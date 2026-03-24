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Romelu Lukaku desiste da convocação da Bélgica para os amistosos contra a seleção dos EUA e o México
O atacante prioriza a preparação física em detrimento da convocação para a seleção
De acordo com a ESPN, Lukaku não atravessará o Atlântico para os próximos jogos. O atacante vem enfrentando uma temporada difícil, fortemente prejudicada por problemas físicos, o que limitou seu tempo de jogo no clube. Em vez de se submeter a uma viagem exaustiva à América do Norte, ele optou por realizar sessões de treino adicionais em Nápoles. A federação belga confirmou na terça-feira que o experiente artilheiro preferiu aproveitar a atual pausa internacional para trabalhar sua condição física, em vez de se juntar à seleção nacional.
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O artilheiro de todos os tempos deixa um enorme vazio
A perda do maior artilheiro de todos os tempos representa um desafio tático significativo para o técnico Rudi Garcia, que está finalizando os preparativos para a temporada de verão. Com impressionantes 89 gols em 124 partidas pela seleção desde sua estreia aos 16 anos, o jogador de 32 anos continua sendo uma peça fundamental e insubstituível. Sua ausência será profundamente sentida contra adversários de peso, especialmente considerando seu histórico comprovado no cenário internacional. No entanto, a comissão técnica reconhece que dar ao atacante tempo suficiente para se recuperar agora é absolutamente essencial, priorizando sua disponibilidade a longo prazo em detrimento de jogos amistosos imediatos.
Dupla do meio-campo fica de fora devido a problemas físicos
A desistência do craque do Napoli agrava ainda mais o problema de escalação, já que o elenco vem enfrentando uma pequena crise de lesões. Na segunda-feira, a federação revelou que o meio-campista do Club Brugge, Hans Vanaken, e o ponta do Arsenal, Leandro Trossard, também estão com problemas físicos e não viajarão. Ambos os jogadores haviam sido originalmente convocados por Garcia para a seleção de 28 jogadores na sexta-feira. Ao explicar a ausência deles, a Federação Belga de Futebol afirmou que a decisão “permitirá que continuem sua reabilitação em condições ideais”, deixando a equipe significativamente mais enfraquecida antes da viagem transatlântica.
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Os desafios da Bélgica na Copa do Mundo aguardam
Após os amistosos contra os EUA e o México, os Rode Duivels passarão a concentrar-se totalmente no Mundial, que se aproxima a passos largos. Sorteada no Grupo G, a Bélgica enfrenta uma série de jogos competitivos a partir de meados de junho. A equipe estreia contra o Egito no dia 15 de junho, antes de enfrentar o Irã exatamente seis dias depois. O último confronto da fase de grupos será contra a Nova Zelândia, no dia 27 de junho. Enfrentar esses adversários internacionais tão diversos exigirá um elenco em plena forma e coeso, o que explica por que a comissão técnica está atualmente gerenciando a preparação física dos jogadores com tanta cautela.