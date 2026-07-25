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Romelu Lukaku não aceitará um papel de reserva no Napoli, já que seu agente adverte que o belga não ficará onde “não é bem-vindo”
Lukaku recusa ficar no banco
O agente de Lukaku, Pastorello, insistiu que o atacante belga não aceitará um papel de reserva no Napoli na temporada 2026-27. Em entrevista à Sky Sport Italia, ele abordou a incerteza em torno do futuro de seu cliente, que está entrando no último ano de contrato no Stadio Maradona. Lukaku perdeu praticamente toda a temporada 2025-26 devido a uma grave lesão muscular sofrida na pré-temporada, somando apenas 64 minutos em campo pelo clube.
- LaPresse
Agente aborda a hierarquia em greve
Com o diretor esportivo do Napoli, Giovanni Manna, tendo admitido recentemente que o clube precisa discutir os próximos passos com Lukaku assim que ele voltar das férias, perguntaram diretamente a Pastorello se o belga aceitaria ser reserva na temporada 2026-27. Ele respondeu: “Obviamente que não. Ele é um jogador extraordinário e já provou isso. É um dos atacantes mais prolíficos do mundo. É difícil para nós aceitar uma situação como essa.
“É claro que pode haver uma hierarquia inicial, mas, no fim das contas, é o que acontece em campo que decide. Por trás dos comentários de Manna, também pode haver considerações financeiras, já que há dois atacantes de primeira linha.”
Sobre uma possível renovação de contrato ou reajuste salarial, o agente acrescentou: “Até mesmo propor uma renovação de contrato acarreta custos adicionais. Não se trata apenas do salário. Romelu conquistou esse nível de contrato por tudo o que alcançou ao longo de sua carreira. Talvez ainda não tenha chegado a hora de distribuir seu salário por um período mais longo.”
Ele continuou: “A última temporada não foi inteiramente culpa dele. Se tivessem permitido que ele ficasse e treinasse onde quisesse, talvez tivesse voltado mais cedo e desempenhado um papel de destaque na Copa do Mundo, o que, no fim das contas, ele fez de qualquer maneira. Romelu não é o tipo de pessoa que fica onde não é bem-vindo. A estratégia de um clube pode ser perfeitamente legítima.”
Mercado de atacantes continua estagnado
Os comentários de Pastorello destacam uma tensão crescente, enquanto o Napoli lida com uma situação delicada em relação ao seu ataque. As relações entre as duas partes já haviam se tornado tensas em março, quando Lukaku irritou o clube ao permanecer na Bélgica para treinar por conta própria, sem permissão oficial. A dinâmica tornou-se ainda mais complexa após a chegada de Lorenzo Lucca, o que ameaça criar um impasse dispendioso com a presença de atacantes de grande destaque no elenco.
- AFP
As discussões futuras dependem do retorno
Qualquer possível transferência do atacante deverá depender fortemente das mudanças no mercado global de atacantes, que atualmente se encontra estagnado. O Napoli precisa definir rapidamente sua estratégia após o retorno de Lukaku para evitar o risco de perder o atacante de 33 anos em uma transferência gratuita no final da próxima temporada.
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