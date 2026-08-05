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Romelu Lukaku chega ao ponto sem volta no Napoli enquanto equipe da MLS prepara oferta de verão pelo atacante belga

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R. Lukaku

Romelu Lukaku rompeu oficialmente os laços com o Napoli após faltar deliberadamente ao período de treinos de pré-temporada do clube em Castel di Sangro.

Romelu Lukaku e o Napoli caminham para um divórcio, e este parece inevitável. O atacante belga era aguardado hoje no campo de treinamento em Castel di Sangro, após seus compromissos com a Bélgica na Copa do Mundo. Ele decidiu não comparecer ao treino.

As tensões da última temporada chegaram ao auge após a pausa para jogos de seleções no fim de março, quando o jogador não retornou à Itália. O Napoli respondeu ao colocá-lo à margem do elenco, uma decisão compartilhada por Conte. A ruptura agora parece irreparável.


  • Lukaku-Napoli, acabou

    Lukaku, portanto, está de saída do Napoli nesta janela de transferências, depois de apenas duas temporadas no clube, a última das quais foi fortemente afetada pela grave lesão que ele sofreu durante a pré-temporada.

    Clube e jogador querem a mesma coisa. Ambos caminham para uma separação precoce, muito antes de seu contrato terminar em 30 de junho de 2027. Allegri pode ser um admirador de longa data de Big Rom, mas a estratégia do Napoli nunca vacilou: o dinheiro gasto com Hojlund confirmou a ordem de preferência e coloca Lukaku claramente atrás do dinamarquês.

    De Laurentiis, porém, não vai ceder. Ele quer pelo menos € 10 milhões para deixar o belga, que acabou de completar 33 anos, sair.

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  • Quanto Lukaku ganha

    O contrato pesado de Lukaku também pesa no planejamento do Napoli. Atualmente, ele recebe cerca de € 11 milhões brutos por temporada, um valor que impacta fortemente as finanças do clube e que eles não podem justificar pagar ao que é, na realidade, apenas o reserva do centroavante definido como titular.

  • Futuro na MLS?

    Então, onde Lukaku vai jogar na próxima temporada? Qual será o próximo clube? A Europa parece uma resposta improvável. Há algum tempo já registramos o interesse no belga vindo da Arábia Saudita, mas, acima de tudo, da MLS, onde o Atlanta United pressiona para levá-lo aos Estados Unidos. Romelu se sente atraído pela opção da MLS e, se a oferta do time de Tata Martino chegar perto dos € 10 milhões que De Laurentiis quer, o negócio pode ser fechado rapidamente.

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