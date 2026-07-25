Romelu Lukaku não aceitará um papel de reserva no Napoli, já que seu agente adverte que o belga não ficará onde “não é bem-vindo”

Com o diretor esportivo do Napoli, Giovanni Manna, tendo admitido recentemente que o clube precisa discutir os próximos passos com Lukaku assim que ele voltar das férias, perguntaram diretamente a Pastorello se o belga aceitaria ser reserva na temporada 2026-27. Ele respondeu: “Obviamente que não. Ele é um jogador extraordinário e já provou isso. É um dos atacantes mais prolíficos do mundo. É difícil para nós aceitar uma situação como essa.

“É claro que pode haver uma hierarquia inicial, mas, no fim das contas, é o que acontece em campo que decide. Por trás dos comentários de Manna, também pode haver considerações financeiras, já que há dois atacantes de primeira linha.”

Sobre uma possível renovação de contrato ou reajuste salarial, o agente acrescentou: “Até mesmo propor uma renovação de contrato acarreta custos adicionais. Não se trata apenas do salário. Romelu conquistou esse nível de contrato por tudo o que alcançou ao longo de sua carreira. Talvez ainda não tenha chegado a hora de distribuir seu salário por um período mais longo.”

Ele continuou: “A última temporada não foi inteiramente culpa dele. Se tivessem permitido que ele ficasse e treinasse onde quisesse, talvez tivesse voltado mais cedo e desempenhado um papel de destaque na Copa do Mundo, o que, no fim das contas, ele fez de qualquer maneira. Romelu não é o tipo de pessoa que fica onde não é bem-vindo. A estratégia de um clube pode ser perfeitamente legítima.”