambul.
- Belga
Reforço para o verão prioriza a comunicação
Falando durante sua apresentação oficial no canal do Fenerbahce no YouTube, o reforço contratado nesta janela de verão detalhou sua ambição de aprender rapidamente o idioma: "Acho que vou começar as aulas na segunda-feira. Quero aprender turco. Em todos os clubes pelos quais joguei, sempre quis conseguir falar com as pessoas. Espero conseguir falar turco em três a quatro meses. Não vai ser fácil, mas vou fazer o meu melhor."
Ele também falou sobre o alívio por finalmente concluir a transferência, acrescentando: "Sabe, na verdade estou esperando por isso há um mês. É uma honra estar aqui, algo que eu queria há muito tempo."
Herança pessoal inspira motivação
O vínculo emocional de Lukaku com a Turquia vem de seu falecido pai, que atuou no país durante os anos 1990: "Ele jogou na Turquia em 1996. É por isso que este lindo país é um segundo lar para mim. Ainda me lembro daqueles dias com clareza. Foi quando percebi que queria me tornar um jogador de futebol profissional."
Em seguida, ele refletiu sobre os notáveis laços familiares que o ligam ao seu novo clube: "Meu irmão [Jordan] também jogou aqui. O último gol do meu pai na Turquia foi justamente contra o Fener. E a única partida que eu já disputei na Turquia antes foi neste mesmo estádio. Jogar pelo Fenerbahce é algo de que eu precisava."
- Anadolu Agency
Testes dos playoffs europeus se aproximam
O experiente atacante agora corre contra o tempo para atingir a melhor condição física de jogo, o que o deixa como dúvida para a estreia de sábado à noite na Super Lig, fora de casa, contra o Genclerbirligi. O Fenerbahce então volta suas atenções para um exigente jogo de ida do play-off da Liga dos Campeões contra a equipe francesa Olympique Lyon. Com dúvidas ainda sobre sua condição geral, resta saber com que rapidez o belga conseguirá se integrar e liderar o ataque durante um início de temporada desafiador.
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