Após os amistosos contra os EUA e o México, os Rode Duivels passarão a concentrar-se totalmente no Mundial, que se aproxima a passos largos. Sorteada no Grupo G, a Bélgica enfrenta uma série de jogos competitivos a partir de meados de junho. A equipe estreia contra o Egito no dia 15 de junho, antes de enfrentar o Irã exatamente seis dias depois. O último confronto da fase de grupos será contra a Nova Zelândia, no dia 27 de junho. Enfrentar esses adversários internacionais tão diversos exigirá um elenco em plena forma e coeso, o que explica por que a comissão técnica está atualmente gerenciando a preparação física dos jogadores com tanta cautela.