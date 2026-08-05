Lukaku, portanto, está de saída do Napoli nesta janela de transferências, depois de apenas duas temporadas no clube, a última das quais foi fortemente afetada pela grave lesão que ele sofreu durante a pré-temporada.

Clube e jogador querem a mesma coisa. Ambos caminham para uma separação precoce, muito antes de seu contrato terminar em 30 de junho de 2027. Allegri pode ser um admirador de longa data de Big Rom, mas a estratégia do Napoli nunca vacilou: o dinheiro gasto com Hojlund confirmou a ordem de preferência e coloca Lukaku claramente atrás do dinamarquês.

De Laurentiis, porém, não vai ceder. Ele quer pelo menos € 10 milhões para deixar o belga, que acabou de completar 33 anos, sair.