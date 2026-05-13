Romelu Lukaku deixa o Nápoles mais uma vez, enquanto o clube da Série A aguarda uma proposta no verão, em meio à sua recuperação de uma lesão

De acordo com o La Gazzetta dello Sport, Lukaku e o Napoli chegaram a um acordo mútuo para que o atacante deixe o centro de treinamento do clube e retorne à Bélgica. Ele concluirá seu processo de recuperação no centro técnico da seleção belga, uma medida destinada a ajudá-lo a recuperar a forma física antes da próxima Copa do Mundo. Ao contrário de desentendimentos anteriores relacionados às suas viagens, esta partida foi autorizada pela diretoria do clube para evitar novos atritos internos.

A decisão marca uma mudança de tom entre o jogador e o Partenopei. Enquanto uma ação semelhante em março resultou em multa e relações tensas, o clima atual é de cooperação pragmática. Tanto o clube quanto o jogador reconhecem que manter uma relação profissional é essencial, tendo em vista a janela de transferências do verão, quando se espera que seja encontrada uma solução para o seu futuro.