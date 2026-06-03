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Romelu Lukaku BelgiumGetty Images
Donny Afroni

Traduzido por

Romelu Lukaku marca seu 90º gol pela seleção na vitória da Bélgica sobre a Croácia em partida preparatória para a Copa do Mundo

R. Lukaku
Croácia x Bélgica
Croácia
Bélgica
Amistosos
R. Garcia

Romelu Lukaku alcançou mais um marco histórico enquanto a Bélgica conquistava uma vitória convincente por 2 a 0 sobre a Croácia em sua preparação para a Copa do Mundo de 2026. O atacante do Napoli saiu do banco para dissipar quaisquer dúvidas sobre sua forma física, marcando o marco de 90 gols pela seleção e selando o resultado em Rijeka.

  • Lukaku atinge um marco

    A Bélgica impôs seu domínio no primeiro tempo no Estádio Rujevica, com o meio-campista do Aston Villa, Youri Tielemans, dando continuidade à sua excelente fase no clube também na seleção. O primeiro gol saiu aos 38 minutos, após um período de pressão constante dos visitantes. Jeremy Doku cruzou com perigo para a área, e a bola acabou caindo nos pés de Tielemans após desviamentos envolvendo Josip Sutalo e Maxim De Cuyper. O meio-campista manteve a calma para mandar a bola para o fundo da rede, dando aos Red Devils uma vantagem merecida.

    O momento decisivo aconteceu já nos acréscimos, quando Lukaku selou a vitória com seu 90º gol pela seleção. Apesar de ter jogado poucos minutos pelo Napoli nesta temporada, o experiente atacante não mostrou sinais de falta de ritmo ao receber um passe direto de Hans Vanaken. Lukaku então mandou uma finalização forte por cima de Dominik Kotarski para garantir a vitória aos 96 minutos.

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    "Nascido para marcar gols"

    Ao refletir sobre o desempenho de seu atacante estrela, o técnico da Bélgica, Rudi Garcia, observou que o jogador começou a pressionar o adversário assim que entrou em campo. O técnico admitiu ser exigente com seu atacante estrela, mas expressou total satisfação com o impacto que ele causou após entrar em campo aos 73 minutos.

    Garcia concluiu suas declarações dizendo: “Lukaku nasceu para marcar gols. Achei que ele poderia ter aproveitado melhor uma das chances anteriores, e é natural ser mais rigoroso com os grandes jogadores, mas ele entrou bem e começou a pressionar o adversário assim que entrou em campo. Todos estão felizes por ele e têm muito respeito por ele. Agora ele precisa continuar trabalhando com a comissão técnica e seguir melhorando.”

  • Garcia elogia o esforço coletivo da Bélgica

    Garcia também elogiou a disciplina tática e a organização de sua equipe ao longo da partida. Embora Tielemans tivesse dado a vantagem aos visitantes no primeiro tempo, Garcia destacou que a estrutura da equipe permitiu que eles resistissem à pressão de uma Croácia ainda liderada pelo eterno Luka Modric.

    “Jogamos bem contra a Croácia”, disse Garcia. “O intervalo para hidratação nos permitiu fazer três alterações táticas que melhoraram nosso desempenho. Enfrentamos algumas dificuldades em alguns momentos, mas conseguimos manter o gol invicto. Os jogadores defenderam como uma equipe e não deram ao adversário nenhuma chance clara, com exceção do chute que acertou a trave.”

  • Mexico v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Últimos preparativos para a Copa do Mundo

    Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, essa vitória serve como um importante impulso de confiança para a seleção belga, que busca combinar jogadores experientes como Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois com novos talentos. Os Diabos Vermelhos têm mais um jogo de preparação contra a Tunísia antes de iniciar oficialmente sua busca pela glória mundial no Grupo G.

    “Foi uma partida importante antes da Copa do Mundo, e estamos felizes por termos derrotado uma seleção forte como a Croácia. O que mais me impressionou foi o desempenho coletivo da equipe, e as substituições não afetaram nosso desempenho”, acrescentou Garcia.

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