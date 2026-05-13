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Romelu Lukaku deixa o Nápoles mais uma vez, enquanto o clube da Série A aguarda uma proposta no verão, em meio à sua recuperação de uma lesão
Afastamento estratégico para recuperação de lesão
De acordo com o La Gazzetta dello Sport, Lukaku e o Napoli chegaram a um acordo mútuo para que o atacante deixe o centro de treinamento do clube e retorne à Bélgica. Ele concluirá seu processo de recuperação no centro técnico da seleção belga, uma medida destinada a ajudá-lo a recuperar a forma física antes da próxima Copa do Mundo. Ao contrário de desentendimentos anteriores relacionados às suas viagens, esta partida foi autorizada pela diretoria do clube para evitar novos atritos internos.
A decisão marca uma mudança de tom entre o jogador e o Partenopei. Enquanto uma ação semelhante em março resultou em multa e relações tensas, o clima atual é de cooperação pragmática. Tanto o clube quanto o jogador reconhecem que manter uma relação profissional é essencial, tendo em vista a janela de transferências do verão, quando se espera que seja encontrada uma solução para o seu futuro.
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Como evitar um desastre financeiro
O Napoli está plenamente ciente de que Lukaku representa um importante ativo econômico. Tendo investido pesadamente no atacante, o clube deseja evitar uma perda financeira significativa em seu balanço patrimonial caso ele venha a sair em circunstâncias conturbadas. Ao permitir que ele se recupere em um ambiente familiar, a diretoria espera preservar seu valor de mercado antes de uma possível saída definitiva nos próximos meses.
A diretoria do Stadio Diego Armando Maradona aguarda agora a chegada da oferta certa. Com a temporada europeia chegando ao fim, espera-se que surjam interessados de vários mercados, incluindo a Super Lig turca e a Liga Profissional da Arábia Saudita. O objetivo do Napoli é encontrar um clube disposto a arcar com o alto salário do atacante e oferecer uma taxa de transferência que amenize o impacto financeiro para o clube.
Um legado agridoce em Nápoles
Apesar da incerteza atual, a passagem de Lukaku por Nápoles não ficou isenta de conquistas. Ele desempenhou um papel fundamental na história recente do clube, marcando 14 gols durante a campanha vitoriosa que levou ao título do Scudetto. Sua força e finalização precisa foram exatamente o que a equipe precisava na corrida pelo título, o que lhe garantiu um lugar no coração de muitos torcedores antes que as lesões começassem a atrapalhar seu progresso.
No entanto, a temporada 2025-26 tem sido um pesadelo para o ex-jogador do Chelsea e da Inter. Após uma lesão grave na véspera de meados de agosto de 2025, ele disputou apenas uma hora de jogo oficial nesta temporada. Embora tenha marcado um gol aos 95 minutos contra o Verona durante essa breve participação, essa continua sendo sua única contribuição real em uma temporada marcada pela frustração e pelo tempo passado na mesa de tratamento.
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Com vistas a uma saída no verão
O capítulo entre o Napoli e Lukaku está efetivamente encerrado, já que o time se prepara para seguir em frente sem ele pelo restante da temporada. Atualmente em segundo lugar na Série A, com 70 pontos, o Napoli está apenas três pontos à frente da Roma, que ocupa a quinta posição, faltando apenas duas partidas para o fim do campeonato, o que torna cada jogo crucial na luta pela classificação para a Liga dos Campeões.