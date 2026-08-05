Romelu Lukaku e o Napoli caminham para um divórcio, e este parece inevitável. O atacante belga era aguardado hoje no campo de treinamento em Castel di Sangro, após seus compromissos com a Bélgica na Copa do Mundo. Ele decidiu não comparecer ao treino.
As tensões da última temporada chegaram ao auge após a pausa para jogos de seleções no fim de março, quando o jogador não retornou à Itália. O Napoli respondeu ao colocá-lo à margem do elenco, uma decisão compartilhada por Conte. A ruptura agora parece irreparável.