Romelu Lukaku marca seu 90º gol pela seleção na vitória da Bélgica sobre a Croácia em partida preparatória para a Copa do Mundo

A Bélgica impôs seu domínio no primeiro tempo no Estádio Rujevica, com o meio-campista do Aston Villa, Youri Tielemans, dando continuidade à sua excelente fase no clube também na seleção. O primeiro gol saiu aos 38 minutos, após um período de pressão constante dos visitantes. Jeremy Doku cruzou com perigo para a área, e a bola acabou caindo nos pés de Tielemans após desviamentos envolvendo Josip Sutalo e Maxim De Cuyper. O meio-campista manteve a calma para mandar a bola para o fundo da rede, dando aos Red Devils uma vantagem merecida.

O momento decisivo aconteceu já nos acréscimos, quando Lukaku selou a vitória com seu 90º gol pela seleção. Apesar de ter jogado poucos minutos pelo Napoli nesta temporada, o experiente atacante não mostrou sinais de falta de ritmo ao receber um passe direto de Hans Vanaken. Lukaku então mandou uma finalização forte por cima de Dominik Kotarski para garantir a vitória aos 96 minutos.